تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بوتاس يحلّ تاسعًا في رالي لابلاند القطبي

المشاركات
التعليقات
بوتاس يحلّ تاسعًا في رالي لابلاند القطبي
19-01-2020

أكمل فالتيري بوتاس سائق مرسيدس في الفورمولا واحد رالي لابلاند القطبي في فنلندا، الذي فاز به كالي روفانبيرا سائق تويوتا في "دبليو آر سي"، تاسعًا نهاية هذا الأسبوع.

قاد بوتاس سيارة سيتروين "دي اس 3" من الجيل السابق من بطولة العالم للراليات، وشارك في محاولته الثانية في الرالي الثلجي، ونجح في تحقيق أسرع الأزمنة في المرحلة الثانية يوم الجمعة.

لكنّه خسر أكثر من ثلاث دقائق ونصف في المرحلة الأخيرة من اليوم الافتتاحيّ عندما خرج عن المسار في العبور الثاني وتراجع إلى المركز الـ 22 في الترتيب العام.

وتمكّن فريق "بي اتش سبورت" الذي يدير سيارة بوتاس من إصلاح ضررها في تلك الليلة، وحظي الفنلندي بعبورٍ نظيف في اليوم التالي ليتواجد ضمن العشرة الأوائل في مراحل السبت الخمسة، وتمكّن من الحلول ضمن العشرة الأوائل في الترتيب الختاميّ للعام الثاني على التوالي.

وبلغ حجم تأخّر بوتاس عن روفانبيرا الفائز بالرالي قرابة 10 دقائق.

أمّا الأخير، الذي انضمّ إلى تشكيلة تويوتا في "دبليو آر سي" رفقة سيباستيان أوجييه وإلفين إيفانز، فقد قاد سيارة تويوتا ياريس "دبليو آر سي" ضمن ذات فئة بوتاس.

وفاز اليافع بثمانٍ من أصل مراحل الرالي العشر ليعبر خطّ النهاية متقدّمًا بـ 3 دقائق و27.6 ثانية عن أقرب منافسيه تيمو أسونما.

المقال التالي
تود: لا تتذمّروا حيال توسيع روزنامة الفورمولا واحد

المقال السابق

تود: لا تتذمّروا حيال توسيع روزنامة الفورمولا واحد
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1 , راليات أخرى

منصة السباق

جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
التجارب الحرّة الأولى
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
04:00
13:00
التجارب الحرّة الثانية
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
08:00
17:00
التجارب الحرّة الثالثة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
05:00
14:00
التجارب التأهيليّة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
08:00
17:00
السباق
الأحد ١ ديسمبر
الأحد ١ ديسمبر
08:10
17:10
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

بوتاس يحلّ تاسعًا في رالي لابلاند القطبي

15د
2
فورمولا 1

حلبة القدية في السعودية ستكون جاهزة لاستضافة سباق فورمولا واحد بدءًا من 2023

3
فورمولا 1

هورنر متشوق لمشاهدة المنافسة بين هاميلتون و"موجة" السائقين الموهوبين

4
فورمولا 1

مرسيدس تُحدّد موعد الكشف عن مقاتلتها الجديدة لموسم 2020

5
فورمولا 1

تود: لا تتذمّروا حيال توسيع روزنامة الفورمولا واحد

أحدث ملفات الفيديو

مرسيدس تتطلع إلى المستقبل مع مهندسيها الشباب 04:09
فورمولا 1

مرسيدس تتطلع إلى المستقبل مع مهندسيها الشباب

فيديو تقني: مرسيدس في مواجهة فيراري 05:25
فورمولا 1

فيديو تقني: مرسيدس في مواجهة فيراري

حدث المبادلة بين مقاتلتَي هاميلتون وروسي 03:17
فورمولا 1

حدث المبادلة بين مقاتلتَي هاميلتون وروسي

أفضل تصميم خوذة فورمولا واحد في التاريخ 15:16
فورمولا 1

أفضل تصميم خوذة فورمولا واحد في التاريخ

حدث المبادلة بين روسي وهاميلتون 06:05
فورمولا 1

حدث المبادلة بين روسي وهاميلتون

أحدث الأخبار

بوتاس يحلّ تاسعًا في رالي لابلاند القطبي
F1

بوتاس يحلّ تاسعًا في رالي لابلاند القطبي

تود: لا تتذمّروا حيال توسيع روزنامة الفورمولا واحد
F1

تود: لا تتذمّروا حيال توسيع روزنامة الفورمولا واحد

هورنر متشوق لمشاهدة المنافسة بين هاميلتون و"موجة" السائقين الموهوبين
F1

هورنر متشوق لمشاهدة المنافسة بين هاميلتون و"موجة" السائقين الموهوبين

فرق الفورمولا واحد ستبني سيارات معدّلة لاختبار إطارات 18 إنشًا لموسم 2021
F1

فرق الفورمولا واحد ستبني سيارات معدّلة لاختبار إطارات 18 إنشًا لموسم 2021

ويليامز: تيكتوم أحد أفضل" من لدينا على جهاز المحاكاة
F1

ويليامز: تيكتوم أحد أفضل" من لدينا على جهاز المحاكاة

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.