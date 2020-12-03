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بوتاس يعترف بأنّه "لن يبدو في وضع جيّد للغاية" لو خسر أمام راسل

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بوتاس يعترف بأنّه "لن يبدو في وضع جيّد للغاية" لو خسر أمام راسل
من قبل:
, محرر

اعترف فالتيري بوتاس بأنّه وإذا ما تفوّق عليه جورج راسل ضمن مشاركته الأولى مع مرسيدس مكان لويس هاميلتون لجائزة الصخير الكبرى "فلن يبدو وضعه جيّدًا للغاية".

سيشكّل بوتاس وراسل ثنائي مرسيدس لجائزة الصخير الكبرى بعد إصابة لويس هاميلتون بفيروس كورونا بعد فوزه بجائزة البحرين الكبرى نهاية الأسبوع الماضي.

حيث سيخوض راسل أوّل سباق له مع الصانع الألماني في الفورمولا واحد، وذلك بعدما سمحت له ويليامز بانتقل قصير المدى إلى مرسيدس.

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وعند سؤاله عمّا قد يفعله ذلك في مسيرته المستقبلية إذا ما عجز عن التفوّق على زميله الجديد لنهاية هذا الأسبوع، قال بوتاس: "لم أفكّر في الحقيقة حيال ذلك، ومن الصعب معرفة ما يُمكن توقّعه من جورج فيما يتعلق بأدائه".

وأضاف: " إنّه يعرف الفريق جيّدًا، ولكنها كذلك سيارة مختلفة عما كان يختبره مع الكثير من الأشياء الجديدة. وكذلك لا أعلم في الحقيقة كيف يُمكن أن أجيب على هذا السؤال".

وتابع: "لو تعيّن عليّ منحكم إجابة فسأقول أنّه وإذا ما تفوّق عليّ، نعم بكل تأكيد لن أبدو في وضع جيّد للغاية في حال خضت سباقًا طبيعيًا وتغلّب عليّ بشكل عادل. لذلك سأحاول تفادي ذلك بكل تأكيد".

وأكمل: "لكنني لست شخصًا يفكّر في تلك الجوانب، أحاول دومًا تحويل كل هذه الأمور إلى دوافع عبر تفكير إيجابي. تلك هي ذهنيتي لنهاية هذا الأسبوع".

في المقابل، فنّد بوتاس التكهّنات التي تقول بأنّ نهاية هذا الأسبوع ستشكّل "مواجهة حاسمة" لمكان غير متوقّع كزميل لهاميلتون في 2022 (بوتاس سيقود للفريق في 2021، بينما لم يتم بعد تحديد مصير هاميلتون لما بعد 2020)، قائلًا بأنّ وسائل الإعلام "تختلق مثل هذه الأمور".

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"أعلم بأنكم تحبون التكهّن بأمورٍ واختلاق دراما ومواجهات حاسمة، إلى آخر هذه الأمور" قال بوتاس.

واختتم: "لكنني أشكّ بأن جورج يفكر بهذه الطريقة، على الأقل أنا لا أفكر بها. أعتقد بأنها فرصة رائعة لجورج، كي يتعلم الكثير ويُظهر ما بوسعه تقديمه مع الفريق. لدي عقد مع الفريق للموسم المُقبل، ولدي أهداف واضحة لنفسي وللفريق كذلك، لذلك كل الأمور بسيطة في نظري. لا ضغط من جانبي".

بينما علّق راسل على ذلك قائلًا: "سباق واحد لا يحدد قدرات السائقين أو يساهم في اتخاذ قرارات لأمر سيُحدد بعد 12 شهرًا".

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
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الكاتب أحمد مجدي

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