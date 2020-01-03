بوتاس يرغب بجعل تجديد عقده "أمرًا بديهيًا" لمرسيدس

أخذ الفنلندي مقعد المعتزل نيكو روزبرغ في صفوف فريق مرسيدس مطلع موسم 2017، لكنّه حصل في كلّ مرّة على صفقة بعامٍ واحد في كلّ موسمٍ منذ ذلك الحين، ليُساعد مرسيدس على تحقيق لقب بطولة الصانعين في الأعوام الثلاثة الأخيرة بالرغم من معاناته للمنافسة على لقب بطولة السائقين.

وفضّله الفريق مؤخّرًا على حساب الناشئ إستيبان أوكون لموسم 2020 ليُواصل صاحب الـ 30 عامًا مجاورة لويس هاميلتون، بينما انضمّ أوكون إلى صفوف رينو بعقدٍ يمتدّ لعامين.

لكن في ظلّ انتهاء عقود جميع سائقي الفرق الكبيرة - ما عدا شارل لوكلير - في نهاية الموسم المقبل، من المرجّح أن يجد بوتاس نفسه أمام معركة جانبيّة للحفاظ على مقعده في صفوف السهام الفضيّة.

وقال الفنلندي حول الإبقاء على مقعده: "ذلك هو الهدف بالتأكيد. إذ أستمتع بالعمل مع هذا الفريق، لذا سأحاول القيام بذلك بالتأكيد".

وأضاف: "لكنّني أعتقد بأنّ الأمر قد يبقى مثيرًا للاهتمام، حتّى من جانبي، إذ ينتهي عقدي في العام المقبل كذلك. سأكون حريصًا على رؤية إن كانت هناك أيّة فرص أخرى أو أيّ شيء من ذاك القبيل. سنرى في العام المقبل ولا تعلم مطلقًا ما سيحدث في غضون ستّة أشهر. قد تحدث الكثير من الأشياء، لكن سيكون الوضع مثيرًا للاهتمام".

وأردف: "من الواضح أنّ هدفي هو جعل قرار الإبقاء عليّ من قبل الفريق مسألة بديهيّة ولا تحتاج لأيّ تفكير وآمل أن أحصل على عقدٍ لأكثر من عامٍ واحد".

وقال بوتاس في العام الماضي أنّ الافتقار لأمان وظيفته نتيجة الاقتصار على عقدٍ بعامٍ واحد في كلّ مرّة أصبح أمرًا "مزعجًا"، بينما قبل مديره توتو وولف أنّ على فريقه "القيام بعملٍ أفضل" في ما يتعلّق بالعقود المستقبليّة للفنلندي.

وقال بوتاس: "تريد التواجد في أفضل موقعٍ ممكن. حان الوقت الآن لتقديم الأداء إلى أن تنطلق جميع المحادثات".

وأضاف: "دائمًا ما كان ذلك جزءًا من الفورمولا واحد وهذه الرياضة، لكنّني أحتاج فقط لمواصلة القيام بما قمت به حتّى الآن وسأواصل الاستمتاع بذلك وتحقيق تلك النتائج".