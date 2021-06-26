بوتاس يصف عقوبة تراجعه على شبكة الانطلاق في النمسا "بالقاسية للغاية"

انزلقت سيارة بوتاس في أثناء خروجه من منطقة صيانة فريقه مرسيدس قبل 20 دقيقة من نهاية التجارب الحرة الثانية يوم أمس، حيث حجز لفترة وجيزة الخط السريع.

وسارع ميكانيكيو مكلارين لمساعدته على الاستدارة والعودة إلى الحلبة، لكن أحد مدراء فريق مكلارين سارع هو الآخر بالتوجّه بتذمّر إلى مايكل ماسي مدير السباقات، واصفًا الواقعة "بالسخيفة".

وقد وقّع المراقبون إثر ذلك عقوبة التراجع ثلاثة مراكز على بوتاس، بينما شرح الفنلندي بأنه حاول الابتعاد على الغيار الثاني في محاولة لتقليل التفاف الإطارات حول نفسها.

وقاد بوتاس جهود مرسيدس اليوم في التصفيات، حيث سجّل ثاني أسرع زمن في القسم الثالث أمام زميله لويس هاميلتون، لكنه سيتراجع إلى المركز الخامس إثر العقوبة.

وعند سؤاله عن قرار المراقبين عقب حصة التصفيات اليوم، أوضح بوتاس أنه لم يتوقع تلقّي هكذا عقوبة قاسية، لكنه أشار إلى الأفضلية التنافسية التي يسعى المنافسون للحصول عليها في مواقف كهذه.

فقال: "إنها عقوبة قاسية للغاية من وجهة نظري. لم أتخيل مطلقًا بأنه سيكون هنالك عقوبة إثر ما حدث. لكن الفرق الأخرى وعندما يكون هنالك تكافؤ فرص، يتذمرون بأن ما حدث كان خطيرًا إلى آخره، حتى نتعرض نحن للعقوبة".

وأضاف: "هكذا تسير الأمور، الجميع يحاولون إضاعة مجهودك في هذه الرياضة".

وتابع: "كان من الممكن بالطبّع أن يكون الوضع خطيرًا، ولكن هذا إذا ما كان هنالك الكثير من الأشخاص في خط الحظائر".

واعترف بوتاس أن انزلاق السيارة فاجأه وأنه لم يتخيّل أبدًا أن يحدث ذلك في خط الحظائر، شارحًا بأنه كان من الصعب السيطرة على السيارة على الغيار الثاني.

فقال: "قررنا تجربة شيء مختلف، وأطلقنا الغيار الثاني. في بعض الأحيان ومع غيار أعلى يكون هنالك انخفاض في معدل التفاف الإطارات، وربما يمكنك إدارة تلك المشكلة، لكن الجزء الأول لم يكن عدائيًا للغاية، بيد أنه وبمجرد أن حدث التفاف الإطارات حول نفسها، فاجأني ذلك بالفعل".