بوتاس يفوز بسباق تركيا المثير أمام فيرشتابن وهاميلتون يحلّ خامسًا بعد مجازفة استراتيجيّة

سيطر بوتاس بأريحيّة على مجريات السباق الرطب طوال مسافته، وفي حين أنّه فقد الصدارة خلال فترة توقّفه الوحيد، فإنّه سرعان ما استعادها بعد بضع لفّات واتّجه لتحقيق فوزٍ سهلٍ في ظلّ عدم قدرة فيرشتابن على مجاراته.

وحقّق بذلك الفنلندي انتصاره الأوّل هذا الموسم، وألحق ذلك بتحقيقه لأسرع لفّة ليضمن نقطة إضافيّة.

وطال انتظار بوتاس لهذا الفوز، إذ أنّ آخر انتصاراته يعود إلى جائزة روسيا الكبرى 2020، أي منذ أكثر من عام.

من جانبه استعاد فيرشتابن صدارة الترتيب العام بحلوله ثانيًا في السباق ويتقدّم على هاميلتون بستّ نقاط، بينما أكمل زميله سيرجيو بيريز مراكز منصّة التتويج.

وفي حين أنّه تصدّر السباق لبرهة، تراجع شارل لوكلير لينتهي به المطاف رابعًا لصالح فيراري.

أمّا هاميلتون وبعد أن وصل إلى المركز الثالث في مرحلة ما، اختارت مرسيدس تغيير إطاراته وهو ما تسبّب في تراجعه إلى المركز الخامس وبالكاد تشبّث أمام بيير غاسلي.

وحلّ لاندو نوريس سابعًا أمام كارلوس ساينز الإبن الذي قدّم سباقًا مثيرًا بعد انطلاقه من المركز الـ 19.

وذهب المركز التاسع إلى لانس سترول سائق أستون مارتن، في حين أكمل إستيبان أوكون ترتيب العشرة الأوائل وكان السائق الوحيد الذي أكمل السباق من دون توقّف.

مجريات السباق

جاءت الأمطار لتخلط كلّ الأوراق في السباق وتزيد من حجم الإثارة مع انطلاقة السباق، حيث اختار الجميع إطارات "انترميديت".

حافظ بوتاس على الصدارة عند الانطلاقة أمام فيرشتابن ولوكلير، في حين لمس غاسلي منافسه ألونسو عند المنعطف الأوّل وتسبّب في انزلاقه وتراجعه إلى المركز الـ 15 وذلك بعد أن حُشر غاسلي بين ألونسو على الجهة الخارجيّة وبيريز على الجهة الداخليّة، وكان الإسباني غاضبًا حيث قال عبر اللاسلكي: "يا له من أحمق غاسلي"، وسمح ذلك لبيريز بالتقدّم إلى المركز الرابع.

في ذات الوقت تقدّم هاميلتون إلى المركز التاسع في اللفّة الأولى بعد انطلاقه من المركز الـ 11.

وأثناء محاولة تعافيه فقد لمس ألونسو ميك شوماخر وتسبّب في التفاف سيارته، وذلك قبل أن تُعلن إدارة السباق عن التحقيق في واقعة الإسباني مع غاسلي، وكذلك الأخرى مع شوماخر، ليتقرّر لاحقًا توجيه عقوبة 5 ثوانٍ لغاسلي، وعقوبة 5 ثوانٍ لألونسو.

وأورد فيرشتابن خلال اللفّة الخامسة ظهور علامة خطأ في مقود سيارته بجوار رقم غياره الحالي، وبدا متخّوفًا من وجود مشكلة في علبة تروسه.

وبعد أن علق خلف يوكي تسونودا لسبع لفّات، تمكّن هاميلتون من تجاوز الياباني على الخطّ الخارجي من المنعطف الثالث، وأتبعه بسترول في اللفّة التالية.

وواصل هاميلتون تقدّمه ليُطيح بمواطنه نوريس ليصل إلى المركز السادس مع بلوغ السباق لفّته الـ 11، قبل أن يتجاوز غاسلي نحو المركز الخامس في اللفّة الـ 14.

وواجه الجميع إثر ذلك ظروفًا صعبة تمثّلت في بقاء الحلبة رطبة بشكلٍ يحول للانتقال إلى الإطارات الملساء، لكنّ إطارات "انترميديت" كانت تتآكل بسرعة.

في الأثناء وبعد انطلاقه من المركز الـ 19، قدّم ساينز الكثير من التجاوزات الرائعة على متن سيارة فيراري ليصل إلى المركز العاشر بعد تجاوز جريء شهد احتكاكه بسيباستيان فيتيل.

وبوصول السباق إلى اللفّة الـ 22 فقد أقدم ريكاردو على تغيير إطاراته بأخرى "انترميديت" جديدة واتّجهت جميع الأنظار إليه لمتابعة مدى تحسّن وتيرته كون إطارات الجميع تآكلت.

بالعودة إلى الصدارة فقد ابتعد بوتاس وفيرشتابن ولوكلير في الأمام مع وجود فوارق ثانيتين بين كلٍ منهم وابتعاد ثلاثتهم أمام بيريز الذي كان هاميلتون بصدد الاقتراب منه.

ومع تجاوز منتصف السباق فقد بدأ بوتاس بالابتعاد تدريجيًا أمام فيرشتابن رافعًا الفارق بينهما إلى 4.5 ثانية بالرغم من تذمّره من بعض انزلاقات القسم الخلفي من سيارته.

بالتوازي مع ذلك وصل هاميلتون إلى بيريز وبدأ بالضغط عليه ببلوغ السباق لفّته الـ 31، وبعد عدّة لفّات نجح البريطاني أخيرًا في التقدّم على سائق ريد بُل في نهاية اللفّة الـ 34، لكن لأمتار قليلًا، إذ أنّ المكسيكي تشبّث بشكلٍ جنوني بجواره ونجح في استعادة مركزه عند المنعطف الأوّل، وهو ما ألهب حماس الجماهير!

وأقدم فيرشتابن على التوقّف في نهاية اللفّة الـ 36 منتقلًا إلى إطارات "انترميديت" أخرى وكانت الفجوة كافية ليعود في المركز الثالث بالنظر إلى مدى تأخّر بيريز وهاميلتون في اللفّات السابقة، وتلاه بوتاس وبيريز في اللفّة التالية، ما ترك لوكلير في الصدارة، وهاميلتون في المركز الرابع لكن من دون توقّف لكليهما.

وأقدم سيباستيان فيتيل على المجازفة والانتقال إلى إطارات "ميديوم"، لكنّه قال عبر اللاسلكي بعد بضع منعطفات: "كلّا، هذا لا يُجدي نفعًا".

وسأل لوكلير مهندسه في اللفّة الـ 40: "هل يُمكنني البقاء على هذه الإطارات حتّى النهاية؟" فأجابه بأنّ بوسعه فعل ذلك.

ودخل هاميلتون إثر ذلك في نقاش مع مهندسه، حيث أرادت مرسيدس إجراء وقفة صيانة له، في حين أراد البريطاني البقاء، ليتقرّر الإبقاء عليه على الحلبة خاصة أنّه قال أنّ الحلبة بصدد الجفاف.

في الأثناء بدأ لوكلير بخسارة الكثير وبدأ بإغلاق مكابحه في الكثير من الأماكن لتتبخّر أفضليّته سريعًا من 5 ثوانٍ إلى ثانية واحدة.

وبالفعل نجح بوتاس في تجاوز لوكلير نحن الصدارة مع بقاء 12 لفّة على النهاية بسهولة عند المنعطف الأوّل.

وأقدم سائق فيراري على التوقّف في اللفّة التالية، ليعود في المركز الرابع وعينه على الضغط بأقصى ما في وسعه في اللفّات الأخيرة المتبقية مع وجود 11.3 ثانية بينه وبين هاميلتون الثالث.

واختارت مرسيدس عدم المجازفة إثر ذلك، حيث دخل هاميلتون لتغيير إطاراته مع بقاء 9 لفّات على النهاية ما تسبّب في تراجعه إلى المركز الخامس.

وفي ذات الوقت بدأت معاناة لوكلير من تحبّب إطاراته وانزلق قليلًا بالخروج من المنعطف العاشر، ما منح بيريز زخمًا قويًا سمح له بتجاوزه، وتواصت معاناة سائق فيراري أكثر عندما لحق به هاميلتون سريعًا.

لكنّ هاميلتون بدأ بمواجهة ذات مشكلة ضعف التماسك الخلفي التي واجهها لوكلير إثر ذلك، وبدأ غاسلي باللحاق به مع دخول السباق لفّاته الأخيرة.

بالرغم من ذلك بقي الترتيب ثابتًا إلى حين عبور بوتاس خطّ النهاية محقّقًا الفوز ومعه أسرع لفّة في المحاولة الـ 58 الأخيرة.

نتيجة السباق: