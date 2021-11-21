بوتاس يتلقى عقوبة على شبكة انطلاق سباق قطر

استُدعي بوتاس، وكارلوس ساينز الإبن وماكس فيرشتابن للمثول أمام المراقبين لقاء تحسينهم لأزمنتهم أثناء التلويح بالأعلام الصفراء في نهاية القسم الثالث من تصفيات لوسيل أمسٍ السبت.

وكانت الأعلام الصفراء المزدوجة قد اعتُمدت بعد توقّف سيارة ألفا تاوري الخاصة ببيير غاسلي على الخطّ المستقيم الرئيسي بعد تعرّضه لضررٍ نتيجة عبوره بعنف على الحفف الجانبيّة عند المنعطف الـ 15.

وتجاوز فيرشتابن الأعلام الصفراء المزدوجة، لكن تمّ خفضها لأعلام صفراء فرديّة بحلول الوقت الذي عبر فيه بوتاس وساينز المنطقة.

والتقى المراقبون بالسائقين الثلاثة اليوم الأحد قبل السباق، وتمّ الإعلان عن تلقي بوتاس لعقوبة التراجع 3 مراكز.

ذلك يعني تراجعه مبدئيًا من المركز الثالث إلى السادس، وقد يكسب مركزًا في حال تلقى فيرشتابن عقوبة أكبر.