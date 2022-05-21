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بوتاس يخسر محركه وسط تواصل كابوسه في برشلونة

تواصلت مشاكل فالتيري بوتاس مع فريقه ألفا روميو في جائزة إسبانيا الكبر للفورمولا واحد، حيث تعرض الفنلندي لمشكلة في محركه خلال التجارب الحرة الثانية.

بوتاس يخسر محركه وسط تواصل كابوسه في برشلونة

ركن بوتاس سيارته إلى جانب المسار نهاية مقطع خط الحظائر، وبالتالي لم يحصل على الوقت الكافي للتأكد من حزمة تحديثات الفريق، حيث أكمل لفة سريعة واحدة فقط في التجارب الثانية.

وليس من الممكن استعمال وحدة طاقة فيراري - التي كان بوتاس يستعملها في السباقات الأولى - ما يعني أنه سيتلقى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق في وقت ما من الموسم.

وفي إيمولا، واجه بوتاس مشكلة في نظام العادم بينما اشتعلت النيران في السيارة خلال تصفيات الجمعة، واضطر للتغيب عن التجارب الحرة الثانية يوم السبت لإكمال الإصلاحات.

كما تعرض لحادثة كبيرة خلال التجارب الحرة الأولى في ميامي بالتالي لم يتواجد في التجارب الحرة الثانية.

وأوضح فريدريك فاسور مدير الفريق بعد جولة ميامي أن ألفا روميو بحاجة لجولة نظيفة بهدف استعمال حزمة التحديثات بالشكل الأمثل.

وخسارة وقت ثمين على المسار يشكل ضربة موجعة للفريق، خاصة وأن السيارة الثانية قادها روبرت كوبتسا بدلاً من سائق الفريق الاعتيادي غوانيو جو، وهذا بدوره ما يتسبب انقطاعاً في الانطباعات التي يقدمها السائقان للفريق.

حيث قال بوتاس في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "للأسف، يبدو أنها سلسلة متتالية من سوء الحظ".

وأكمل: "يبدو أننا نعاني أيام الجمعة. أعتقد أنها مشكلة في المحرك. لذا سنبحث في خياراتنا ليوم السبت".

وأضاف: "أنا واثق من أننا سنحظى بجولة قوية بالرغم من ذلك، لأن شعوري على متن السيارة خلال لفتي السريعة في التجارب الثانية، كان جيداً للغاية".

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بالمقابل، أكد بوتاس أن الفريق اتبع مقاربة محافظة بعض الشيء خلال التجارب الحرة الأولى حيث كانت السيارة مرتفعة بعض الشيء عن الأرض لضمان عدم تداخل الارتدادات مع حزمة التحديثات الجديدة. 

ولاحقاً سيعمل الفريق على خفض مستوى السيارة أكثر.

فقال: "يمكنني القول أن التحديثات تعمل بناءً على لفتي الوحيدة في التجارب الثانية".

وأكمل: "في التجارب الأولى أردنا جمع البيانات. أعتقد أننا ما زلنا قادرين على تقديم جولة قوية".

من جهته، اعترف فاسور أن خسارة المحرك - إضافة إلى الوقت الثمين على المسار - يشكلان ضربة مزدوجة للفريق خاصة وأن هيكل السيارة قد تضرر كذلك وبحاجة لبعض الإصلاحات.

فقال: "ليست هذه بداية سهلة للجولة. لن ننساق وراء الدراما".

واختتم: "آمل أن نحظى بجولة نظيفة بدءاً من السبت".

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