بوتاس يسجل الزمن الأسرع خلال التجارب الحرة الأولى الماطرة في سيلفرستون

تسبب هطول الأمطار بإحجام عدد من الفرق عن الخروج إلى المسار، خاصة وأنها لن تكون قادرة على جمع ما تريد من بيانات عن التحديثات التي جلبتها للسيارات.

سجل فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو الزمن الأسرع ضمن الحصة التي شهدت هطول الأمطار بشكل شبه متواصل، متقدماً على لويس هاميلتون زميله السابق ضمن صفوف مرسيدس.

وأنهى ثنائي فيراري بالمركزين الثالث والرابع مع كارلوس ساينز وشارل لوكلير.

المركز الخامس كان من نصيب ميك شوماخر سائق هاس متقدماً على جو غوانيو زميل بوتاس في ألفا روميو.

أما زميله كيفن ماغنوسن فسجل المركز السابع أمام لانس سترول، يوكي تسونودا وسيباستيان فيتيل الذين أكملوا ترتيب المراكز العشرة الأولى.

مجريات الحصة

هطلت الأمطار قبل بداية التجارب الحرة الأولى بقليل بينما ظهرت عدة فرق بتحديثات كبيرة على السيارات ومن هنا تأتي أهمية هذه التجارب.

خرجت سيارتا فيراري على الحلبة حيث قال السائقان أنها غير جاهزة بعد خاصة مع تواجد الأمطار.

وتتالت بعدها السيارات، لكن الحلبة لم تبدأ بالجفاف إلا بعد مرور ما يقارب 20 دقيقة من عمر الحصة حين كانت سيارتا فيراري تتصدران الأزمنة أمام سيارتي ألفا روميو، قبل أن ينجح فالتيري بوتاس بالتقدم إلى المركز الثاني خلف كارلوس ساينز.

وعادت الأمطار للهطول مع الاقتراب من الثلث الأخير للحصة وهذا ما أثّر على برامج الفرق لاختبار ما جلبته من تحديثات.

وبسبب ذلك شوهد الكثير من السائقين خارج سياراتهم وضمن المرائب حيث قرروا عدم الخروج إلى المسار.

ومع بقاء عشر دقائق تقريباً على النهاية، خرج لويس هاميلتون على متن مرسيدس إلى الحلبة حيث بدا أن درجة حرارة إطاراته "ميديوم" ترتفع بشكل كبير.

قبل أن يطلب منه الفريق الدخول لتجربة إطارات "سوفت" وجمع أكبر قدر ممكن من البيانات حيث بدت الحلبة جافة.

وسجل البريطاني بالفعل الزمن الأسرع في المقطع الأول حينها بينما خسر الكثير في المقطع الثاني المبلل.

وفي هذه الأثناء خرج العديد من السائقين على إطارات "سوفت" من بينهم ماكس فيرستابن سائق ريد بُل لكنه لم يسجل زمناً سريعاً.

ونجح هاميلتون بالتقدم إلى المركز الثاني بينما سجل فالتيري بوتاس الزمن الأسرع على إطارات "انترميديت".

وقبل دقيقة من عمر الحصة خرج لانس سترول عن المسار وتسبب برفع العلم الأحمر حيث توقفت الحصة ولم يتم استئنافها بعد ذلك.

يشار إلى أن سيارتي ريد بُل أكملتا الحصة بالمركزين 12 والأخير مع سيرجيو بيريز وماكس فيرستابن.