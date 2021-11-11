بوتاس يعترف بأنّه كان بوسعه فعل المزيد في انطلاقة سباق المكسيك

لم يُقدّم الفنلندي انطلاقة باهرة من المركز الأوّل في المكسيك الأحد الماضي على عكس فيرشتابن الذي انطلق مباشرة خلفه، وكان قادرًا على الاستفادة من عامل السحب ليتوجّه إلى الجهة اليسرى الخارجيّة من المسار.

وكانت تلك الفجوة كافية للسماح لفيرشتابن بتأخير كبحه بالقدر الكافي وتجاوزه وتجاوز لويس هاميلتون كذلك عند المنعطف الأوّل ليخطف الصدارة التي حافظ عليها حتّى نهاية السباق.

وعبّر هاميلتون وتوتو وولف مدير الفريق عن انزعاجهما من طريقة ترك بوتاس الباب مفتوحًا أمام فيرشتابن.

لكنّ هاميلتون قلّل من حدّة تعليقاته يوم الإثنين بعد السباق من خلال الإشادة بعمل بوتاس لصالح فريق مرسيدس هذا العام.

وبحديثه اليوم الخميس في البرازيل، قال بوتاس أنّه بعد مشاهدته إعادة الانطلاقة، فقد كانت هناك بعض الأشياء التي كان ليقوم بها على نحوٍ مختلف، لكنّه قال بأنّه لا توجد ضمانات على أنّ ذلك كان ليكون كافيًا لمنع فيرشتابن من انتزاع الصدارة.

وقال الفنلندي: "لو كنت صادقًا فمن السهل القول أنّه كان بوسعي فعل أشياء مختلفة الآن بعد معرفة ما آلت إليه الأمور".

وأضاف: "لكن في تلك اللحظة فإنّني اعتقدت بأنّني اتّخذت القرارات الصائبة. لو عدت لأعيش تلك اللحظة مجدّدًا، فربّما كانت هناك طريقة لحجز ماكس، أو منعه من التوجّه إلى الجهة الخارجيّة، وربّما كان ليحظى بفرصة من الجهة الداخليّة. لا أعلم".

وأردف: "حاولت بذل أفضل ما في وسعي في تلك اللحظة وكان ذلك كلّ ما يُمكنني فعله. ومن الواضح أنّني شاهدت مقاطع الفيديو".

وأكمل: "لو تواجدت في ذات الوضع مرّة أخرى فربّما بوسعي القيام بعملٍ أفضل. وربّما لا".

وفي حين أنّ سباق المكسيك كان مُخيّبًا للآمال بالنسبة لبوتاس، فإنّه يعتقد بأنّ الوتيرة التي قدّمها لخطف قطب الانطلاق الأوّل تُشجّعه على الأقل حيال ما هو ممكن في السباقات الأربعة الأخيرة.

وقال في هذا الصدد: "كان يوم السبت جيّدًا في المكسيك، وأشعر بأنّنا عندما حقّقنا قطب الانطلاق الأوّل في المكسيك، فلا أرى سببًا يمنعنا من فعل ذلك في السباقات الأخيرة هذه".

وأكمل: "لذا سيكون ذلك هدفنا بالتأكيد. لكنّ صيغة عطلة نهاية هذا الأسبوع مختلفة. كما أنّنا نحتاج للتركيز على يوم الأحدث أكثر".