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بوتاس يعترف بأنه بحاجة إلى معجزة للفوز ببطولة موسم 2020

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بوتاس يعترف بأنه بحاجة إلى معجزة للفوز ببطولة موسم 2020
من قبل:
, رئيس التحرير

اعترف فالتيري بوتاس بأنه بات بحاجة إلى معجزة من أجل التغلّب على زميله في مرسيدس لويس هاميلتون ضمن صراعهما على لقب بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد في 2020.

تأهّل بوتاس في المركز الأوّل عقب تفوّقه خلال التجاب التأهيلية في نوربورغرينغ، ولكنه اقترف خطأً كبيرًا على المنعطف الأوّل خلال القسم الأوّل من السباق بعد إغلاق مكابح سيارته بقوّة ما سمح لهاميلتون بتجاوزه والتقدّم إلى الصدارة.

ومع اعتماد نظام سيارة الأمان الافتراضية، حصل هاميلتون وسائق ريد بُل ماكس فيرشتابن على الأفضلية في التوقفات حيث تراجع الفنلندي إلى المركز الثالث قبل أن يضطر للانسحاب في اللّفة 19 عقب مشكلة في وحدة الطاقة على سيارته.

ومع تحقيق هاميلتون للفوز في الجولة الـ 11 من البطولة، بات بوتاس يتأخّر عن زميله بفارق 69 نقطة مع تبقي 6 سباقات على نهاية الموسم.

وقد أعرب الفنلندي عن خيبة أمله من الانسحاب من السباق جرّاء مشكلة خارجة عن إرادته.

"إنه أمر مخيّب للآمال" قال بوتاس، مضيفًا "محبط للغاية. إنها واحدة من الأشياء التي لا يُمكنك فعل أيّ شيء تجاهها. ولكن من الواضح بأني أغلقت المكابح قبل ذلك إذ أعتقد بأنّ فرصة الفوز بالسباق كانت ما تزال قائمة مع انتقالي إلى استراتيجية التوقف لمرتَين".

وأضاف "وقد بدا في النهاية بأنّ هذه كانت الاستراتيجية الأفضل خلال السباق. كنت أعلم بأنّ المنافسة كانت مفتوحة على مصراعيها ولكن مشكلة المحرك أنهت ذلك. لم أصدّق ذلك".

واختتم "أعلم بأنّ الفارق مع هاميلتون كبيرٌ إذ أنا بحاجة إلى معجزة. ولكن كما هو الحال دائمًا ليس هناك سبب يدعوني للاستسلام. علينا المواصلة وسنرى بعدها".

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الكاتب خضر الراوي

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