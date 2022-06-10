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فورمولا 1 / جائزة أذربيجان الكبرى أخبار

بوتاس يتوقع دفعة أداء في باكو غدًا السبت مع تحديثات ألفا روميو الجديدة

قال فالتيري بوتاس أن تواجده بالمركز الـ 15 في التجارب الحرة اليوم الجمعة في جائزة أذربيجان الكبرى لا يعكس الوتيرة الحقيقية، وأن الأجزاء الجديدة التي ستدخلها ألفا روميو على السيارة ستعزّز الأداء يوم غد السبت.

بوتاس يتوقع دفعة أداء في باكو غدًا السبت مع تحديثات ألفا روميو الجديدة

يملك الفريق السويسري عددًا محدودًا من أجزاء التحديثات الأخيرة، حيث آثر عدم وضعها على سيارتيه مع بوتاس وجو غوانيو اليوم الجمعة كي لا يخاطر بتعرضها لأي ضرر.

ويتوقع بوتاس أن تكون السيارة المحدثة في الغد أسرع، كما أوضح بأن أفضل لفاته في التجارب الحرة الثانية تأثرت بغلقه للمكابح، ما كلفه الوقت الذي كان ليضعه على حافة العشرة الأوائل.

فقال: "لا أعتقد بأن تلك هي الصورة الحقيقية لوضعنا الحالي. الواقع هو أننا لا نملك بالضرورة كل الأجزاء الأفضل على السيارة بعد. كما أن لفتي الأخيرة كذلك، حيث كنت متقدمًا بأربعة أعشار من الثانية، تأثرت بإغلاق المكابح وخسرت الكثير من الوقت".

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وأضاف: "وعليه، وحتى مع ذلك، كنت لأتواجد في مركز أقرب بكثير. إلى جانب أية تحسينات قد نحققها في الغد. لذلك سنكون قريبين جدًا. أدخلنا الكثير من التعديلات على الإعدادات اليوم، وبالقرب من نهاية الحصة، وكان الوضع يتحسن".

وفيما يتعلق بالأجزاء الجديدة على السيارة قال الفنلندي: "إنها هنا حسب ما أعرفه، لكن ليس لدينا الكثير منها. لذلك هنالك دومًا ذلك الخطر على حلبات الشوارع. أعتقد بأنها ستمنحنا خطوة إلى الأمام، لكننا بحاجة كذلك لإيجاد أكثر وأكثر من ذلك".

وأكمل: "أنا واثق أن بوسعنا بلوغ الهدف، وأعلم أنه ما يزال بوسعنا التحسن على صعيد الإعدادات وكل شيء. إنها حلبة حساسة للغاية هنا، لكن بمجرد أن تصل إلى الإعدادات المثلى، سيكون بمقدورك إيجاد الكثير من الوقت".

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