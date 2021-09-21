بوتاس يُشارك في نسخة 2022 من سباق الأبطال

بعد أعوام من التسابق في مختلف الملاعب حول العالم، سيعود سباق الأبطال إلى جذوره على المسارات الوعرة من خلال مسار على بحر البلطيق المتجمّد في منتجع "بيت هافسباد" السويدي.

ووصف المنظّمون المسار بأنّه "الأسرع والأعرض" في تاريخ الحدث.

وأصبح بوتاس أحدث المنضمّين إلى قائمة المشاركين اللامعين في الحدث الشتويّ، حيث سينضمّ إلى طوم كريستنسن، ويوهان كريستوفرسن، وماتياس إكستروم، وبيتر سولبرغ، إلى جانب ترافيس باسترانا.

وسيُمثّل كذلك فريق فنلندا في كأس الأمم، حيث لم يتمّ بعد الإعلان عن هويّة زميله.

وكان بوتاس، الذي يحتلّ المركز الثالث حاليًا في بطولة السائقين، قد أعلن عن انتقاله إلى ألفا روميو لموسم 2022 بعد خمسة أعوام كزميلٍ للويس هاميلتون في صفوف مرسيدس، وهي فترة أثمرت عن تسعة انتصارات حتّى الآن.

وقال الفنلندي حيال مشاركته: "أتطلّع قدمًا للمنافسة في سباق الأبطال أخيرًا بعد مشاهدته على التلفاز لعدّة أعوام".

وأضاف: "حقيقة إقامة نسخة هذا العام على الثلج والجليد تجعله أكثر إثارة للاهتمام. شاركت في رالي أركتيكا عدّة مرّات، لذا آمل أن تُساعدني تلك الخبرة في ظلّ استهدافنا التغلّب على المنافسة القويّة، خاصة جيراننا من السويد والنرويج لزيادة غلّة فنلندا على الصعيدَين الفردي في سباق الأبطال وكأس الأمم".