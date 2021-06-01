بوتاس يحتفظ "بصورة سلبية" في حاسبه الشخصي "كي يثبت قدراته الحقيقية للآخرين"

عانى بوتاس من بداية صعبة لموسم 2021 الحالي، حيث انسحب من سباقين خلال الجولات الخمس الماضية، كما يحتل المركز الرابع ضمن ترتيب بطولة السائقين حالياً بفارق 58 نقطة خلف المتصدر ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل.

كان الفنلندي يسير على طريق تحقيق المركز الثاني في موناكو، قبل أن تتسبب مشكلة خلال وقفة الصيانة بانسحابه من السباق.

وعادة ما يواجه بوتاس انتقادات واسعة حيال قدراته في مواجهة زميله لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات.

ويعمل وولف بشكل متكرر على رفع قوّة سائقيه الذهنية وقدرتهما على التحمل، حيث صرّح بوتاس شهر مارس/ آذار الماضي أنه خاض تحضيرات "قاسية" خلال الفترة الشتوية استعداداً للموسم.

وكشف وولف على هامش جائزة إسبانيا الكبرى عن أحد التكتيكات الإدارية التي يستعملها لتحفيز موظفيه، وذلك بوضع صورة منافسيهم أو خصومهم في مكان بارز واضح أمامهم وذلك لاستعمالها كمحفّز.

فقال: "يمكنك وضع صورة شخص أمامك أو على مكتبك، وفي كل مرة تشعر بانخفاض الحافز، تنظر إلى تلك الصورة لتستمدّ منها القوة".

وأكمل: "يمكن للجميع القيام بذلك. بين الأشخاص الذين أعمل معهم، أرى على الدوام مثل هذه الصور. يطلق على هذا التكتيك ’تشكيل العدوّ’، إنه سلاح نفسيّ قوي".

وتابع: "بالنسبة لي، لدي صورتان أحملهما معي على الدوام وهما موجودتان على مكتبي. ليستا صوراً لأشخاص من الفورمولا واحد أو السباقات بشكل عام. بل من عالم الأعمال".

وتعقيباً على تعليقات وولف، سُئِل بوتاس من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" في موناكو إن كان يستعمل مثل هذا التكتيك حيال منافسيه في الفورمولا واحد.

فأجاب: "لا أحمل صوراً لماكس أو لويس في جيبي!". لكنه كشف بالمقابل أنه يستعمل هذه الفكرة بشكل مختلف قليلاً.

حيث أكمل: "لدي صورة، في الحقيقة خطرت لي بعد حوار مع توتو العام الماضي. لديّ صورة واحدة في حاسبي الشخصي، صورة سطح مكتب، إنها تشكل حافزاً لي في كل مرة أفتح فيها الجهاز".

وأردف: "ذلك ليس أمراً إيجابياً على الدوام. بل أمر سلبي يذكرني على الدوام بضرورة إثبات قدراتي الحقيقية".

لكنّ بوتاس لم يُفصح عن ماهية تلك الصورة، حيث قال: "لن أقول لكم!".

يشار إلى أن بوتاس يسعى خلال جائزة أذربيجان الكبرى لتكرار ما قام به في 2019، حين انطلق من المركز الأول ليحرز الفوز.