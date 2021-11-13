بوتاس يفوز بالسباق القصير أمام فيرشتابن وهاميلتون يحلّ خامسًا

قدّم بوتاس ومعظم السائقين المنطلقين على إطارات "سوفت" انطلاقات صاروخيّة، حيث انتزع سائق مرسيدس الصدارة، في حين تراجع فيرشتابن خلفه في مرحلة أولى قبل أن يخسر مركزًا إضافيًا لصالح ساينز سائق فيراري.

وتذمّر فيرشتابن من تناغم الغيارات مُرجعًا سبب انطلاقته الضعيفة لذلك.

واسترجع سائق ريد بُل مركزه الثاني في بداية اللفّة الرابعة ليجد نفسه حينها على بُعد 2.4 ثانية عن المتصدّر بوتاس.

في الأثناء وصل هاميلتون إلى المركز الـ 13 مقدّمًا وتيرة قويّة للغاية، وأتبع ذلك بتجاوزٍ على جيوفينازي ليجد نفسه خلف غريمه السابق ألونسو.

وبالرغم من عدم قدرته على مجاراة ثنائيّ الصدارة، حيث كان أبطأ منهما بمعدّل ثانية في اللفّة، بقي ساينز صامدًا بقوّة أمام بيريز في المركز الثالث مدافعًا بشراسة.

وبعد أن علق خلف ريكاردو لعدّة لفّات، نجح هاميلتون أخيرًا في تجاوز الأسترالي نحو المركز العاشر، وأتبعه بكلٍ من فيتيل وأوكون ليُصبح ثامنًا.

في الأثناء دخل فيرشتابن ضمن مجال "دي آر اس" مع بوتاس للمرّة الأولى مع بقاء 10 لفّات على النهاية، وبعد أن ضغط لبضع لفّات فقد قرّر تخفيف سرعته قليلًا لتبريد حرارة إطاراته من أجل الضغط في اللفّات الأخيرة.

بالعودة إلى هاميلتون فقد واصل البريطاني زحفه المثير متجاوزًا غاسلي، وسرعان ما قلّص الفارق مع لوكلير وتجاوزه نحو المركز السادس مع بقاء أربع لفّات ونصف على النهاية.

لكنّ الوضع بقي هادئًا في الصدارة، في حين قدّم هاميلتون تجاوزًا جريئًا للغاية ومثيرًا على مواطنه لاندو نوريس في بداية اللفّة الأخيرة ليظفر بالمركز الخامس.

وعبر بوتاس خطّ النهاية أوّلًا ليضمن قطب الانطلاق الأوّل للسباق الرئيسيّ أمام فيرشتابن الذي وسّع أفضليّته في صدارة البطولة إلى 21 نقطة.

وبالرغم من قوله أنّ إطاراته "انتهت"، تشبّث كارلوس ساينز الإبن ليعبر خطّ النهاية ثالثًا أمام سيرجيو بيريز.

وعبر هاميلتون خطّ النهاية خامسًا، ما يعني انطلاقه عاشرًا في سباق الغد، بينما حلّ نوريس سادسًا أمام لوكلير.

وذهب المركز الثامن إلى غاسلي الذي تقدّم على إستيبان أوكون، بينما أكمل فيتيل ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق: