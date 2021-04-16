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فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى / تقرير التجارب

بوتاس يُحافظ على تقدمه ويتصدّر التجارب الحرّة الثانية في إيمولا

تصدّر السائق الفنلندي فالتيري بوتاس التجارب الحرّة الثانية لسباق جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى، الجولة الثانية من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد لموسم 2021.

بوتاس يُحافظ على تقدمه ويتصدّر التجارب الحرّة الثانية في إيمولا

أنهت مرسيدس التجارب الحرّة الأولى في المركزين الأوّل والثاني مع بوتاس أوّلاً وزميله لويس هاميلتون ثانيًا، إذ لم تتغيّر النتيجة خلال التجارب الثانية مع تفوّق الفنلندي بفارق 0.010 ثانية فقط على زميله بطل العالم السباعي.

وفي الوقت الذي حاول الجميع الخروج إلى الحلبة في الدقائق الأولى كون هذه التجارب مهمة للغاية من أجل اختبار محاكاة السباق، تعرّض سائق ريد بُل ماكس فيرشتابن إلى مشكلة على سيارته بعد إكماله 5 لفات فقط.

ويبدو بأنّ السائق الهولندي سيكون في وضعٍ لا يُحسد عليه لبقية الجائزة الكبرى كونه لم يتمكّن من إكمال برنامجه المقرّر ليوم الجمعة.

وبعد انقضاء نصف ساعة من التجارب، انتقل جميع السائقين إلى الإطارات اللّينة "سوفت" من أجل القيام بلفاتٍ سريعة قبل العودة إلى استخدام التركيبتَين (سوفت وميديوم) في الثلث الأخير من الحصة على كمية كبيرة من الوقود.

ولكن الحصة انتهت قبل موعدها بأكثر من دقيقتَين بقليل بعدما تعرّض سائق فيراري شارل لوكلير لحادثٍ حطّم الجزء الأمامي من سيارته، وقال المونغاسكي "أنا آسف. حاولت الضغط أكثر من اللازم".

الحصة انتهت بتحقيق بوتاس لأسرع زمن والذي بلغ دقيقة واحدة و15.551 ثانية، أمام هاميلتون، في حين حلّ سائق ألفا تاوري بيير غاسلي في المركز الثالث بفارق عُشر من الثانية فقط عن الصدارة.

المركز الرابع كان من نصيب كارلوس ساينز الذي تقدّم على زميله لوكلير، بينما سجّل سيرجيو بيريز المركز السادس لصالح فريقه ريد بُل.

فيما ذهب المركز السابع إلى الياباني الشاب يوكي تسونودا أمام لاندو نوريس سائق مكلارين.

في المقابل، سجّل أنطونيو جيوفينازي ونيكولاس لاتيفي نتيجتين مشجعتين لفريقيهما ألفا روميو وويليامز على الترتيب، حيث حل الإيطالي تاسعًا في الحصة، بينما تواجد الكندي في المركز الـ 12، ليتقدم على سائقين أمثال فرناندو ألونسو سائق ألبين وسيباستيان فيتيل سائق أستون مارتن.

وقد أكمل الكندي الآخر لانس سترول ترتيب المراكز العشرة الأولى أمام أوكون ومواطنه لاتيفي.

من جهة أخرى، كان دانيال ريكاردو - الذي حل بالمركز الـ 18 - ضحية لشطب أفضل أزمنته لتجاوزه حدود المسار، ما يفسّر جزئيًا افتقاره النسبي للسرعة.

هذا وتذيّلت هاس الترتيب مع سائقيها ميك شوماخر ونيكيتا مازيبين، حيث تقدم الألماني بفارق نصف ثانية عن زميله.

نتيجة التجارب الحرة الثانية:

المركز # السائق عدد اللفات التوقيت الفارق
1 77 Finland فالتيري بوتاس 25 1:15.551  
2 44 United Kingdom لويس هاميلتون 26 1:15.561 0.010
3 10 France بيير غاسلي 30 1:15.629 0.078
4 55 Spain كارلوس ساينز الإبن 30 1:15.834 0.283
5 16 Monaco شارل لوكلير 28 1:16.371 0.820
6 11 Mexico سيرجيو بيريز 25 1:16.411 0.860
7 22 Japan يوكي تسونودا 26 1:16.419 0.868
8 4 United Kingdom لاندو نوريس 23 1:16.485 0.934
9 99 Italy أنطونيو جيوفينازي 25 1:16.513 0.962
10 18 Canada لانس سترول 25 1:16.737 1.186
11 31 France إستيبان أوكون 27 1:16.817 1.266
12 6 Canada نيكولاس لاتيفي 29 1:16.823 1.272
13 14 Spain فرناندو ألونسو 27 1:16.835 1.284
14 33 Netherlands ماكس فيرشتابن 5 1:16.999 1.448
15 5 Germany سيباستيان فيتيل 27 1:17.092 1.541
16 63 United Kingdom جورج راسل 31 1:17.179 1.628
17 7 Finland كيمي رايكونن 27 1:17.273 1.722
18 3 Australia دانيال ريكاردو 24 1:17.281 1.730
19 47 Germany ميك شوماخر 28 1:17.350 1.799
20 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين 16 1:17.857 2.306
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