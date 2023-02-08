السابق / كوزوورث: العودة إلى الفورمولا واحد ليست واردة بالرغم من انضمام فورد
فورمولا 1 أخبار

بوتاس يقدم وجهة نظره حيال عودة آودي وشراكتها مع ساوبر

تكلم فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو حول عودة آودي إلى الفورمولا واحد كشريك لفريق ساوبر، مؤكداً أن ذلك "أمر إيجابي".

بوتاس يقدم وجهة نظره حيال عودة آودي وشراكتها مع ساوبر

أكدت مجموعة ساوبر مؤخراً أن آودي أكملت أول مرحلة من مراحل الاستثمار ضمن الشركة قبيل عودتها بشكل رسمي إلى الفورمولا واحد بدءاً من حقبة المحركات الجديدة في 2026.

وسيواصل الفريق العمل تحت اسم ألفا روميو حتى نهاية موسم 2023، حيث من المتوقع أن يعود لاسم ساوبر لموسمين يستعمل خلالهما محركات فيراري.

ويرى بوتاس أن انضمام آودي ليس إلا خطوة جيدة للفريق.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أن الجميع يرى في ذلك خطوة إيجابية تعزز من الثبات".

وأكمل: "هناك بالفعل قاعدة صلبة للفريق وللمستقبل. لدينا مع ألفا روميو عام إضافي، وأعتقد أنه من الأفضل لنا التركيز على الموسم الآن".

وتابع: "من الواضح أنه من المؤسف خروج ألفا روميو، فهي علامة رائعة ويجب أن تتواجد في الفورمولا واحد. لكن هذا واقع الحال، هناك دوماً تغييرات في هذا العالم".

واسترسل: "الدعم من آودي ليس إلا أمراً إيجابياً. ليس علينا القلق حقاً بشأن التسميات. أعتقد أن الجميع في حال جيدة".

اقرأ أيضاً:

من جهته، يرى جو غوانيو زميل بوتاس أن وضع الفريق بات أفضل بالتأكيد.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أنا مسرور حقاً لرؤية مستقبل الفريق في أمان".

وأكمل: "الجميع متحفز، فقد كانت المواسم الأخيرة صعبة للغاية، مع أشخاص ينضمون أو يخرجون، وجوه جديدة وغير ذلك".

وتابع: "يمكننا أن نطمئن على مستقبل الفريق. وهذا ما يجعلنا نتحمس للحصول على سيارة أفضل كل عام".

واختتم: "من ناحية الفريق، أعتقد أنه أمر جيد لأنه بوسعنا ضمّ المزيد من الأشخاص مستقبلاً".

المشاركات
التعليقات

كوزوورث: العودة إلى الفورمولا واحد ليست واردة بالرغم من انضمام فورد
فالتيري بوتاس More from
فالتيري بوتاس
بوتاس يرغب بالبقاء حتى انضمام آودي إلى ساوبر في الفورمولا واحد

بوتاس يرغب بالبقاء حتى انضمام آودي إلى ساوبر في الفورمولا واحد

فورمولا 1

بوتاس يرغب بالبقاء حتى انضمام آودي إلى ساوبر في الفورمولا واحد بوتاس يرغب بالبقاء حتى انضمام آودي إلى ساوبر في الفورمولا واحد

بوتاس: إعدادات سيارة ألفا روميو تناسبني أكثر من مرسيدس

بوتاس: إعدادات سيارة ألفا روميو تناسبني أكثر من مرسيدس

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى

بوتاس: إعدادات سيارة ألفا روميو تناسبني أكثر من مرسيدس بوتاس: إعدادات سيارة ألفا روميو تناسبني أكثر من مرسيدس

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018 تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

ألفا روميو More from
ألفا روميو
معرض صور سيارة ألفا روميو 2023

معرض صور سيارة ألفا روميو 2023

فورمولا 1
إطلاق سيارة ألفا روميو

معرض صور سيارة ألفا روميو 2023 معرض صور سيارة ألفا روميو 2023

ألفا روميو تكشف عن سيارتها الجديدة لموسم 2023

ألفا روميو تكشف عن سيارتها الجديدة لموسم 2023

فورمولا 1
إطلاق سيارة ألفا روميو

ألفا روميو تكشف عن سيارتها الجديدة لموسم 2023 ألفا روميو تكشف عن سيارتها الجديدة لموسم 2023

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

أحدث الأخبار

بوتاس يقدم وجهة نظره حيال عودة آودي وشراكتها مع ساوبر

بوتاس يقدم وجهة نظره حيال عودة آودي وشراكتها مع ساوبر

فورمولا 1

بوتاس يقدم وجهة نظره حيال عودة آودي وشراكتها مع ساوبر بوتاس يقدم وجهة نظره حيال عودة آودي وشراكتها مع ساوبر

كوزوورث: العودة إلى الفورمولا واحد ليست واردة بالرغم من انضمام فورد

كوزوورث: العودة إلى الفورمولا واحد ليست واردة بالرغم من انضمام فورد

فورمولا 1

كوزوورث: العودة إلى الفورمولا واحد ليست واردة بالرغم من انضمام فورد كوزوورث: العودة إلى الفورمولا واحد ليست واردة بالرغم من انضمام فورد

تنحي محمد بن سُليّم عن إدارة المهام اليومية المتعلقة بالفورمولا واحد

تنحي محمد بن سُليّم عن إدارة المهام اليومية المتعلقة بالفورمولا واحد

فورمولا 1

تنحي محمد بن سُليّم عن إدارة المهام اليومية المتعلقة بالفورمولا واحد تنحي محمد بن سُليّم عن إدارة المهام اليومية المتعلقة بالفورمولا واحد

فيرستابن متفائل بخصائص التوجيه الجديدة على إطارات 2023

فيرستابن متفائل بخصائص التوجيه الجديدة على إطارات 2023

فورمولا 1

فيرستابن متفائل بخصائص التوجيه الجديدة على إطارات 2023 فيرستابن متفائل بخصائص التوجيه الجديدة على إطارات 2023

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.