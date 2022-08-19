بوتاس يشعر "بتأثير بشري" أكبر على أداء سيارة ألفا روميو

انضم بوتاس إلى صفوف ألفا روميو لموسم 2022 بعدما أمضى 5 مواسم مع مرسيدس، سجل خلالها 10 انتصارات لصالح السهام الفضية وساعدها على الفوز ببطولة الصانعين في الموسم الخمسة.

لكن الفنلندي لم يتمكن من المنافسة بشكل منتظم مع زميله لويس هاميلتون، في حين أنه حصل على دور قائد الفريق مع انتقاله إلى ألفا روميو ليُزامل جو غوانيو، كما سجل 41 من النقاط الـ 46 التي سجلها الفريق في هذا الموسم حتى الآن.

وضمن معرض حديثه ضمن حوار مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" قُبيل العطلة الصيفية، شرح بوتاس أنه يشعر بمسؤولية أكبر مع ألفا روميو مما شعر وهو في مرسيدس، ما جعله يفكر أكثر حيال خطط الفريق طويلة المدى.

فقال: "أشعر بذلك بكل تأكيد، أنني أريد بالفعل المساعدة في دفع الفريق في الوجهة الصحيحة".

وأضاف: "لذلك يجعلني أيضاً أفكر مرتين في كل شيء وأقول: حسنًا، هل هذه بالفعل هي الوجهة الصحيحة أم لا؟ وذلك مثير للاهتمام بالنسبة لي".

وتابع: "حتى بالنسبة لسيارة العام المُقبل على سبيل المثال، دومًا ما يكون مثيرًا للاهتمام عندما أسمع عن التحديثات وكل شيء وأن أكون مشاركًا بشكل تقني في ذلك. يمكنني بالفعل الآن تخيّل كيف ستكون هذه السيارة".

وعند سؤاله إذا ما شعر بتغيير في ذهنيته مع المشاركة في تطوير السيارة بالمقارنة مع دوره في مرسيدس، قال بوتاس: "نعم. لم أتمكن مطلقًا في مرسيدس من أن أشارك بهذه الطريقة".

وأكمل: "كان الأمر أقرب إلى أن الحاسوب يقول بأن تلك السيارة سيتكون الأسرع. وكان ذلك ينجح في معظم الأوقات. لكن من الرائع الآن أن يكون هنالك ذلك التأثير البشري".