بوتاس يشعر "بروح معنوية عالية" في عيد ميلاده الـ 31

بعد الإنهاء ثالثاً في برشلونة خلف زميله لويس هاميلتون وماكس فيرشتابن سائق ريد بُل، صرّح بأنه يشعر أن آماله باللقب "تتلاشى".

وبات الفنلندي يحتلّ المركز الثالث الإجماليّ ضمن معركة اللقب، وبفارق 43 نقطة خلف هاميلتون وستّ خلف فيرشتابن.

لكن قال بوتاس الذي بلغ الـ 31 عاماً اليوم الجمعة، أنه أخذ بعض الوقت للراحة وبات قادراً على الانطلاق من جديد.

فقال على هامش جولة سبا: "كانت جولة محبطة (إسبانيا)، ومن الواضح أن هناك عدة سباقات لم تجرِ كما كنت أريد بل كانت بعيدة عن أهدافي".

وأكمل: "لذا، بالطبع كانت جولة محبطة خاصة وأنك تبذل قصارى جهدك في الرياضة لتحقيق أهدافك، لكن الأمر الأهم على الدوام هو العودة بروح معنوية عالية، الانطلاق من جديد بذهنية صحيحة. حظيتُ ببعض الوقت للراحة، لذا تمكنتُ من شحن طاقتي بالتأكيد".

وتابع: "أنا جاهز للتواجد هنا مجدداً ومحاولة تقديم أفضل ما لدي. روحي المعنوية جيدة وأتطلع قدماً لتقديم أفضل ما لدي على أفضل حلبات العالم، ربما على متن أفضل سيارات السباق في العالم".

وتعليقاً على حبّه لحلبة سبا، قال بوتاس: "إنها حلبة عريقة بالفعل والجميع يحبها. لطالما كانت السباقات جيدة ما يعتبر أمراً إيجابياً للغاية. لذا، مرة أخرى، أنا أتطلع قدماً للمنافسة".

وأكمل: "في الحقيقة، المقطع الثاني للحلبة بأسره هو الأكثر إثارة للاهتمام، هناك الكثير من الوقت الذي بوسعك كسبه أو خسارته بحسب طريقة خوضه".

وأردف: "المقاطع تقنية للغاية وكذلك تركيبة المنعطفات وكل ذلك. لكن بصراحة، المسار بأكمله جميل للغاية".

وحين سُئِل حيال مقاربة فريقه على ضوء مشاكل الإطارات، أوضح بوتاس أن الحرارة المنخفضة ستلعب دوراً إيجابياً لصالح الفريق.

فقال: "إنها حلبة مختلفة عن الحلبات السابقة التي عانينا فيها من مشاكل الإطارات، لذا هناك مقاربة مختلفة".

وأكمل: "لكنني أعتقد أنه ومع النوعية الأكثر ليونة من الإطارات، ربما سيكون من الصعب اتباع استراتيجية التوقف الواحد حتى لو حاولنا التأهل على إطارات ’ميديوم’. لكن ليس لدي جواب الآن. أعتقد علينا أن نرى كيف ستسير الأمور".

وتابع: "على الأقل ستلعب الحرارة المنخفضة دوراً إيجابياً ولن تكون عاملاً سلبياً بالنسبة لنا".

واختتم: "لكن على أي حال، ليس لدي شكّ بأن ريد بُل ستكون تنافسية هنا خلال السباق. لذا، أنا واثق بأنهم سيشكلون تهديداً بغض النظر عن درجات الحرارة".