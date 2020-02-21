بوتاس يتقدّم على هاميلتون مع نهاية اليوم الأخير من تجارب برشلونة الأولى 2020

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
12 مارس
-
15 مارس
التجارب الحرة الأولى خلال
20 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
19 مارس
-
22 مارس
الحدث التالي خلال
26 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فيتنام الكبرى
تذاكر
02 أبريل
-
05 أبريل
الحدث التالي خلال
40 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
30 أبريل
-
03 مايو
الحدث التالي خلال
68 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
07 مايو
-
10 مايو
الحدث التالي خلال
75 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
21 مايو
-
24 مايو
الحدث التالي خلال
89 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
04 يونيو
-
07 يونيو
الحدث التالي خلال
103 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
11 يونيو
-
14 يونيو
الحدث التالي خلال
110 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
124 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
131 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
145 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
30 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
159 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
187 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
194 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
الحدث التالي خلال
208 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
215 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
الحدث التالي خلال
229 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
243 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
250 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
264 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
278 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / تقرير التجارب

بوتاس يتقدّم على هاميلتون مع نهاية اليوم الأخير من تجارب برشلونة الأولى 2020

المشاركات
التعليقات
بوتاس يتقدّم على هاميلتون مع نهاية اليوم الأخير من تجارب برشلونة الأولى 2020
من قبل:
21-02-2020

حافظ فالتيري بوتاس على صدارة اليوم الثالث والأخير من تجارب برشلونة الشتويّة الأولى لموسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد مُتقدّمًا على زميله في مرسيدس لويس هاميلتون.

لم تطرأ الكثير من التغييرات على جدول الترتيب في فترة ما بعد الظهر، سوى تقدّم هاميلتون إلى المركز الثاني بعد أن استلم مهام قيادة سيارة مرسيدس "دبليو11" من زميله الفنلندي.

وتنوّعت برامج الفرق بشكلٍ عام، بالرغم من أنّه يُمكن القول بأنّ أغلب الفرق واجهت بعض العثرات المتنوّعة هذا اليوم على عكس أوّل يومين نظيفين.

وشهد اليوم رفع العلم الأحمر في أربع مناسبات في المجمل، اثنتان في الفترة الصباحيّة، واثنتان بعد الظهر.

فإلى جانب مشكلة محرّك سيباستيان فيتيل وتوقّف سيارة ويليامز التي يقودها نيكولاس لاتيفي هذا الصباح، تعرّض كيفن ماغنوسن لحادث في الساعة الأولى من فترة ما بعد الظهر واقتصر على 4 لفّات فقط ما حدّ من برنامج فريقه هاس بشكلٍ كبير، ومن ثمّ توقّفت سيارة رينو بقيادة دانيال ريكاردو على المسار لاحقًا، بالرغم من أنّه تمكّن من العودة في الساعة الأخيرة.

وبدا بأن لا أحد سعى وراء تحقيق أزمنة سريعة، ليبقى بذلك زمن بوتاس البالغ 1:15.732 دقيقة صامدًا في الصدارة بكلّ أريحيّة.

وفي حين أنّ هاميلتون حلّ ثانيًا، إلّا أنّه كان على بُعد 0.8 ثانية عن زميله، بالرغم من أنّ مرسيدس جمعت رصيدها الأقلّ على صعيد اللفّات بين الأيّام الثلاثة.

وحلّ إستيبان أوكون ثالثًا لصالح رينو متقدّمًا على لانس سترول سائق ريسينغ بوينت ودانييل كفيات سائق ألفا توري.

وتقدّم أنطونيو جيوفينازي إلى المركز السادس بعد أن كان السائق الأكثر نشاطًا على الصعيد الفرديّ متجاوزًا الـ 150 لفّة لهذا اليوم.

وبالرغم من توقّف سيارته على الحلبة، إلّا أنّ ريكاردو نجح في إكمال 91 لفّة في فترة ما بعد الظهر ليرفع رصيد رينو إلى أكثر من 160 لفّة هذا اليوم.

وتقدّم الأستراليّ على ثنائيّ ريد بُل ماكس فيرشتابن وأليكسندر ألبون اللذين قادا سيارة "آر.بي16" في الصباح وبعد الظهر على التوالي وكانا أبطأ بثانيتين من المتصدّر بوتاس.

وتواجد بيير غاسلي في المركز العاشر أمام كارلوس ساينز الإبن ورومان غروجان، بينما انتهى المطاف بفيتيل في المركز الـ 13، بعد أن تمكّن في الرمق الأخير من بلوغ عتبة الـ 100 لفّة.

المقال التالي
بينوتو: فيراري ستطالب "فيا" بتوضيحات حيال نظام "داس"

المقال السابق

بينوتو: فيراري ستطالب "فيا" بتوضيحات حيال نظام "داس"
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الكاتب مروان الوافي

منصة السباق

جائزة بريطانيا الكبرى

جائزة بريطانيا الكبرى

١٨ يوليو - ٢٠ يوليو
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
سباق الأحد
الاثنين ١ ديسمبر
الاثنين ١ ديسمبر
19:03
23:58
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تغطية مباشرة لليوم الأخير من تجارب برشلونة الأولى 2020

2
فورمولا 1

بوتاس يكشف عن قوّة مرسيدس وأوّل أعطال فيراري في صباح اليوم الثالث في برشلونة

3
فورمولا 1

بوتاس يتقدّم على هاميلتون مع نهاية اليوم الأخير من تجارب برشلونة الأولى 2020

13د
4
فورمولا 1

بينوتو: فيراري ستطالب "فيا" بتوضيحات حيال نظام "داس"

5
فورمولا 1

فيتيل: نظام "داس" الخاص بمرسيدس أشبه بالركض دون حذاء

أحدث ملفات الفيديو

نظام توجيه سيارة مرسيدس الجديد 07:03
فورمولا 1

نظام توجيه سيارة مرسيدس الجديد

أهم مجريات اليوم الأول من تجارب برشلونة الشتوية 03:11
فورمولا 1

أهم مجريات اليوم الأول من تجارب برشلونة الشتوية

سيارة رينو 2020 على حلبة برشلونة 01:00
فورمولا 1

سيارة رينو 2020 على حلبة برشلونة

سيارة مكلارين 2020 على حلبة برشلونة 00:43
فورمولا 1

سيارة مكلارين 2020 على حلبة برشلونة

إطلاق سيارة ألفا روميو 2020 00:38
فورمولا 1

إطلاق سيارة ألفا روميو 2020

أحدث الأخبار

بوتاس يتقدّم على هاميلتون مع نهاية اليوم الأخير من تجارب برشلونة الأولى 2020
F1

بوتاس يتقدّم على هاميلتون مع نهاية اليوم الأخير من تجارب برشلونة الأولى 2020

بينوتو: فيراري ستطالب "فيا" بتوضيحات حيال نظام "داس"
F1

بينوتو: فيراري ستطالب "فيا" بتوضيحات حيال نظام "داس"

بوتاس: منافسو مرسيدس سيُواجهون صعوبة لنسخ نظام "داس"
F1

بوتاس: منافسو مرسيدس سيُواجهون صعوبة لنسخ نظام "داس"

بينوتو: فيراري ليست بسرعة مرسيدس وريد بُل في التجارب الشتوية
F1

بينوتو: فيراري ليست بسرعة مرسيدس وريد بُل في التجارب الشتوية

ريسينغ بوينت لن تعمل على تطوير نظام "داس" إلا في حال أثبت فائدته
F1

ريسينغ بوينت لن تعمل على تطوير نظام "داس" إلا في حال أثبت فائدته

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
١٢ مارس
تذاكر
١٩ مارس
تذاكر
٢ أبريل
تذاكر
٣٠ أبريل
تذاكر
٧ مايو
تذاكر
٢١ مايو
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.