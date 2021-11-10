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بوتاس يسعى للمشاركة في تجارب أبوظبي مع ألفا روميو

قد يشارك فالتيري بوتاس للمرة الأولى له على متن سيارة ألفا روميو خلال تجارب أبوظبي شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، إن وافقت مرسيدس على ذلك.

بوتاس يسعى للمشاركة في تجارب أبوظبي مع ألفا روميو

قام بوتاس بالفعل بزيادة المصنع في هينلي وأجرى قياسات مقعده، حيث سينتقل إلى صفوف ألفا روميو الموسم المقبل.

وعادة في مثل هذه الحالات، لا بد من التطرق للاتفاقيات التجارية المعقدة. لكن التجارب تلك مع إطارات 18 إنشاً والسيارات المعدّلة يومي 14 و15 ديسمبر، بعيدة للغاية لدرجة أنها باتت قريبة من فترة نهاية العقد.

وصرح متحدث باسم مرسيدس لموقعنا "موتورسبورت.كوم" إلى عدم وجود أيّ سبب لاعتراض الفريق على إجراء التجارب مع ألفا روميو مضيفاً أن ذلك أمر "يعمل عليه الفريق".

بينما قال الفنلندي: "كنت هناك منذ عدة أسابيع. إنه مصنع جيد، ولديهم جميع المنشآت المطلوبة لأي فريق قوي".

وأكمل: "أعتقد أنهم لم يطوروا سيارة هذا العام حقاً. لا أتوقع الكثير من التقدم هذا العام. أعتقد أنهم يتطلعون للعام المقبل".

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وعندما سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" أكد بوتاس أنه أكمل قياسات مقعده، وفيما يتعلق بتجارب أبوظبي، قال: "سنرى. آمل أن نتمكن من ذلك".

من جهته، أكد فريدريك فاسور مدير فريق ألفا روميو، أن المحادثات حيال إطلاق بوتاس من عقده بحلول تلك الفترة، جارية.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "قمنا بمناقشة الأمر مع مرسيدس وبالطبع لا بد من إيجاد اتفاق حيال ذلك".

وأكمل: "آمل أن نتمكن من الاتفاق على أمر ما. العقد عقد، وعقده يمتد حتى نهاية العام. سنرى إن كنا سنخرج بحل ما".

وتابع: "حتى وإن كانت السيارة مختلفة تماماً العام المقبل، فستكون تلك التجارب مفيدة لكلا الطرفين".

واختتم: "أعتقد أن ذلك أمر منطقي كذلك لنا، وستكون تلك فرصة جيدة. يتعلق الأمر ببناء العلاقة بين الفريق والسائق".

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