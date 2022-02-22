بوتاس يشعر "بمسؤولية كبيرة" بقيادة فريق ألفا روميو

طوال خمسة مواسم مع مرسيدس، حقق بوتاس عشرة انتصارات و58 منصة تتويج، بينما أحرز هاميلتون أربعة ألقاب.

ومع قرار السهام الفضية بضم الناشئ جورج راسل سائق ويليامز ليجاور هاميلتون، انتقل بوتاس إلى ألفا روميو حيث سيكون قائد الفريق إلى جانب الصيني اليافع غوانيو جو.

وأوضح صاحب الـ 33 عاماً أنه متحمس لفكرة كونه السائق الأكثر خبرة في الفريق.

فقال: "تمتلك ألفا روميو تاريخاً عريقاً في عالم صناعة السيارات، وكذلك السباقات، لذا فإن القيادة تحت لوائها تعتبر مسؤولية كبيرة".

وأكمل: "في الحقيقة، إنها المرة الأولى في مسيرتي المهنية أكون فيها السائق الأكثر خبرة، أعتقد أن الوقت حان لذلك، لأنني سأبدأ موسمي العاشر".

وتابع: "لذا، أشعر بمسؤولية كبيرة في قيادة الفريق ومساعدته، وكذلك تقديم كل ما لدي".

وعندما سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال المقارنة بين مصنعَي الفريقين، كشف بوتاس أنه تفاجأ في البداية حيال قلة أعداد طاقم فريق ألفا روميو لكنه أشار إلى أن لذلك بعض الأفضلية.

فقال: "رأيت منشآتهم الكبيرة الجيدة. أعتقد أنهم استثمروا بشكل كبير في المصنع، مع نفق هواء جيد ومنشآت جيدة".

وتابع: "ربما تفاجأت بعض الشيء لناحية عدد أفراد الطاقم في المصنع. المكان أقل ازدحاماً، أقل عدداً ضمن جميع أقسام المصنع".

وأردف: "بالتأكيد الحجم أصغر، لكنني أعتقد بأن لهذا بعض الأفضلية لناحية سرعة اتخاذ القرارات والقيام بالأمور. لا تحتاج لموافقة عشرة أشخاص لكل أمرٍ".

من جهة أخرى، اعترف بوتاس بأن جهاز المحاكاة يحتاج إلى بعض التعديلات.

فقال: "هناك بعض العمل بحاجة للإتمام لناحية المحاكاة، خاصة في الأيام الأولى حيث كان كل شيء يتمحور حول العمل على محاولة تطوير جهاز المحاكاة".

واختتم: "بعد تجارب برشلونة سنعود للعمل على البرمجيات والعتاد وكل ما نحتاجه للحصول على جهاز محاكاة جيد مع بعض التعديلات".