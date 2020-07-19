بوتاس يشرح الخطأ الذي اقترفه خلال انطلاقة سباق المجر

تحرّكت سيارة بوتاس من مكانها قبل انطفاء الأضواء الحمراء، ما دفع سائق فيراري سيباستيان فيتيل لإعلام فريقه بأنّ السائق الفنلندي "انطلق" قبل بداية السباق الفعلية.

ولكن سائق مرسيدس لم يحصل على عقوبة كون نظام المستشعرات التابع للاتحاد الدولي للسيارات "فيا" لم يتمّ تفعيله بسبب توقف سيارة الفنلندي سريعًا ومن ثم انطلاقه من جديد كبقيّة السائقين.

وقد أدّى هذا الأمر إلى تراجع بوتاس إلى المركز السادس قبل أن يتمكّن من التقدم تباعًا لحين دخوله إلى منطقة الصيانة قبل 20 لفة من أجل التزود بإطاراتٍ جديدة في محاولة لخطف المركز الثاني من سائق ريد بُل ماكس فيرشتابن.

ولكن الوقت لم يُسعف بوتاس الذي اكتفى بالمركز الثالث وتراجع إلى الثاني في ترتيب بطولة السائقين بفارق 5 نقاط عن زميله بالفريق لويس هاميلتون.

"بصراحة، كان سباقًا سيئًا بالنسبة لي" قال بوتاس، مضيفًا "عندما تبدأ السباق من المركز الثاني، فإنك تهدف للفوز به، ولكني خسرته على الانطلاقة".

وأضاف "لقد استجبت لانطفاء أحد الأضواء على مقود سيارتي، لا أعلم ما هو، ولكن شيئًا ما تغيّر عل لوحدة القيادة، لذلك تفاعلت مع ذلك بدلاً من الأضواء الحمراء. وبعد ذلك توقفت السيارة وتوجّب عليّ الانطلاق من جديد".

وأكمل "لقد خسرت السباق هناك. لقد خسرت العديد من المراكز وازدادت صعوبة السباق. حاولت الدخول في معركة مع فيرشتابن في نهاية السباق، ولكني حصلت على نقاطٍ جيدة".

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كما اعترف بوتاس بأنّ التوقف الإضافي كان قرارًا صائبًا من أجل منحه إطاراتٍ أجدد لمهاجمة سائق ريد بُل.

وقال "أعتقد بأنّ المسألة كانت تستحق هذه المغامرة إذ حصلت على إطارات مختلفة. ولكن العمل لم يُؤتِ ثماره في النهاية".

واختتم "أتطلع قدمًا إلى سباق سيلفرستون، ولكن هناك الكثير لتعلمه من هذا الأسبوع".