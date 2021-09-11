بوتاس يفوز بسباق التصفيات القصير أمام فيرشتابن وسط معاناة كبيرة لهاميلتون في مونزا

اختار ثلاثيّ الصدارة خوض السباق على إطارات "ميديوم"، في حين آثر ثنائيّ مكلارين خلفه استخدام إطارات "سوفت" لمحاولة كسب أفضليّة مبكّرة في اللفّات الافتتاحيّة.

وبانطلاقه من الجهة المتّسخة فقد كانت انطلاقة هاميلتون سيّئة للغاية وسرعان ما تجاوزه فيرشتابن وثنائيّ مكلارين وكذلك بيير غاسلي.

لكنّ غاسلي كسر جناحه الأمامي باحتكاكه بنوريس أمامه، وبعد مواصلته الضغط فقد انفصل جناحه الأمامي على سرعة عالية عند المنعطف الثالث ما دفعه على المنطقة الحصويّة نحو حاجز الإطارات المقابل.

وقرّرت إدارة السباق إقحام سيارة الأمان نتيجة لذلك، لكن في ذات اللحظة وقع احتكاك بين يوكي تسونودا وروبرت كوبتسا عند المنعطف الخامس وتسبّب في التفاف سيارة الأخير.

وسيُعقّد هذا الحادث فرص غاسلي في تحقيق نتيجة قويّة بعد وتيرته الواعدة نهاية هذا الأسبوع.

واستؤنف السباق مع نهاية اللفّة الثالثة، وأتقن بوتاس إعادة الانطلاقة ليبتعد عن فيرشتابن بشكلٍ مريح، بينما بقي الترتيب ثابتًا خلفهما، بتواجد دانيال ريكاردو في المركز الثالث أمام لاندو نوريس وهاميلتون وثنائيّ فيراري شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن.

وبشكلٍ غريب فإنّ هاميلتون بقي عالقًا خلف نوريس ولم يتمكّن من فرض أيّ تهديد حقيقيّ عليه على مدار اللفّات التالية، بل كان يُعاني في بعض الأحيان بالرغم من تمتّعه بنظام "دي آر اس" منذ اللفّة السادسة.

في الأثناء أقدم سيرجيو بيريز على تجاوز لانس سترول بقطعه المسار في المنعطف الأوّل، وبعد أن طلب منه فريقه إرجاع المركز لاحقًا في اللفّة، وعودته إثر ذلك لتجاوزه بشكلٍ قانوني، فإنّ إدارة السباق أعلنت تحقيقها في الواقعة، قبل أن تُعلن إثر ذلك عدم اتّخاذها أيّة إجراءات إضافيّة.

وبقي الوضع على ذلك الحال إلى أن عبر بوتاس خطّ النهاية مُحقّقًا الفوز بالسباق القصير بفارق 2.3 ثانية عن فيرشتابن.

وبالنظر إلى تطبيق عقوبة تغيير محرّك بوتاس، فإنّ فيرشتابن سيحصل على ترقية نحو قطب الانطلاق الأوّل، وسيكسب الجميع خلفه مركزًا إضافيًا كذلك.

وذهب المركز الثالث في السباق إلى ريكاردو الذي خاض سباقًا وحيدًا نسبيًا أمام زميله نوريس بعد أن آتت مغامرة مكلارين بالانطلاق على "سوفت" ثمارها وتمكّنهما من الإبقاء على هاميلتون خلفهما في المركز الخامس.

وسينطلق بذلك هاميلتون مجدّدًا على الجانب المتّسخ من شبكة الانطلاق بالنظر إلى ترقيته إلى المركز الرابع.

وحلّ لوكلير سادسًا لصالح فيراري أمام زميله ساينز ما يضعهما في موقعٍ جيّد لسباق الأحد.

وبشكلٍ مثير فقد قدّم أنطونيو جيوفينازي سباقًا رائعًا ليُحقّق المركز الثامن بعد أن تشبّث أمام بيريز في اللفّات الأخيرة، في حين أكمل سترول ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق: