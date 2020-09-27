بوتاس يستفيد من عقوبة هاميلتون ليُحقّق فوزه الثاني في روسيا

بدأ التحقيق في عملية التدرب على الانطلاقة التي قام بها هاميلتون قبيل بداية السباق، حيث قام البريطاني باختبار الانطلاقة عند نهاية خطّ منطقة الصيانة الخارجي وذلك بعد التشاور مع مهندسه بيت بونينغتون، بيد أنّ سائق مرسيدس حصل على عقوبة 10 ثوانٍ.

وتصدّر هاميلتون السباق منذ البداية على الرغم من محاولة زميله تجاوزه ونجاحه بذلك لأمتارٍ قليلة، إلّا أنّ الأوّل حافظ على أفضليته لحين دخوله لمنطقة الصيانة في اللّفة 16 والتوقف لـ 10 ثوانٍ من أجل تنفيذ العقوبة، ما سمح للفنلندي بالحصول على الصدارة والتشبث بها حتى النهاية.

ويُمكن القول بأنّ فوز بوتاس اليوم الأحد كان سهلاً مع غياب المنافسة حوله حيث أحرز فوزه التاسع في مسيرته والثاني في موسم 2020، والثاني كذلك على حلبة سوتشي بعد الفوز الذي حققه في 2017 إثر انطلاقه من المركز الثالث.

وتفوّق بوتاس بفارق 7.7 ثانية على فيرشتابن الذي يعود إلى التواجد على منصة التتويج للمرّة الأولى منذ سباق بلجيكا بعد انسحابه من السباقين السابقين (مونزا وموجيللو).

أمّا هاميلتون فتمكّن من التعويض وإنهاء سباقه في المركز الثالث إذ بدا غاضبًا من العقوبة التي حصل عليها، فيما قدّم سيرجيو بيريز سباقًا تنافسيًا لصالح فريقه ريسينغ بوينت بتسجيله للمركز الرابع وحصده لنقاطٍ مهمة لفريقه على صعيد ترتيب بطولة الصانعين.

دانيال ريكاردو أكمل السباق في المركز الخامس متقدمًا على شارل لوكلير وإستيبان أوكون.

السائق الروسي دانييل كفيات أتى ثامنًا متقدمًا على زميله بالفريق بيير غاسلي، بينما أكمل أليكسندر ألبون ترتيب العشرة الأوائل.

مجريات السباق

حقّق بوتاس انطلاقة جيدة سمحت له بالتقدّم إلى المركز الثاني على حساب فيرشتابن، إذ تقدّم للصدارة لأمتارٍ قليلة قبل أن يتمكّن هاميلتون من استعادة مركزه والحفاظ على الصدارة حتى نهاية اللّفة الأولى التي شهدت دخول سيارة الأمان بعد الحوادث التي وقعت.

الحادثة الأولى كانت من نصيب كارلوس ساينز الذي اصطدم بالجدار الجانبي على المنعطف الثالث أثناء عودته إلى المسار، كما فقد سترول السيطرة على سيارته واصطدم بدوره بالحواجز الجانبية حيث انتهى سباقهما.

وبقيت سيارة الأمان على الحلبة حيث دخلت 3 سيارات من أجل تغيير الإطارات: جورج راسل، أليكسندر ألبون ولاندو نوريس. في حين استُكملت المنافسات في اللّفة 6 فور خروج سيارة الأمان من الحلبة.

وعلى الرغم من الحفاظ على مركزه، إلّا أنّ هاميلتون حصل على عقوبة توقف 10 ثوانٍ في منطقة الصيانة بسبب التدّرب غير القانوني على الانطلاقة قبل السباق.

وقام البريطاني بالتوقف في اللّفة 16 حيث طبّق العقوبة وقام بتغيير الإطارات إلى القاسية "هارد" حيث بدا غاضبًا ممّا حدث قائلاً "إنه أمر سخيف". وخرج سائق مرسيدس في المركز الـ 11.

في أثناء ذلك، بدأ بوتاس الذي صعد إلى الصدارة القيام بسلسلة من اللّفات السريعة إذ وسّع الفارق مع فيرشتابن إلى 4.5 ثانية قبل أن ينجح في رفعه إلى 6.5 في ظرف لفتَين فقط حيث كان الفنلندي السائق الأسرع على الحلبة.

ولكن سائق ريد بُل قام بالتوقف في اللّفة 26 منتقلاً إلى الإطارات القاسية حيث عاد إلى الحلبة وهو يحتلّ الصدارة. وبذلك حتى تلك اللّحظة توقف الجميع باستثناء 3 سائقين: لوكلير (المركز الثاني)، وكفيات (المركز الرابع)، وفيتيل (المركز الثامن).

وحصل ريكاردو الذي كان يحتلّ المركز السابع على عقوبة 5 ثوانٍ لخروجه عن حدود الحلبة على المنعطف الثاني أثناء تجاوزه لزميله أوكون.

هاميلتون أكمل تقدّمه لحين وصوله إلى المركز الثالث وراء زميله بوتاس الذي حقّق فوزه الثاني هذا الموسم، وفيرشتابن الذي عاد للتواجد على منصة التتويج بعد انسحابه من آخر جولتَين.

ترتيب السباق