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بوتاس يفوز بالسباق القصير أمام فيرشتابن وهاميلتون يحلّ خامسًا

أحرز الفنلندي فالتيري بوتاس الفوز بالسباق القصير ضمن جائزة البرازيل الكبرى ليضمن انطلاقه من المركز الأوّل في السباق الرئيسيّ أمام ماكس فيرشتابن في الوقت الذي وصل فيه لويس هاميلتون إلى المركز الخامس بعد تجاوزات مثيرة.

بوتاس يفوز بالسباق القصير أمام فيرشتابن وهاميلتون يحلّ خامسًا

قدّم بوتاس ومعظم السائقين المنطلقين على إطارات "سوفت" انطلاقات صاروخيّة، حيث انتزع سائق مرسيدس الصدارة، في حين تراجع فيرشتابن خلفه في مرحلة أولى قبل أن يخسر مركزًا إضافيًا لصالح ساينز سائق فيراري.

وتذمّر فيرشتابن من تناغم الغيارات مُرجعًا سبب انطلاقته الضعيفة لذلك.

واسترجع سائق ريد بُل مركزه الثاني في بداية اللفّة الرابعة ليجد نفسه حينها على بُعد 2.4 ثانية عن المتصدّر بوتاس.

في الأثناء وصل هاميلتون إلى المركز الـ 13 مقدّمًا وتيرة قويّة للغاية، وأتبع ذلك بتجاوزٍ على جيوفينازي ليجد نفسه خلف غريمه السابق ألونسو.

وبالرغم من عدم قدرته على مجاراة ثنائيّ الصدارة، حيث كان أبطأ منهما بمعدّل ثانية في اللفّة، بقي ساينز صامدًا بقوّة أمام بيريز في المركز الثالث مدافعًا بشراسة.

وبعد أن علق خلف ريكاردو لعدّة لفّات، نجح هاميلتون أخيرًا في تجاوز الأسترالي نحو المركز العاشر، وأتبعه بكلٍ من فيتيل وأوكون ليُصبح ثامنًا.

في الأثناء دخل فيرشتابن ضمن مجال "دي آر اس" مع بوتاس للمرّة الأولى مع بقاء 10 لفّات على النهاية، وبعد أن ضغط لبضع لفّات فقد قرّر تخفيف سرعته قليلًا لتبريد حرارة إطاراته من أجل الضغط في اللفّات الأخيرة.

بالعودة إلى هاميلتون فقد واصل البريطاني زحفه المثير متجاوزًا غاسلي، وسرعان ما قلّص الفارق مع لوكلير وتجاوزه نحو المركز السادس مع بقاء أربع لفّات ونصف على النهاية.

لكنّ الوضع بقي هادئًا في الصدارة، في حين قدّم هاميلتون تجاوزًا جريئًا للغاية ومثيرًا على مواطنه لاندو نوريس في بداية اللفّة الأخيرة ليظفر بالمركز الخامس.

وعبر بوتاس خطّ النهاية أوّلًا ليضمن قطب الانطلاق الأوّل للسباق الرئيسيّ أمام فيرشتابن الذي وسّع أفضليّته في صدارة البطولة إلى 21 نقطة.

وبالرغم من قوله أنّ إطاراته "انتهت"، تشبّث كارلوس ساينز الإبن ليعبر خطّ النهاية ثالثًا أمام سيرجيو بيريز.

وعبر هاميلتون خطّ النهاية خامسًا، ما يعني انطلاقه عاشرًا في سباق الغد، بينما حلّ نوريس سادسًا أمام لوكلير.

وذهب المركز الثامن إلى غاسلي الذي تقدّم على إستيبان أوكون، بينما أكمل فيتيل ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفاصل
1 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 24 -  
2 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 24 1.170 1.170
3 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 24 18.723 17.553
4 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 24 19.787 1.064
5 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 24 20.872 1.085
6 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 24 22.558 1.686
7 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 24 25.056 2.498
8 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 24 34.158 9.102
9 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 24 34.632 0.474
10 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 24 34.867 0.235
11 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 24 35.869 1.002
12 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 24 36.578 0.709
13 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 24 41.880 5.302
14 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 24 44.037 2.157
15 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 24 46.150 2.113
16 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 24 46.760 0.610
17 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 24 47.739 0.979
18 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 24 50.014 2.275
19 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 24 1:01.680 11.666
20 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 24 1:07.474 5.794
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