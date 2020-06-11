بوتاس يزعم أنّ مرسيدس استبعدت فكرة التعاقد مع فيتيل لموسم 2021

أعلنت فيراري الشهر الماضي أنّ فيتيل بطل العالم أربع مرّات سيُغادر صفوفها في نهاية العام الجاري، ليتمّ تعويضه بكارلوس ساينز الإبن سائق مكلارين. وسيبقى فيتيل من دون أيّ تعاقدٍ نتيجة لذلك ومتاحًا في سوق السائقين للعام المقبل، ما دفع البعض للإشارة إلى أنّه قد ينضمّ إلى مرسيدس لتكوين قوّة ضاربة مع لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرّات.

وقال توتو وولف مدير الفريق الأسبوع الماضي أنّ السهام الفضيّة لا تستبعد انضمام فيتيل إليها، لكنّه شدّد على أنّ تركيز الفريق ينصبّ على سائقَيه الحاليين هاميلتون وبوتاس، اللذين ينتهي عقداهما بنهاية الموسم الجاري.

وقال بوتاس الآن أنّه لا يشعر بأيّ قلق إزاء توافر فيتيل في سوق السائقين، زاعمًا بأنّ فريقه مرسيدس أخبره بأنّ سائق فيراري ليس ضمن خيارات الفريق لموسم 2021.

"كلّا، لا تؤثّر في" قال بوتاس بشأن الشائعات ضمن حوارٍ مع قناة "سكاي سبورتس اف1"، وأضاف: "كنّا صادقين للغاية مع الفريق طوال الوقت، بشأن الوضع وما يجري من ناحية العقود".

وأكمل: "لكنّني تلقيت رسالة واضحة نافية، لا يُفكّرون في سيباستيان، فقلت حسنًا، لا قلق إذًا".

ومثّل مستقبل بوتاس موضوعًا شاغلًا طوال فترة تواجده في صفوف مرسيدس، حيث حصل في كلّ مرّة على عقدٍ بعامٍ وحيد منذ انضمامه إلى الفريق في 2017. وقال الفنلندي أنّه لا يشعر بوجود شيء مختلف حيال مستقبله مع مرسيدس بالمقارنة مع الأعوام الماضي، قائلًا بأنّ بعض الشائعات المنتشرة دفعته للضحك.

وقال: "يتكرّر الأمر ذاته كلّ عام بالنسبة لي. لا يختلف مطلقًا عن أيّ موسمٍ آخر. هناك بعض المحادثات على الدوام. أجد الوضع مضحكًا بعض الشيء كوننا لم نخض ولا سباقًا بعد، وهناك من حصل بالفعل على مقعدي. جعلني ذلك أضحك في عدّة مناسبات. لا يُوجد أيّ ضغطٍ من ذلك الجانب لأنّني لا أزال أملك هدفًا واضحًا لهذا الموسم وذلك كلّ ما في الأمر".

وأردف: "ستتّضح الأمر بشكلٍ تلقائي إثر ذلك، مهما كان الذي سيحدث. لا أواجه أيّ ضغطٍ في هذا الجانب".

ومن المتوقّع أن تتوصّل مرسيدس إلى صفقة جديدة مع هاميلتون قريبًا قبل أن تنقل تركيزها لتحديد مستقبل بوتاس. ويملك الفريق ناشئه جورج راسل الجاهز لتعويض بوتاس في حال اختار الفريق ذلك.

وبالرغم من أنّ إستيبان أوكون يُعدّ ناشئًا لمرسيدس، فإنّ الفرنسي يرتبط بعقدٍ مع رينو حتّى نهاية 2021، ويُتفهّم بأنّ مرسيدس لا تملك خيار استدعائه قبل ذلك.

وكان بوتاس قد قال في التجارب الشتويّة الماضية أنّه أراد أن يتّضح مستقبله أبكر وتسير المحادثات بسلاسة أكبر بالمقارنة مع العام الماضي عندما لم يتمّ الإعلان عن تجديد عقده إلّا في نهاية أغسطس.

وقال الفنلندي في فبراير الماضي: "كان هناك الكثير من المحادثات غير الضروريّة خارج الفريق، يجب الإبقاء على كلّ شيء داخل الفريق. أعتقد بأنّ ذلك يُسهّل الأمور، وبالتأكيد تعلّمنا أنّه كلّما اتُّخذت القرارات بشكلٍ أبكر من العام الماضي كلّما كان ذلك أفضل".

وأكمل: "لو أخّرت ذلك إلى أغسطس وسبتمبر فإنّ ذلك يتراكم ويخلق المزيد من التشتيت".