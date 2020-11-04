بوتاس يستنكر عدم رفع الأعلام الصفراء التحذيرية في بداية سباق إيمولا

تصدر الفنلندي بداية سباق إيمولا منطلقاً من الخانة الأولى، لكن آماله بتحقيق الفوز تلاشت في اللفة الثانية عندما صعد على قطعة من حطام جانح سيارة فيراري التي يقودها سيباستيان فيتيل بعد حادثته مع كيفن ماغنوسن سائق هاس.

ولكونه أول سيارة على المسار، صعد بوتاس على تلك القطعة، إذ لم يلحظها إلا متأخراً، وتمكن من تفادي العبور عليها بإطاراته، حيث صعد عليها بالقسم الأوسط من سيارته.

لكن وبالرغم من تفادي انثقاب إطاره، إلا أنّ القطعة تلك علقت بسيارة بوتاس وأدت إلى تراجع أدائها.

وبات الفنلندي يخسر 0.8 ثانية في كل لفة، حيث أظهرت بيانات الفريق أنّ السيارة خسرت 50 نقطة من ارتكازيتها.

وضمن معرض كلامه بعد السباق، أوضح بوتاس أنه مهتم بمعرفة سبب عدم إزالة تلك القطعة عن المسار وعن سبب عدم رفع الأعلام الصفراء التحذيرية.

فقال: "في الحقيقة، تلقيت تحذيراً من مهندسي حيال احتمالية وجود بعض الحصى ربما، ضمن المنعطف السابع في اللفة الثانية، لأنهم كانوا يتوقعون أمراً ما هناك. لكن لم تكن هناك أية أعلام صفراء".

وتابع: "كانت هناك قطعة كبيرة من الحطام ولكن يكن لدي ما يكفي من الوقت للابتعاد بشكل كامل عنها. لذا قررت الصعود فوقها بقسم السيارة الأوسط بدلاً من المرور فوقها بالإطارات".

وأردف: "لذا من الجيد أن نلقي بعض الضوء على سبب عدم وجود أية إشارات تحذيرية حيال قطعة حطام كبيرة، لأنها خطرة حقاً. وقد أثرت وبكل تأكيد على سباقي".

وبالرغم من أن بوتاس نجح بالتمسك بمركزه بعد تلك الواقعة، لكنه تراجع في نهاية المطاف لينهي السباق ثانياً.

أما زميله لويس هاميلتون فأحرز الفوز وأنهى السباق أمام الفنلندي ودانيال ريكاردو سائق رينو الذي استفاد من انسحاب ماكس فيرشتابن - بعد انثقاب إطاره - ليكمل مراكز منصة التتويج.