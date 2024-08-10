بوتاس يتكلم حول تأثير عودة بينوتو للفورمولا واحد على مستقبله
قال فالتيري بوتاس سائق ساوبر أن استلام ماتيا بينوتو - مدير فريق فيراري السابق - لمشروع آودي في الفورمولا واحد، قد يمنحه فرصة إعادة مفاوضات عقده.
ماتيا بينوتو
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
عمل بينوتو بدور هندسي مع فيراري لعدة سنوات قبل أن يترقى ليصبح مدير الفريق موسم 2019، حيث أمضى أربع سنوات في هذا المركز.
وأعلنت آودي مؤخراً أنها وقعت معه ليقود مشروعها في الفورمولا واحد: حيث سيشرف على الفريق وكذلك عملية الهيكلة التقنية.
"أعتقد أن كل شيء يسير بسرعة كبيرة" قال بوتاس.
وأكمل: "نحن السائقين، لا نعلم الكثير مما يجري خلف الكواليس".
وكان نيكو هلكنبرغ سائق هاس الحالي، قد وقع بالفعل عقداً لعدة مواسم مع آودي، حيث يأمل بوتاس أن يسير على خُطا الألماني.
حيث قال: "قد يمنحني ذلك فرصة جديدة".
وأكمل: "مع القيادة الجديدة، سيستغرق الأمر بعض الوقت كي يبدأ الفريق في العمل ككلّ".
واسترسل: "على ماتيا أن يعرف نقاط القوة والضعف، وكذلك الأولويات على المدى القصير والطويل، وكل ذلك يستغرق وقتاً".
واستكمل: "هذه هي المرة الثالثة خلال ثلاثة مواسم، التي تحصل فيها تغييرات إدارية، بالتالي لا يجب على الفريق أن يتأثر كثيراً بهذا الوضع".
واختتم: "أعتقد أن التركيز يتمحور حول المستقبل، وبالطبع سنرى كيف ستسير الأمور مع مرور الوقت".
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