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بوتاس يُفصح عن طبيعة المنافسة السابقة بينه وبين هاميلتون في مرسيدس

ألقى فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو، بعض الضوء على طبيعة المنافسة التي كانت تجمعه مع زميله السابق لويس هاميلتون ضمن صفوف مرسيدس.

خلدون يونس
الكاتب خلدون يونس
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لويس هاميلتون، مرسيدس وتوتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس

بعد الاعتزال الصادم لبطل العالم نيكو روزبرغ زميل هاميلتون السابق في مرسيدس، ترك بوتاس صفوف ويليامز لينضم إلى جانب لويس هاميلتون في 2017.

وبقي إلى جانب بطل العالم سبع مرات، حتى موسم 2022، حيث انتقل حينها إلى ساوبر (ألفا روميو سابقاً).

وخلال الفترة التي أمضياها سوية كزميلين، فاز هاميلتون بخمسين سباقاً وحقق 4 ألقاب، بينما فاز بوتاس بعشرة سباقات.

ومن أجل الحفاظ على المنافسة مع زميله، يعتقد بوتاس أنه كان مضطراً لوضع نفسه في حالة إنكار دائمة.

وفي مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، قال الفنلندي: "عليك أن تبقى ضمن حالة إنكار".

وأكمل: "كنت في حالة إنكار لخمسة مواسم، لأنني وفي كل عام أردتُ دخول الموسم ومن ثم المنافسة على اللقب، وكنت مضطراً للثقة بنفسي".

وأضاف بوتاس إلى أنه وحتى الموسم الأخير له مع مرسيدس في 2021، بعد أن أفسحت مرسيدس المجال لترقية جورج راسل من ويليامز، اقتنع بأنه سيخسر في أية مواجهة مباشرة مع زميله.

فقال: "علمتُ حينها أنني سأترك الفريق ومن ثم لاحظتُ أنني أصبحتُ أكثر تصالحاً مع مثل هذه الأمور".

وأكمل: "بالطبع، وخلال مراحل مسيرتك، فإنك تواجه مثل هذه الحالات..".

واسترسل: "مع لويس، خلال العام الأخير فقط، تقبلت أنني وعلى متن سيارة مطابقة وخلال موسم كامل، كنت أعاني كي أجاريه، وأنه ربما أفضل مني في بعض النواحي. كسائق سباقات، الاعتراف بهذا لهو أمر قاسٍ".

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بالمقابل، يتوقع بوتاس بأن سيرجيو بيريز "يمرّ بمرحلة مماثلة" في مواجهة زميله ماكس فيرستابن، الذي هيمن على الموسم الماضي، وأصبح بطلاً للعالم ثلاث مرات.

وحين سُئِل إن كان يريد من فريقه مرسيدس حينها، أن يدعمه في معركته ضد هاميلتون، أجاب بوتاس: "كلا، كانت اجتماعاتنا مفتوحة".

وأكمل: "كل شيء مبني على الحقائق التي يمكنهم رؤيتها عبر البيانات. يمكنك أن ترى معدل الفارق في التصفيات والسباق. لا يمكن تفادي أي شيء".

واستكمل: "لست نادماً على أي شيء، فقد كان وضعاً صعباً بالنسبة لي، لأنني كنت أخوض كل موسم بناء على عقد لموسم واحد فقط".

واختتم: "كنت أعلم أنني وفي حال أردت المنافسة على اللقب، فعليّ دفن نفسي في هذا الفريق. ولو بدأت بالتصرف برعونة فسأخسر عملي مباشرة. وكان بوسعهم على الدوام العثور على سائق آخر".

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