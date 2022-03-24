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بوتاس يشرح مشكلة ألفا روميو في انطلاقة سباق البحرين

شرح فالتيري بوتاس المشكلة التي واجهها فريقه ألفا روميو خلال انطلاقة سباق البحرين للفورمولا واحد والتي كلفته التراجع عدة مراكز.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
بوتاس يشرح مشكلة ألفا روميو في انطلاقة سباق البحرين

تألق بوتاس خلال تصفيات البحرين مع فريقه الجديد حيث تأهل سادساً على شبكة الانطلاق إلى جانب زميله السابق في مرسيدس بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون.

لكن الفنلندي عانى خلال الانطلاقة جراء التفاف الإطارات على نفسها حيث تراجع إلى الخلف في اللفة الأولى حتى المركز 14.

وكشف بوتاس أن انطلاقات سيارة ألفا روميو تعاني من المشاكل منذ التجارب الشتوية، حيث كان يتوقع تكرارها في السباق.

فقال: "بصراحة، لم أكن واثقاً خلال الانطلاقة لأن نصف الانطلاقات التي اختبرناها واجهتنا فيها المشاكل. ذلك جانب علينا العمل عليه".

وأكمل: "تعرضت لالتفاف في الإطارات تواصلت حتى نسبة السرعة الثالثة، ومن ثم في اللفة الأولى كنت أنزلق بشكل كبير ولم يكن بوسعي فعل أي شيء".

وتابع: "إنها مشكلة ميكانيكية. واجهتنا في نصف الانطلاقات التجريبية. لذا، هذه ناحية علينا العمل علينا".

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من جهته، أوضح جيفي بوجولار مهندس المسار لدى فريق ألفا روميو، أن الفريق حقق بعض التقدم في هذه الناحية، مشيراً لإمكانية التخفيف من أثرها في جولة المملكة العربية السعودية.

فقال: "لقد حققنا بعض التقدم في هذه المسألة، لكنها ما زالت مشكلة بالنسبة لنا".

وتابع: "كلتا السيارتان تعرضتا لانطلاقة ضعيفة، المشكلة لم تنحصر في الانطلاقة بل في محاولة الحصول على التماسك وتفادي الحوادث خلال اللفة الأولى".

واختتم: "لاحظنا أننا لم نكن الوحيدين الذين عانينا من هذه المشكلة، لكنها كانت أكثر شدة في سيارتنا".

يشار إلى أن بوتاس نجح بالعودة وتحقيق المركز السادس في أول سباق مع ألفا روميو، بينما سجل زميله غوانيو جو نقطة واحدة في أول سباق له ضمن منافسات الفورمولا واحد بالمركز العاشر.

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