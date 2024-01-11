بوتاس يكشف أكبر نقاط ضعف فريق ساوبر في الفورمولا واحد

ترك بوتاس فريق مرسيدس لينتقل إلى فريق ساوبر (ألفا روميو سابقاً)، الذي سيبدأ موسم 2024 المقبل تحت اسم "ستايك اف1".

ورغم بدايته القوية مع فريقه الجديد عبر تسجيل النقاط، لكن الفريق سرعان ما تراجع مقارنة بمنافسيه.

وفي 2023، تراجع الفريق أكثر لينهي بالمركز التاسع أمام فريق هاس فقط.

وقبل عودة آودي رسمياً إلى البطولة كفريق مصنعي في 2026 - بعد الاستحواذ على فريق ساوبر - تكلم بوتاس حول أهم النواحي التي يعتقد أنها بحاجة للتحسين.

فقال في مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم": "بالنسبة لنا حالياً، الطريقة التي بوسعنا فيها التعامل مع التحديثات (هي أكبر النواحي التي تحتاج لتحسين)".

وأكمل: "حالياً، نجد أمراً ما في نفق الهواء، لكننا نستغرق وقتاً طويلاً لنقله إلى السيارة.. تلك مسألة هامة للغاية مقارنة بالفرق الأخرى".

وكان الفريق قد استعان بخدمات جايمس كي، المدير التقني السابق لدى مكلارين، حيث تكلم معه بوتاس حول أهمية تحسين التوازن والخصائص الديناميكية للسيارة.

فقال الفنلندي: "ميكانيكياً، لدينا أمور هنا وهناك لناحية التوازن وكذلك الانسيابية".

وتابع: "رأى كي جميع الأرقام وكيفية تصرف السيارة من الناحية الانسيابية. ما زال يمتلك في ذهنه فكرة عن العمل لدى مكلارين، بالتالي بالتأكيد أنه رأى مجالاً للتحسن لدينا".

واختتم: "يبدو متحمساً حقاً للقيام بعمل جيد، وأعتقد أنه يريد ذلك بكل تأكيد".