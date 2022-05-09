بوتاس يشرح سبب خسارة مركزه لصالح مرسيدس في سباق ميامي

كان سائق ألفا روميو يحتل المركز الخامس في أول سباق للفئة الملكة على شوارع ميامي، لكنه أشار إلى "تغيّر كل شيء" عندما دخلت سيارة الأمان بهدف إزالة سيارة مكلارين التي يقودها لاندو نوريس بعد الحادثة مع بيير غاسلي سائق ألفا تاوري.

وهذا ما سمح لسائقَي مرسيدس بالاقتراب من الفنلندي، بينما حصل جورج راسل على وقفة صيانة "مجانية" خلف سيارة الأمان، مع إطارات "ميديوم" جديدة.

ومع خوض ثنائي مرسيدس معركة بينهما على المركز، اعترف بوتاس بأنه تشتت وفوّت نقطة الكبح في المنعطف 17 قبل سبع لفات على النهاية، ليحتك بالحائط، ويخسر مركزين. لكنه تعافى لينهي السباق سابعاً.

فقال: "كل شيء كان يسير بسلاسة، كنت آمل بخوضٍ سباق كهذا، حتى دخول سيارة الأمان".

وأكمل: "حصل جورج على فرصة توقف مجاني وإطارات ’ميديوم’ جديدة، وكان يقترب بسرعة كبيرة".

وتابع: "مع تجاوزه لزميله لويس، كنتُ أتابعهما في مرآتي، لأنهما كانا قريبين للغاية وكنت أفكر في أنني ربما يجب عليّ إغلاق الباب أمامهما، وهنا كبحتُ بشكل متأخر".

وأردف: "أخطأتُ رأسَ المنعطف قليلاً، ومن ثم خرجت على الاسفلت المتسخ، وبالرغم من بطء سرعتي لكنني احتكيتُ بالحائط. لحسن الحظ لم أتعرض لانثقاب".

فالتيري بوتاس، ألفا روميو تصوير: صور موتورسبورت

وعندما سُئِل إن كان قادراً على صدّ هاميلتون والإنهاء خامساً من دون سيارة الأمان، ردّ بوتاس: "لا أرى سبباً يمنع ذلك. عندما خرج جورج على إطارات جديدة، تغير كل شيء. كان ذلك من سوء حظي".

وبالرغم من خسارة مركزين، لكن بوتاس أبدى تفاؤله حيال وتيرة سيارته وثباتها، خاصة بعد حادثته القوية في التجارب الحرة الأولى.

فقال: "كانت عودة جيدة بعد يوم الجمعة. وتيرة السباق كانت قريبة جداً من مرسيدس. من الجيد أن نكون قادرين على منافستهم حقاً".

وتابع: "من المؤسف أننا لم نحصل على المركز الخامس، لكن السابع جيد".

واختتم: "لقد كان سباقاً من دون انسحابات أمامي. وكنتُ أنافس على المركز الخامس مع سيارتنا. سنحاول في برشلونة جلب بعض التحديثات الجديدة كذلك".