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بوتاس يقود سباق المقعد الآخر لدى ساوبر

بات السائق الفنلندي الآن المرشّح الأبرز للدفاع عن آلوان آودي قُبيل تحوّلها من ساوبر لموسم 2026، لكن ناشئًا لمكلارين ضمن قائمة الخيارات كذلك.

فالتيري بوتاس، كيك ساوبر

فالتيري بوتاس، كيك ساوبر

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

يقود فالتيري بوتاس حاليًا سباق المقعد الآخر ضمن صفوف ساوبر ليجاور نيكو هلكنبرغ في الموسم المُقبل.

من المعلوم بأن صاحب الـ 35 عامًا – والذي فاجأ الجميع عبر التواجد ضمن الخمسة الأوائل في التجارب الحرة الأولى لجائزة إيطاليا الكبرى اليوم – هو الهدف الأول لفريق ساوبر للموسم الأخير ضمن حقبة القوانين الحالية، وقبل أن يتحوّل الفريق إلى آودي المصنعي في 2026.

وضمن تقرير أوردته أولًا النسخة الإيطاليا من موقعنا "موتورسبورت.كوم"، فإن بوتاس قد تلقى عرضًا بموسم واحد للبقاء مع الفريق، بالرُغم من أنه من المعلوم بأن الفنلندي يسعى لعقد بموسم قابل للتجديد لموسم آخر.

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وكانت آودي تأمُل إقناع كارلوس ساينز بالانضمام إلى الفريق، قبل أن يختار الإسباني ويليامز لتكون وجهته التالية، حيث كانت العلامة الألمانية تسعى كذلك لتقديم عرض بموسم واحد لتكون لديها حرية اختيار تشكيلتها للموسم التالي عندما تدخل الفورمولا 1.

وفي حال غيّرت آودي رأيها، يُعتقد بأنها قد توجه اهتمامها نحو ناشئ مكلارين غابريللي بورتوليتو الذي فاز بلقب الفورمولا 3 العام الماضي.

في المقابل، عبّر بوتاس عن ثقته في رئيس العمليات والمدير التقني الجديد للفريق ماتيا بينوتو.

حيث قال: "أضع كامل ثقتي في ماتيا، فهو يعلم كيف يقود فريقًا وأعتقد بأنه عرف الكثير خلال الأسابيع الأخيرة حول ما يحتاجه الفريق. وتلك هي المرة الأولى التي سيتواجد فيها على المسار ليشرف على كيفية سير الأمور. لا نتوقع أية معجزات هذا الموسم، ولكن أعتقد بأن حضور ماتيا سيساعد كثيرًا في الموسم المقبل".

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