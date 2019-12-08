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بوتاس يحقق أوّل فوز له في الراليات في بول ريكار

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بوتاس يحقق أوّل فوز له في الراليات في بول ريكار
08-12-2019

حصد سائق مرسيدس في الفورمولا واحد فالتيري بوتاس أوّل فوز له في منافسات الراليّات من بوابة "رالي سركت كوتي دازور" في بول ريكار.

تصدّر بوتاس - الذي قاد سيارة سيتروين "دي اس 3 دبليو آر سي" من بين خمسٍ بمواصفات بطولة العالم للراليّات "دبليو آر سي" - خمس مراحل من أصل تسع ليُفوز بالحدث بفارق 50 ثانية عن أقرب ملاحقيه، سائق بطولة الراليّات الأوروبية روبرت كونساني على متن سيارة سكودا فابيا آر5.

وكان كونساني قد تواجد في الصدارة بفارق طفيف بعد الـ 7 كلم الافتتاحية، لكنّ بوتاس نجح باستعادة زمام المبادرة بعد المرحلة التي وقعت مجرياتها خارج الحلبة، ليزيد من فارق صدارته منذ تلك النقطة.

وضمن بوتاس الفوز نظريًا في المرحلة ما قبل الأخيرة، والتي ضاعف فيها تقريبًا فارق صدارته أمام كونساني.

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دوريان بوكولاتشي ناشئ لوتس السابق في الفورمولا واحد والمشارك بشكل أساسي في الفورمولا 2 نجح بالصعود إلى منصّة التتويج بحلوله ثالثًا أمام سيمون غاشيه على متن سيارة سيتروين "سي3 آر5".

المركز الخامس كان من نصيب سائق سيتروين السابق في "دبليو آر سي" ستيفان لوفيفر الذي أحرز الفوز بمرحتلين قبل أن يتراجع خلف غاشيه في الترتيب الإجمالي بالمرحلة الأخيرة.

جديرٌ بالذكر أنّ حلبة تقليدية أخرى، مونزا، قد استضافت "مونزا رالي شو" التقليدي نهاية هذا الأسبوع كذلك، والذي شهد مشاركة سائقين أساسيين في "دبليو آر سي" أمثال داني سوردو، كريغ برين وأندرياس ميكيلسن.

ومع غياب أسطورة الموتو جي بي فالنتينو روسي - الذي فاز بالنسخ الأربع الماضية من هذا الحدث على الحلبة الإيطالية - فإنّ الفوز بنسخة 2019 ذهب إلى سائق الراليّات الإيطالي أندريا كروغنولا الذي تفوّق على سوردو بفارق 11 ثانية على مدار ثماني مراحل.

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