بوتاس يحلّ تاسعًا في رالي لابلاند القطبي

قاد بوتاس سيارة سيتروين "دي اس 3" من الجيل السابق من بطولة العالم للراليات، وشارك في محاولته الثانية في الرالي الثلجي، ونجح في تحقيق أسرع الأزمنة في المرحلة الثانية يوم الجمعة.

لكنّه خسر أكثر من ثلاث دقائق ونصف في المرحلة الأخيرة من اليوم الافتتاحيّ عندما خرج عن المسار في العبور الثاني وتراجع إلى المركز الـ 22 في الترتيب العام.

وتمكّن فريق "بي اتش سبورت" الذي يدير سيارة بوتاس من إصلاح ضررها في تلك الليلة، وحظي الفنلندي بعبورٍ نظيف في اليوم التالي ليتواجد ضمن العشرة الأوائل في مراحل السبت الخمسة، وتمكّن من الحلول ضمن العشرة الأوائل في الترتيب الختاميّ للعام الثاني على التوالي.

وبلغ حجم تأخّر بوتاس عن روفانبيرا الفائز بالرالي قرابة 10 دقائق.

أمّا الأخير، الذي انضمّ إلى تشكيلة تويوتا في "دبليو آر سي" رفقة سيباستيان أوجييه وإلفين إيفانز، فقد قاد سيارة تويوتا ياريس "دبليو آر سي" ضمن ذات فئة بوتاس.

وفاز اليافع بثمانٍ من أصل مراحل الرالي العشر ليعبر خطّ النهاية متقدّمًا بـ 3 دقائق و27.6 ثانية عن أقرب منافسيه تيمو أسونما.