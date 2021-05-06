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بوتاس يُفنّد شائعات استبداله وسط الموسم

ردّ الفنلندي فالتيري بوتاس على شائعات إمكانيّة استبداله من قبل فريقه مرسيدس وسط موسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد، واصفًا إيّاها بـ "الهراء" وقائلًا أنّ "فريقًا واحدًا فقط يفعل ذلك".

بوتاس يُفنّد شائعات استبداله وسط الموسم

فشل بوتاس في التغلّب على زميله لويس هاميلتون في السباقات الثلاثة الأولى من موسم 2021، ليتأخّر عنه الآن بـ 37 نقطة في الترتيب العام.

وينتهي عقد الفنلندي الحالي نهاية الموسم الجاري، حيث كان مستقبله موضوع نقاشٍ متواصل، خاصة في ظلّ الأداء اللافت لناشئ مرسيدس جورج راسل منذ تعويضه لهاميلتون في سباق الصخير العام الماضي.

لكنّ بوتاس ردّ على تقرير نشرته الصحافة البريطانيّة مؤخّرًا أفاد بإمكانيّة استبداله وسط الموسم، قائلًا أنّ فريقًا واحدًا فقط يفعل ذلك في إشارة إلى ريد بُل التي فعلت ذلك مرّتين في الأعوام الأخيرة.

وقال بوتاس: "أعلم أنّه لن يتمّ استبدالي وسط الموسم".

وأضاف: "لا نفعل ذلك كفريق. لديّ عقدٌ لهذا العام وأعتقد بأنّ هناك فريقًا واحدًا يفعل ذلك في الفورمولا واحد ونحن لسنا ذلك الفريق".

وأردف: "لذا لا ضغط من جانبي على صعيد الوضع الحالي. دائمًا ما يكون هناك هراء وذلك جزء من الرياضة".

وساعد بوتاس فريق مرسيدس على ضمان لقب بطولة الصانعين ضمن مواسمه الأربعة مع الفريق، وحلّ وصيفًا في العامين الماضيين.

لكنّ مرسيدس تجد نفسها أمام اختبارٍ أكثر حدّة ضمن المعركة على لقب 2021 بعد الأداء القويّ الذي بدأت به ريد بُل الموسم.

وعندما سُئل إن كان تقارب المعركة بين الفريقَين سيمنحه فرصة لإظهار قيمته لمرسيدس، اتّفق بوتاس مع ذلك التقييم.

وقال الفنلندي: "أعتقد بأنّنا لو كنّا متقدّمين بخطوة وكانت الفجوة بين السائقين كبيرة، لكان من الممكن تقديم نتائج جيّدة".

وأضاف: "لكن من الواضح أنّك إن كنت تفتقد لبعض الوتيرة هذا العام فمن السهل التراجع مركزًا أو اثنين".

وأكمل: "أعتقد بأنّه يجب أن يكون الوضع هكذا. لذا لو استهدفت القيام بعملي بشكلٍ جيّد، فآمل أن يتّضح ذلك وأن تتوقّف الأحاديث والأقاويل سريعًا".

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