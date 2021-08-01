بوتاس يتلقّى عقوبة على شبكة انطلاق سباق بلجيكا لقاء حادث المجر

انزلق بوتاس نحو القسم الخلفي لسيارة لاندو نوريس عند الكبح على المسار الرطب في المنعطف الأوّل وفقد السيطرة على سيارته.

ودفع ذلك نوريس نحو سيارة ماكس فيرشتابن، في حين واصل بوتاس الانزلاق واصطدم بسيرجيو بيريز زميل فيرشتابن في ريد بُل.

وتسبّب الحادث في خروج بوتاس وبيريز من السباق فورًا قبل رفع العلم الأحمر بسبب الأشلاء المتناثرة.

وكان نوريس قادرًا على إعادة سيارة مكلارين إلى خطّ الحظائر، لكنّ الفريق وجد أنّ الضرر الذي لحق بها يحول دون استئنافه السباق.

وقال نوريس لوسائل الإعلام أنّ بوتاس اعتذر عن الحادثة، وهو يتوقّع تلقيه لعقوبة في ظلّ تحقيق المراقبين في الواقعة.

وبالفعل وجّه المراقبون إلى الفنلندي عقوبة التراجع 5 مراكز من مكان تأهّله في الجولة المقبلة في بلجيكا إثر العطلة الصيفيّة لتسبّبه "في حادث يُمكن تفاديه".

وإلى جانب ذلك فقد تلقّى بوتاس كذلك نُقطتَي عقوبة على رخصة قيادته ليرتفع رصيده إلى 4.

وعبّر نوريس عن خيبة أمله حيال خطأ بوتاس، قائلًا أنّه توقّع تسابقًا أفضل من سائقي الصدارة.

وقال حيال ذلك: "تتوقّع المزيد عندما تتسابق مع سائقي الصدارة في المقدّمة".

وأضاف: "لكنّهم لا يخوضون الكثير من السباقات المتقاربة بشكلٍ متواتر، وليس في وسط السيارات الأخرى مثلنا".

وأكمل: "أي أنّهم ربّما لا يختبرون ذلك مثلنا، ويحتاجون للتعلّم أكثر".