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بوتاس يعترف بحاجته للتحسّن بعد سلسلة تأدياته الأخيرة في الفورمولا واحد

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بوتاس يعترف بحاجته للتحسّن بعد سلسلة تأدياته الأخيرة في الفورمولا واحد
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قبل الفنلندي فالتيري بوتاس حاجته للتحسّن بعد سلسلة التأديات الصعبة الأخيرة، لكنّه يشعر بأنّه "مليء بالطاقة" بالتوجّه إلى الجولة الختاميّة من موسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

بدأ بوتاس موسم 2020 وهو يهدف لمنافسة زميله في مرسيدس لويس هاميلتون على لقب بطولة العالم، لكنّه عانى لمنافسة البريطاني على مدار العام.

ولم يتواجد بوتاس على منصّة التتويج منذ جائزة إيميليا رومانيا الكبرى قبل أربعة سباقات، وتفوّق عليه جورج راسل بديل هاميلتون في البحرين نهاية الأسبوع الماضي.

وكشف الفنلندي أنّه تفادى قراءة الأخبار أو تصفّ وسائل التواصل الاجتماعيّ إثر جائزة الصخير الكبرى المخيّبة للآمال بالنسبة إليه إثر حلوله ثامنًا.

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وقال الفنلندي: "عندما يُواجه سائقٌ ما سباقًا سيّئًا، فبالتأكيد عليه التعامل مع ذلك".

وأضاف: "تعلّمت في الماضي أنّه أحيانًا يكون أفضل ما يُمكنك فعله هو منع كلّ شيء وعدم النظر إلى أيّ شيء يُكتب، لذا لم أقرأ أيّ خبر أو أيّ شيء على وسائل التواصل الاجتماعيّ بعد سباق سباق الأحد".

وأكمل: "ذلك ما عليك فعله، ونجح ذلك بالنسبة لي. أشعر بأنّني مليء بالطاقة لنهاية هذا الأسبوع، وأشعر أنّني في موقعٍ يُخوّلني تقديم أداء جيّد وذلك هو الأهم".

لكنّ بوتاس قبل أنّه عانى في السباقات الأخيرة ولم يُقدّم أفضل أداء له، خاصة في جولتَي البحرين.

وقال حيال ذلك: "مررت بسلسلة حظٍ عاثر منذ سباق إيمولا، ولا يُمكنني تذكّر المرّة الأخيرة التي صعدت فيها إلى منصّة التتويج".

وأضاف: "صحيحٌ أنّني أشعر بأنّني لم أقدّم أفضل تأدياتي في السباقَين الماضيين، لكن بالطبع لا أزال أحاول استخراج كلّ ما يُمكنني".

وأردف: "هناك الكثير من العوامل في هذه الرياضة ويكون أحدها الحظّ في بعض الأحيان، يعود ذلك أحيانًا إلى ما تفعله بنفسك داخل السيارة وخارجها".

وأكمل: "كلّ ما يسعني قوله هو أنّ بوسعي تقديم أداء أفضل بكثير لو نظرنا إلى معدّ السباقات الأربعة الأخيرة، أشعر أنّني أحتاج لأن أكون أفضل".

ويحرص بوتاس على الردّ من خلال انتصارٍ في أبوظبي لإنهاء الموسم بزخمٍ قوي.

وقال: "أعلم من الماضي أنّه ليس من الضروري تقديم أفضل سباقٍ في حياتك أو إنهاء الموسم بشكلٍ إيجابي".

وأضاف: "لكن يُساعد ذلك بالتأكيد. سيكون شعورًا أفضل بكثير دخول الفترة الشتويّة بنتيجة جيّدة وانتصارٍ في جعبتك".

واختتم بالقول: "هذا هو الهدف الوحيد لنهاية هذا الأسبوع، أتطلّع قدمًا لذلك".

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الكاتب مروان الوافي

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