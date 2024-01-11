اشترك
فورمولا 1 جائزة البحرين الكبرى
أخبار

بوتاس يكشف أكبر نقاط ضعف فريق ساوبر في الفورمولا واحد

تكلم فالتيري بوتاس عن أكبر نقاط ضعف فريقه ساوبر في الفورمولا واحد.

منشور
فالتيري بوتاس، ألفا روميو

ترك بوتاس فريق مرسيدس لينتقل إلى فريق ساوبر (ألفا روميو سابقاً)، الذي سيبدأ موسم 2024 المقبل تحت اسم "ستايك اف1".

ورغم بدايته القوية مع فريقه الجديد عبر تسجيل النقاط، لكن الفريق سرعان ما تراجع مقارنة بمنافسيه.

وفي 2023، تراجع الفريق أكثر لينهي بالمركز التاسع أمام فريق هاس فقط.

وقبل عودة آودي رسمياً إلى البطولة كفريق مصنعي في 2026 - بعد الاستحواذ على فريق ساوبر - تكلم بوتاس حول أهم النواحي التي يعتقد أنها بحاجة للتحسين.

فقال في مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم": "بالنسبة لنا حالياً، الطريقة التي بوسعنا فيها التعامل مع التحديثات (هي أكبر النواحي التي تحتاج لتحسين)".

وأكمل: "حالياً، نجد أمراً ما في نفق الهواء، لكننا نستغرق وقتاً طويلاً لنقله إلى السيارة.. تلك مسألة هامة للغاية مقارنة بالفرق الأخرى".

اقرأ أيضاً:

وكان الفريق قد استعان بخدمات جايمس كي، المدير التقني السابق لدى مكلارين، حيث تكلم معه بوتاس حول أهمية تحسين التوازن والخصائص الديناميكية للسيارة.

فقال الفنلندي: "ميكانيكياً، لدينا أمور هنا وهناك لناحية التوازن وكذلك الانسيابية".

وتابع: "رأى كي جميع الأرقام وكيفية تصرف السيارة من الناحية الانسيابية. ما زال يمتلك في ذهنه فكرة عن العمل لدى مكلارين، بالتالي بالتأكيد أنه رأى مجالاً للتحسن لدينا".

واختتم: "يبدو متحمساً حقاً للقيام بعمل جيد، وأعتقد أنه يريد ذلك بكل تأكيد".

المشاركات
التعليقات
المقال السابق جين هاس "مُحرَج" من أداء فريقه الضعيف في الفورمولا واحد
المقال التالي فيرستابن: أنا كذلك عليّ "التأقلم مع السيارة التي أحصل عليها"
فالتيري بوتاس
More from
فالتيري بوتاس
بوتاس يكشف طموحاته مع آودي في 2026

بوتاس يكشف طموحاته مع آودي في 2026

فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى

بوتاس يكشف طموحاته مع آودي في 2026 بوتاس يكشف طموحاته مع آودي في 2026

بوتاس يُفصح عن طبيعة المنافسة السابقة بينه وبين هاميلتون في مرسيدس

بوتاس يُفصح عن طبيعة المنافسة السابقة بينه وبين هاميلتون في مرسيدس

فورمولا 1

بوتاس يُفصح عن طبيعة المنافسة السابقة بينه وبين هاميلتون في مرسيدس بوتاس يُفصح عن طبيعة المنافسة السابقة بينه وبين هاميلتون في مرسيدس

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018 تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

ساوبر
More from
ساوبر
الكشف عن شعار فريق "ستايك اف1" الجديد

الكشف عن شعار فريق "ستايك اف1" الجديد

فورمولا 1

الكشف عن شعار فريق "ستايك اف1" الجديد الكشف عن شعار فريق "ستايك اف1" الجديد

ويليامز وساوبر تحددان موعد الكشف عن سيارتيهما لموسم 2024

ويليامز وساوبر تحددان موعد الكشف عن سيارتيهما لموسم 2024

فورمولا 1

ويليامز وساوبر تحددان موعد الكشف عن سيارتيهما لموسم 2024 ويليامز وساوبر تحددان موعد الكشف عن سيارتيهما لموسم 2024

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

برايم
برايم
فورمولا 1
تجارب برشلونة في مارس

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

أحدث الأخبار

فيرستابن: أنا كذلك عليّ "التأقلم مع السيارة التي أحصل عليها"

فيرستابن: أنا كذلك عليّ "التأقلم مع السيارة التي أحصل عليها"

F1 فورمولا 1

فيرستابن: أنا كذلك عليّ "التأقلم مع السيارة التي أحصل عليها" فيرستابن: أنا كذلك عليّ "التأقلم مع السيارة التي أحصل عليها"

بوتاس يكشف أكبر نقاط ضعف فريق ساوبر في الفورمولا واحد

بوتاس يكشف أكبر نقاط ضعف فريق ساوبر في الفورمولا واحد

F1 فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى

بوتاس يكشف أكبر نقاط ضعف فريق ساوبر في الفورمولا واحد بوتاس يكشف أكبر نقاط ضعف فريق ساوبر في الفورمولا واحد

جين هاس "مُحرَج" من أداء فريقه الضعيف في الفورمولا واحد

جين هاس "مُحرَج" من أداء فريقه الضعيف في الفورمولا واحد

F1 فورمولا 1

جين هاس "مُحرَج" من أداء فريقه الضعيف في الفورمولا واحد جين هاس "مُحرَج" من أداء فريقه الضعيف في الفورمولا واحد

شتاينر خارج فريق هاس وكوماتسو يأخذ مكانه كمدير للفريق

شتاينر خارج فريق هاس وكوماتسو يأخذ مكانه كمدير للفريق

F1 فورمولا 1

شتاينر خارج فريق هاس وكوماتسو يأخذ مكانه كمدير للفريق شتاينر خارج فريق هاس وكوماتسو يأخذ مكانه كمدير للفريق

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك