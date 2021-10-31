بوتاس يتوقّع أداء أقوى من مرسيدس في المكسيك هذا العام بعد "تحسينها" لوحدة طاقتها

عادة ما ساهمت متطلّبات حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز، التي تتموضع على ارتفاع 2000م عن سطح البحر، في معادلة أداء المحرّكات نتيجة الهواء الأقلّ كثافة بـ 25 بالمئة من الطبيعي، وهو ما كان يصبّ في صالح منافسات مرسيدس عادة.

إذ فاز ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل بسباقَي 2017 و2018 وأحرز قطب الانطلاق الأوّل في 2019 قبل أن تتسبّ عقوبة على شبكة الانطلاق واحتكاك مع بوتاس في إبعاده عن دائرة المنافسة على الفوز ذلك العام.

ويعتقد بوتاس أنّ الحلبة المكسيكيّة مثّلت "نقطة ضعف" مرسيدس، لكنّه يشعر بأنّ التقدّم الذي تمّ تحقيقه على المحرّك سيُترجم إلى تمتّع الفريق بأداء أكثر تنافسيّة هذا العام.

لكنّ الفنلندي لا يزال يعتقد بأنّه سيكون من الصعب التغلّب على ريد بُل.

وقال في هذا الصدد: "بالنسبة للمكسيك فإنّنا نعلم أنّها عادة نقطة ضعف بالنسبة إلينا ويبدو أنّ ذلك يعود في المجمل إلى وحدة الطاقة في الأعوام الأخيرة، بسبب ارتفاع الحلبة عن سطح البحر".

وأضاف: "لكنّني أعتقد بأنّنا كنّا قادرين على تحسين وحدة الطاقة كثيرًا منذ ذلك الحين، لذا أتوقّع أن نكون في وضعٍ أفضل من الأعوام الأخيرة".

وأكمل: "أمّا على الورق فلا نزال نعتقد بأنّها معقلٌ قويٌ للغاية لريد بُل وحاولنا دراسة السيارة قدر المستطاع من الأعوام السابقة والتحضير بأفضل قدرٍ ممكن".

وأردف: "لن تكون عطل نهاية أسبوع سهلة، لا تكون المهمّة سهلةً مطلقًا في هذه الرياضة".

من جانبه يعتقد توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّ نجاحات ريد بُل السابقة على الحلبة المكسيكيّة ليست ضمانًا لاعتبارها الأوفر حظًا في سباق هذا العام بالنظر إلى ما سارت عليه الأمور في موسم 2021.

إذ برزت كلٌ مرسيدس وريد بُل كالفريق الأقوى على حلبات تتناسب مع الغريم الآخر نظريًا، حيث يتوقّع وولف أن يحدث الأمر ذاته في السباق المقبل كذلك.

وقال في هذا الصدد: "عادة ما كانت حلبة المكسيك صعبة علينا، لكنّ كلّ شيء تغيّر هذا الموسم لأنّنا شاهدنا أنّ الحلبات التي نكون أقوياء عليها عادة لم تكن كذلك هذا العام، وكذلك الأمر معهم، لذا أعتقد بأنّ علينا أخذ الأمور سباقًا بسباق".

وسيبدأ لويس هاميلتون السباقات الثلاثيّة الأخيرة من الموسم في المكسيك متأخّرًا بـ 12 نقطة عن فيرشتابن، في حين تتقدّم مرسيدس في صدارة بطولة الصانعين بـ 23 نقطة على غريمتها ريد بُل.