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بوتاس يُسجّل الزمن الأسرع في اليوم الأخير من التجارب الشتوية 2020

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بوتاس يُسجّل الزمن الأسرع في اليوم الأخير من التجارب الشتوية 2020
من قبل:
, رئيس التحرير
28-02-2020

أحرز سائق فريق مرسيدس فالتيري بوتاس الزمن الأسرع خلال اليوم الثالث والأخير من التجارب الشتوية لموسم 2020 من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد.

استطاع بوتاس الذي تسلّم مهام القيادة في فترة ما بعد الظهر من زميله لويس هاميلتون إحراز أسرع زمن خلال التجارب الشتوية الثانية بأكملها عبر تسجيله لدقيقة واحدة و16.196 ثانية مستخدمًا إطارات "سي5".  

ولكن لم يتمكّن أيّ سائق من كسر الزمن الأسرع الذي تمّ تسجيله خلال الأسبوع الأوّل من هذه التجارب الأسبوع الماضي، عندما تمكّن الفنلندي نفسه من تسجيل دقيقة واحدة و15.732 ثانية خلال اليوم الثالث.

وجاء في المركز الثاني ماكس فيرشتابن الذي استخدم إطارات "سي4" لتسجيل أسرع أزمنته – مع العلم بأنّ الفارق بين إطارَي "سي4" وسي5" قد يصل إلى نصف ثانية في اللّفة الواحدة. وقد حلّ دانيال ريكاردو الذي تمكّن من تسجيل أسرع زمن يوم أمس في المركز الثالث.

المركز الرابع كان من نصيب سائق فيراري شارل لوكلير الذي أكمل أكبر عددٍ من اللّفات اليوم (181 لفة) حيث ركّز كبقيّة السائقين على إجراء محاكاة السباق.

كامل التقرير بعد قليل..

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الكاتب خضر الراوي

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