فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

بوتاس يقيّم وضع فيراري: "لويس استعاد سحره"

أكد فالتيري بوتاس أن التوتر الذي ساد فيراري عقب الاحتكاك خلال جائزة المكسيك الكبرى كان مؤقتًا، معربًا عن اعتقاده بأن كلاً من لويس هاميلتون وشارل لوكلير سيتمكنان من إصلاح علاقتهما.

خلدون يونس

منشور: 07-11-2026

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لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: سام بلوكسهام

تصاعد التوتر داخل فيراري عقب المعركة التي دارت على الحلبة بين لويس هاميلتون وشارل لوكلير خلال اللفة الأولى من جائزة المكسيك الكبرى، وما تبعها من خسارة فرصة الفوز.

وعلّق فالتيري بوتاس، الذي كان زميلًا لهاميلتون في مرسيدس بين عامي 2017 و2021، على الحادثة التي وقعت في مارانيللو، وكذلك على طبيعة العلاقة بين السائقين.

حيث يرى السائق الفنلندي أن هاميلتون استعاد "سحره" القديم وطموحه.

كما شدّد على أن مثل هذه الاحتكاكات العابرة بين زميلي الفريق أمر طبيعي للغاية في هذه الرياضة.

وعندما سُئل عن رأيه في الحادثة داخل فيراري، قال بوتاس: "لم أتابع الحادثة عن كثب، لكن مثل هذه الأمور تحدث من وقت إلى آخر".

وأضاف: "إنهما بالتأكيد سائقان يتمتعان بقدرة تنافسية كبيرة، ويبدو أن لويس استعاد سحره، ويريد الحفاظ عليه".

وأردف: "لذلك، ليس هناك الكثير مما يمكن قوله".

واستكمل: "أعتقد أن مثل هذه الخلافات العابرة واللحظية قد تحدث في هذه الرياضة، وهي أمر طبيعي إلى حد كبير".

واختتم: "لكنني متأكد من أن العلاقة بينهما جيدة".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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