بوتاس يرغب بعقدٍ متعدّد الأعوام "لم يحصل عليه مسبقًا" في 2022

تُقيّم مرسيدس منذ مدّة الإبقاء على بوتاس لموسمٍ سادسٍ في العام المقبل أو تعويضه بجورج راسل الذي من المتوقّع أن يحصل على ترقية.

وفي حال غادر بوتاس فريق مرسيدس، يُعتقد بأنّ لديه فرصة كبيرة للانضمام إلى فريق ألفا روميو الذي وضعه على أعلى قائمته لموسم 2022 في حال توافر خدماته.

ومن المتوقّع أن تُعلن مرسيدس عن هويّة من سيُجاور لويس هاميلتون في الأسابيع المقبلة، حيث حافظ بوتاس على صمته حيال خطط مستقبله قبيل جائزة هولندا الكبرى.

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وعندما سُئل إن كان يعلم أين سيتسابق العام المقبل، أجاب بوتاس: "ربّما أعلم، وربّما لا".

ومثّل ذلك تكرارًا لإجابته من الأسبوع الماضي في بلجيكا.

وأضاف: "لا أريد قول الكثير. الأمور تسير في الوجهة الصحيحة. وأنا سعيدٌ ومتحمّس".

كما قال الفنلندي أنّه لن تكون هناك أنباء بشأن مستقبله نهاية هذا الأسبوع.

ودائمًا ما حصل بوتاس على عقودٍ بعامٍ واحد طوال فترة تواجده مع مرسيدس بعد انضمامه إلى الفريق في مرحلة متأخّرة في بداية 2017 لتعويض نيكو روزبرغ على إثر اعتزاله المفاجئ.

وقال بوتاس، الذي أمضى أربعة أعوام في ويليامز بين 2013 و2016، أنّه سيكون من الجيّد تأمين عقدٍ بعدّة أعوام يتجاوز 2022، إلى جانب أن يكون جزءًا من مشروع مثير وحماسي.

وقال في هذا الصدد: "أجل، عقدٌ بعدّة أعوام سيكون رائعًا".

وأضاف: "لم يسبق لي الحصول على ذلك في الفورمولا واحد. سيمنحك ذلك التزامًا جيّدًا تجاه الفريق ليس لذلك العام فحسب، بل بمعرفة أنّ العمل يتواصل".

وأكمل: "ويجب أن يفرض ذلك تحديًا كذلك، وأن يكون مشروعًا حماسيًا. يجب أن يكون ممتعًا وفي أجواء أستمتع بها حقًا. تلك هي الأشياء الأساسيّة التي أتطلّع إليها. لكن مثلما قلت سابقًا، فلا تزال أمام أعوامٍ جيّدة في الفورمولا واحد".

واختتم بالقول: "بالتأكيد أريد المواصلة في الفورمولا واحد".

وفُتح مقعدٌ في صفوف ألفا روميو لموس م2022 على إثر قرار كيمي رايكونن بالاعتزال نهاية الموسم الجاري.