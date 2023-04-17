بوتاس يصبح سفير فعاليات أديلايد لرياضة المحركات

تصدر نجم ألفا روميو في الفورمولا واحد العناوين في فعالية هذا العام، حيث قاد سيارة سوبر كار الفائزة في باثورست - 1000 في نسخة مصغرة من حلبة شوارع أديلايد الشهيرة.

وبات الفنلندي الآن جزءاً من نادي السفراء الجديد للحدث إلى جانب أمثال ستيفان جوناسون سائق فيراري السابق وكريغ لاونديز أسطورة منافسات سباقات سوبركارز، وسائقي سوبركارز الحاليين: تيم سلايد وتوماس راندل وتود كازيلوود. إضافة لمشاهير السائقين الأستراليين: فيرن شونبام ودايفيد برابهام، وكذلك النيوزليندي هايدن بادون، وإندي هيغينز، وبيتر زيبيراس مالك أحد فرق سوبركارز.

ولدى بوتاس علاقات جيدة في أستراليا، وبجنوب أستراليا على وجه التحديد، عبر الدرّاج وشريكه في الأعمال تيفاني كرومويل.

كما أن بوتاس بدأ يعمل على ظهوره الإعلاني الجديد قبل أن يبدأ موسم الفورمولا واحد الحالي، حيث ظهر في فيديو بقصة شعره المميزة، والذي لاقى انتشاراً واسعاً.

واحتفظ بقصة شعره إضافة إلى الشارب كذلك، حيث لم يعمل على ظهوره في أديلايد فقط وإنما أطلق مشروباً باسمه وعلامة تجارية للقهوة كذلك.