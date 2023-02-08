بوتاس يقدم وجهة نظره حيال عودة آودي وشراكتها مع ساوبر

أكدت مجموعة ساوبر مؤخراً أن آودي أكملت أول مرحلة من مراحل الاستثمار ضمن الشركة قبيل عودتها بشكل رسمي إلى الفورمولا واحد بدءاً من حقبة المحركات الجديدة في 2026.

وسيواصل الفريق العمل تحت اسم ألفا روميو حتى نهاية موسم 2023، حيث من المتوقع أن يعود لاسم ساوبر لموسمين يستعمل خلالهما محركات فيراري.

ويرى بوتاس أن انضمام آودي ليس إلا خطوة جيدة للفريق.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أن الجميع يرى في ذلك خطوة إيجابية تعزز من الثبات".

وأكمل: "هناك بالفعل قاعدة صلبة للفريق وللمستقبل. لدينا مع ألفا روميو عام إضافي، وأعتقد أنه من الأفضل لنا التركيز على الموسم الآن".

وتابع: "من الواضح أنه من المؤسف خروج ألفا روميو، فهي علامة رائعة ويجب أن تتواجد في الفورمولا واحد. لكن هذا واقع الحال، هناك دوماً تغييرات في هذا العالم".

واسترسل: "الدعم من آودي ليس إلا أمراً إيجابياً. ليس علينا القلق حقاً بشأن التسميات. أعتقد أن الجميع في حال جيدة".

من جهته، يرى جو غوانيو زميل بوتاس أن وضع الفريق بات أفضل بالتأكيد.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أنا مسرور حقاً لرؤية مستقبل الفريق في أمان".

وأكمل: "الجميع متحفز، فقد كانت المواسم الأخيرة صعبة للغاية، مع أشخاص ينضمون أو يخرجون، وجوه جديدة وغير ذلك".

وتابع: "يمكننا أن نطمئن على مستقبل الفريق. وهذا ما يجعلنا نتحمس للحصول على سيارة أفضل كل عام".

واختتم: "من ناحية الفريق، أعتقد أنه أمر جيد لأنه بوسعنا ضمّ المزيد من الأشخاص مستقبلاً".