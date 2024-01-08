بوتاس يتكلم حول طموحاته مع آودي في 2026
كشف فالتيري بوتاس أنه يريد بدء مفاوضات العقد مع آودي بأقرب وقت خلال موسم الفورمولا واحد الجديد، ضمن سعيه لتأمين مستقبله في الفورمولا واحد بدءاً من 2026 وما بعده.
تواصل آودي عملية الاستحواذ على فريق ساوبر (ألفا روميو سابقاً والذي سيحمل اسم ستايك اف1 للموسمين المقبلين) والذي يقود معه بوتاس حالياً، ضمن خطوة ستنتهي مع بداية حقبة المحركات الجديدة في 2026.
بالتالي ستشارك حينها آودي كفريق مصنعيّ مع بداية الحقبة تلك.
ومع دخول بوتاس آخر سنوات عقده الحالي، فإن الفنلندي يرى أنه في حال وافق على موسم إضافي مع ساوبر فإنه يستحق مقعداً ضمن صفوف آودي في 2026.
حيث قال في مقابلة حصرية لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "الفورمولا واحد هي الأولوية بالنسبة لي".
وأكمل: "ما زلت متعطشاً للعودة إلى منصة التتويج. مشروع آودي قد يكون الفرصة التالية".
لكن بوتاس أكد بأنه لم يخض أية محادثات رسمية بعد مع إدارة آودي فيما يتعلق بمقعد له في 2026، إلا أنه يرى في ذلك أولوية خلال بداية موسم 2024 المقبل.
فقال: "سيتخذون القرار مبكراً بحسب علمي. ليس الآن. سأخوض تلك المحادثات خلال الربع الأول للموسم المقبل".
من جهة أخرى، وفي حال لم تنجح مفاوضاته مع المصنّع الألماني، فإن بوتاس سيبحث عن فريق آخر للقيادة معه في الفورمولا واحد.
لكن البقاء مع الفريق حتى إكمال استحواذ آودي هو "الأولوية".
لكنه سيبحث عن فريق آخر في حال لم تفلح مفاوضاته مع آودي حيث أكد أنه "صادق جداً في هذا الأمر".
وأضاف: "تواجدي في آودي هو الأولوية القصوى لي. لكن في حال لم ينجح ذلك، فسأتكلم مع فرق أخرى".
واختتم: "أود التواجد هنا، لأنني أشعر بأن أمامي مهمات لم تنتهِ بعد".
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