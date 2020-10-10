بوتاس يتقدّم على هاميلتون في التجارب الحرّة الثالثة وسط اقتراب فيراري في نوربورغرينغ

لم يضع السائقون أيّ دقيقة تذكر وتوجّهوا مباشرة إلى الحلبة حال انطلاق الحصّة، وذلك لتعويض ما خسروه بالأمس نتيجة إلغاء الحصّتين.

وتسبّب ذلك بالكثير من الزحام على الحلبة، وحدثت مناوشة على المسار بين ماكس فيرشتابن وأحد سائقَي ألفا تاوري عند المنعطف الأوّل.

في المقابل كان لانس سترول غائبًا عن بداية الحصّة، قبل أن يُعلن الفريق عن أنّ حالته الصحيّة ليست على ما يرام، وسينتظر الفريق حتّى قبل التصفيات بفترة قصيرة لتقييم الوضع ورؤية خططه.

وكانت الأجواء الباردة للغاية تعني حضور الأخطاء بكثرة في الحصّة، وكان لويس هاميلتون وسيباستيان فيتيل من أبرز الخارجين عن المسار.

وبشكلٍ لافتٍ فقد كانت مرسيدس بعيدة جدًا في الخلف بأكثر من ثانيتين عن الصدارة في سلسلة اللفّات الأولى، لدرجة أنّ بوتاس قال عبر اللاسلكي ساخرًا: "هذه طريقة رائعة لإهدار بعض اللفّات".

وأتى ذلك في ظلّ تمتّع ريد بُل بالوتيرة الأقوى طوال الطلعة الأولى، حيث بدت الحظيرة النمساويّة معتمدة للإعدادات المناسبة لحلبة نوربورغرينغ منذ البداية.

لكنّ الأداء تقارب عند انتقال السائقين إلى محاكاة التصفيات على إطارات "سوفت"، بالرغم من معاناة السائقين من مشكلة تحبّب سطح الإطارات نتيجة الأجواء الباردة.

وبشكلٍ لافت لم يُجرِ السائقون أيّ محاكاة للمسافات الطويلة، بل قاموا بالتركيز على اللفّات القصيرة فحسب، وهو ما كان يعني عودتهم لسلسلة محاولات ثالثة.

ووسّع بوتاس أفضليّته حينها في الصدارة عبر توقيت وقدره 1:26.225 دقيقة وهو زمنٌ قياسيٌ جديدٌ للحلبة وفق صيغتها الحاليّة.

وذهب المركز الثاني إلى زميله هاميلتون بفارق 0.136 ثانية، بالرغم من أنّ الأخير خسر محاولته الأولى بسبب الأعلام الصفراء إثر انزلاق نيكولاس لاتيفي في المنعطف الأخير.

وبشكلٍ لافتٍ فإنّ ريد بُل لم تكن في المركز الثالث، بل كان شارل لوكلير سائق فيراري هو من تواجد في المركز الثالث وبفارق 0.456 ثانية، وكان ندًا لزمن بوتاس في أوّل مقطعين، لكنّه كان يخسر أغلب الفارق في المقطع الثالث السريع.

وحلّ فيرشتابن رابعًا في النهاية بفارق أكثر من عُشرين من الثانية عن لوكلير، بينما أكّد سيباستيان فيتيل أداء فيراري الأفضل بحلوله خامسًا.

وذهب المركز السادس إلى لاندو نوريس سائق مكلارين الذي دخل في منافسة مثيرة مع لوكلير على المسار في اللحظات الأخيرة.

أمّا سيرجيو بيريز المدافع الوحيد عن ألوان ريسينغ بوينت فقد حلّ سابعًا أمام دانيال ريكاردو، بينما أكمل أليكسندر ألبون وبيير غاسلي ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: