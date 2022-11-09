بوتاس يرغب بالبقاء حتى انضمام آودي إلى ساوبر في الفورمولا واحد
يرغب فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو البقاء في الفورمولا واحد حتى تحوّل ساوبر لتصبح الفريق المصنعيّ لـ آودي، مع بداية حقبة المحركات الجديدة في 2026.
الشهر الماضي، أعلنت آودي عن شراكتها مع ساوبر - التي تشغّل فريق ألفا روميو حالياً - التي ستصبح الفريق المصنعيّ للعلامة الألمانية العريقة وستتزود بمحركاتها، بدءاً من 2026.
وسينتهي العقد بين ساوبر وألفا روميو بنهاية موسم 2023 المقبل، حيث من المتوقع أن ترفع آودي من وتيرة عملها مع ساوبر تزامناً مع شرائها لأسهم في الفريق السويسري.
وبالنسبة إلى بوتاس الذي قاد سابقاً لخمسة مواسم مع مرسيدس، فإن العودة للقيادة مع فريق مصنعيّ مثل آودي بمثابة مشروع مثير للاهتمام.
حيث أجاب حين سُئِل إن كان يرغب بالتواجد حتى فترة انضمام آودي: "لمَ لا؟ أنا بعمر 33 عاماً، آمل أن أتواجد بالفعل".
وأكد بوتاس أن دخول آودي سيساعد في رفع معنوياته ومعنويات الفريق خلال المواسم المقبلة.
فقال: "لو نظرنا للصورة الأكبر، أعتقد أنها خطوة هائلة. هناك إمكانيات هائلة لـ ساوبر مع آودي".
وأكمل: "لا شكّ بأنهم يرغبون بتحقيق النجاح في الفورمولا واحد. يريدون تقديم أداء قوي وهم جديون في سعيهم".
وتابع: "لذا أعتقد بأن أي سائق، من بينهم أنا، يرغبون بالتواجد مع ساوبر، سيكون من المثير للغاية العمل ضمن هذا المشروع".
فالتيري بوتاس، ألفا روميو
تصوير: صور موتورسبورت
وبينما أكد بوتاس أن ألفا روميو تحتاج "للكثير من العمل" كي تصبح تنافسية، لكنه يأمل بأن يوفر دعم آودي قبيل 2026، مساعدة للفريق من أجل إغلاق الفارق خلف فرق الصدارة.
فقال: "ما زال أمامنا الكثير من العمل لا شك في ذلك. وهذه حقيقة سواء لناحية المنشآت أو غيرها".
وأكمل: "يمكن تحسين بعض المنشآت والآلات كي تصبح قريبة مما تمتلكه فرق الصدارة، إضافة إلى أن عدد الموظفين ما زال قليلاً، هذا ما لاحظته".
وأردف: "لكن مع الدعم المصنعيّ من آودي، لا يوجد سبب يمنعنا من التقدم (لمجاراة فرق الصدارة)".
وأضاف: "أعتقد أن المسألة تتوقف على مدى التزام آودي بتقديم الدعم للفريق قبل العمل رسمياً كفريق مصنعي".
واستكمل: "لن يتغير شيء للموسم المقبل. ما زلنا ألفا روميو. بالطبع، نأمل أن نقدم سيارة أفضل في 2023".
واسترسل: "لكن الأمر يتوقف على مدى الدعم بدءاً من 2024".
واختتم: "إن كانت آودي ترغب بتقديم الدعم، حينها سيساعدوننا كثيراً وفي حال كانت وحدة الطاقة جيدة لموسم 2026، فلمَ لا؟ (نجاري فرق الصدارة)".
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