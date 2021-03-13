بوتاس يعوّض خيبة أمل الجمعة ويتصدّر اليوم الثاني من تجارب البحرين الشتويّة

واصلت الفرق قطع المسافات الطويلة خلال اليوم الثاني من تجارب البحرين الشتويّة، حيث أكملت 9 فرق أكثر من 100 لفّة.

وكانت الظروف أفضل في المجمل هذا اليوم، خاصة في فترة ما بعد الظهر عندما انخفضت درجات الحرارة مساءً.

ونجح فريق مرسيدس في تعويض بعضٍ ممّا خسره بالأمس عندما اقتصر على 48 لفّة، وخاصة بالنسبة لبوتاس الذي أكمل أكثر من 50 لفّة بعد أن تذيّل ترتيب الأمس بستّ لفّات فقط.

كما استغلّ الفنلندي إطارات "سي5" ليُحقّق الزمن الأسرع في نصف الساعة الأخيرة، وبلغ توقيته 1:30.389 دقيقة.

لكنّ يوم مرسيدس لم يسر بتلك السلاسة في ظلّ تواصل عصبيّة السيارة بشكلٍ عام، إذ فقد هاميلتون السيطرة على سيارته بعد منتصف الحصّة الصباحيّة بقليل، وحدث ذلك عند المنعطف الـ 13 بعد انزلاق القسم الخلفيّ، وما زاد الأمر سوءًا هو أنّه علق في المنطقة الحصويّة ما تسبّب في رفع العلم الأحمر لنقل سيارة أبطال العالم إلى خطّ الحظائر.

لكنّ البريطاني تمكّن من العودة لاحقًا وأكمل ما مجموعه 58 لفّة وحقّق أفضل توقيت له بلغ 1:33.399 دقيقة وحلّ في المركز الـ 15.

وبعد أدائه اللافت على مدار اللفّات الطويلة، استغلّ غاسلي تحسّن حالة المسار قرب نهاية اليوم ليُسجّل ثاني أسرع الأزمنة ويتواجد على بُعد 0.124 ثانية عن بوتاس.

وحلّ لانس سترول الذي قاد سيارة أستون مارتن في فترة ما بعد الظهر ثالثًا، لكنّ أستون كانت الوحيدة التي لم تجتز عتبة الـ 100 لفّة هذا اليوم بسبب مشكلة علبة التروس الصباحيّة.

وذهب المركز الرابع إلى لاندو نوريس سائق مكلارين الذي تقدّم على أنطونيو جيوفينازي.

وبقي أداء فيراري غير واضحٍ حتّى الساعة، بالرغم من أنّ محاكاة المسافات الطويلة لم تبدُ بتلك القوّة مع شارل لوكلير في فترة ما بعد الظهر، وحلّ أصيل موناكو سادسًا مستخدمًا تركيبة "سي5"، بالرغم من أنّه كان الأسرع على الإطلاق في المقطع الأوّل ضمن محاولته السريعة.

وكان نيكولاس لاتيفي أكثر السائقين نشاطًا لصالح ويليامز بـ 132 لفّة في ظلّ حصوله هو وزميله جورج راسل على يومٍ واحدٍ فقط في السيارة لكلٍ منهما.

وشهدت فترة ما بعد الظهر رفع العلم الأحمر لفترة قصيرة وذلك على إثر انكسار غطاء محرّك سيارة ريد بُل التي يقودها سيرجيو بيريز ضمن ظهوره الرسميّ الأوّل بألوان ريد بُل هذا اليوم.

وحلّ المكسيكي ثامنًا بعد يومٍ مثمرٍ آخر لفريق ريد بُل مع سيارة بدت الأكثر استقرارًا على المسار عند المنعطفات.

وتصدّر دانيال ريكاردو الفترة الصباحيّة مجدّدًا لصالح مكلارين، لكنّه تراجع إلى المركز التاسع مع نهاية اليوم.

وضمن عودته الرسميّة إلى أروقة الفورمولا واحد، كان فرناندو ألونسو ثاني أكثر السائقين نشاطًا لهذا اليوم برصيد 128 لفّة خلف مقود سيارة ألبين.

وبعد أن وعد بتقديم المزيد بالأمس، لم يسر يوم سيباستيان فيتيل على نحوٍ رائع صباح اليوم، حيث واجه مشكلة في علبة التروس أبقته حبيس المرآب معظم الوقت ليتذيّل الترتيب بـ 10 لفّات فقط وأبطأ زمن.

نتيجة اليوم الثاني:

السائق الفريق عدد اللفّات التوقيت 1 فالتيري بوتاس مرسيدس 58 1:30.289 2 بيير غاسلي ألفا تاوري 87 1:30.413 3 لانس سترول أستون مارتن 71 1:30.460 4 لاندو نوريس مكلارين 52 1:30.586 5 أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو 125 1:30.780 6 شارل لوكلير فيراري 73 1:30.886 7 نيكولاس لاتيفي ويليامز 132 1:31.672 8 سيرجيو بيريز ريد بُل 117 1:31.682 9 دانيال ريكاردو مكلارين 52 1:32.215 10 فرناندو ألونسو ألبين 128 1:32.339 11 يوكي تسونودا ألفا تاوري 57 1:32.684 12 ميك شوماخر هاس 88 1:32.883 13 كارلوس ساينز الإبن فيراري 56 1:33.072 14 نيكيتا مازيبين هاس 76 1:33.101 15 لويس هاميلتون مرسيدس 58 1:33.399 16 سيباستيان فيتيل أستون مارتن 10 1:38.849 (سي3 النموذجيّة)