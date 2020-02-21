بوتاس يتقدّم على هاميلتون مع نهاية اليوم الأخير من تجارب برشلونة الأولى 2020

لم تطرأ الكثير من التغييرات على جدول الترتيب في فترة ما بعد الظهر، سوى تقدّم هاميلتون إلى المركز الثاني بعد أن استلم مهام قيادة سيارة مرسيدس "دبليو11" من زميله الفنلندي.

وتنوّعت برامج الفرق بشكلٍ عام، بالرغم من أنّه يُمكن القول بأنّ أغلب الفرق واجهت بعض العثرات المتنوّعة هذا اليوم على عكس أوّل يومين نظيفين.

وشهد اليوم رفع العلم الأحمر في أربع مناسبات في المجمل، اثنتان في الفترة الصباحيّة، واثنتان بعد الظهر.

فإلى جانب مشكلة محرّك سيباستيان فيتيل وتوقّف سيارة ويليامز التي يقودها نيكولاس لاتيفي هذا الصباح، تعرّض كيفن ماغنوسن لحادث في الساعة الأولى من فترة ما بعد الظهر واقتصر على 4 لفّات فقط ما حدّ من برنامج فريقه هاس بشكلٍ كبير، ومن ثمّ توقّفت سيارة رينو بقيادة دانيال ريكاردو على المسار لاحقًا، بالرغم من أنّه تمكّن من العودة في الساعة الأخيرة.

وبدا بأن لا أحد سعى وراء تحقيق أزمنة سريعة، ليبقى بذلك زمن بوتاس البالغ 1:15.732 دقيقة صامدًا في الصدارة بكلّ أريحيّة.

وفي حين أنّ هاميلتون حلّ ثانيًا، إلّا أنّه كان على بُعد 0.8 ثانية عن زميله، بالرغم من أنّ مرسيدس جمعت رصيدها الأقلّ على صعيد اللفّات بين الأيّام الثلاثة.

وحلّ إستيبان أوكون ثالثًا لصالح رينو متقدّمًا على لانس سترول سائق ريسينغ بوينت ودانييل كفيات سائق ألفا توري.

وتقدّم أنطونيو جيوفينازي إلى المركز السادس بعد أن كان السائق الأكثر نشاطًا على الصعيد الفرديّ متجاوزًا الـ 150 لفّة لهذا اليوم.

وبالرغم من توقّف سيارته على الحلبة، إلّا أنّ ريكاردو نجح في إكمال 91 لفّة في فترة ما بعد الظهر ليرفع رصيد رينو إلى أكثر من 160 لفّة هذا اليوم.

وتقدّم الأستراليّ على ثنائيّ ريد بُل ماكس فيرشتابن وأليكسندر ألبون اللذين قادا سيارة "آر.بي16" في الصباح وبعد الظهر على التوالي وكانا أبطأ بثانيتين من المتصدّر بوتاس.

وتواجد بيير غاسلي في المركز العاشر أمام كارلوس ساينز الإبن ورومان غروجان، بينما انتهى المطاف بفيتيل في المركز الـ 13، بعد أن تمكّن في الرمق الأخير من بلوغ عتبة الـ 100 لفّة.