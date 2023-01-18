بوتاس يرغب بأن تكون محادثات مستقبله مع ألفا روميو "مبكرة جدًا" في 2023

انضم بوتاس إلى صفوف ألفا روميو ضمن صفقة لعدة مواسم في 2022 بعد 5 مواسم أمضاها مع مرسيدس، حيث ساعد الفريق السويسري في بلوغ أفضل نتيجة له في البطولة منذ 2012 بحلوله سادسًا في بطولة الصانعين العام الماضي.

وسبق وتحدث الفنلندي عن أهمية الاستقرار الذي وفرته له ألفا روميو من خلال العقد طويل الأمد، بعدما كان يحصل على تجديد بموسم واحد مع كل من ويليامز ومرسيدس.

وعليه يحرص بوتاس على ضمان أن تبدأ محادثات مستقبله مع الفريق في وقت مبكر هذا العام للحفاظ على ذلك الاستقرار.

حيث قال: "لقد تواجدت في ذلك الوضع عدة مرات حيث يصبح مصدر تشتيت".

وأضاف: "لذلك بالتأكيد ستكون تلك نقطة حديث في وقت مبكر للغاية مثلما آمُل من هذا العام حول ما سيحدث في مستقبلي".

وتابع: "من المهم بالنسبة لي أن أحصل على ذلك الهدوء بعد 10 أعوام لم يكن بها الكثير من الاستقرار".

جديرٌ بالذكر أن موسم 2023 سيكون الأخير الذي سيسابق به الفريق تحت اسم ألفا روميو، وذلك قُبيل وصول آودي في 2026.

وقد عبّر بوتاس بالفعل عن رغبته في أن يبقى مع الفريق عندما يحصل على الدعم المصنعي من آودي، كما أشار إلى الدفعة التي منحتها تلك الشراك بالفعل للفريق منذ الآن.

فقال: "إنها فرصة رائعة للفريق، وتجلب استقرارًا ومنظورًا جديدًا، لكننا ما نزال ألفا روميو الآن ونحاول التركيز على هذا الموسم".