بوتاس يتقدّم على هاميلتون في التجارب الحرّة الثالثة وسط اقتراب فيراري في نوربورغرينغ
حقّق فالتيري بوتاس الزمن الأسرع في التجارب الحرّة الثالثة الأخيرة ضمن جائزة إيفل الكبرى للفورمولا واحد، ليتقدّم على زميله لويس هاميلتون، في الوقت الذي وضع فيه شارل لوكلير سيارة فيراري في المركز الثالث.
لم يضع السائقون أيّ دقيقة تذكر وتوجّهوا مباشرة إلى الحلبة حال انطلاق الحصّة، وذلك لتعويض ما خسروه بالأمس نتيجة إلغاء الحصّتين.
وتسبّب ذلك بالكثير من الزحام على الحلبة، وحدثت مناوشة على المسار بين ماكس فيرشتابن وأحد سائقَي ألفا تاوري عند المنعطف الأوّل.
في المقابل كان لانس سترول غائبًا عن بداية الحصّة، قبل أن يُعلن الفريق عن أنّ حالته الصحيّة ليست على ما يرام، وسينتظر الفريق حتّى قبل التصفيات بفترة قصيرة لتقييم الوضع ورؤية خططه.
وكانت الأجواء الباردة للغاية تعني حضور الأخطاء بكثرة في الحصّة، وكان لويس هاميلتون وسيباستيان فيتيل من أبرز الخارجين عن المسار.
وبشكلٍ لافتٍ فقد كانت مرسيدس بعيدة جدًا في الخلف بأكثر من ثانيتين عن الصدارة في سلسلة اللفّات الأولى، لدرجة أنّ بوتاس قال عبر اللاسلكي ساخرًا: "هذه طريقة رائعة لإهدار بعض اللفّات".
وأتى ذلك في ظلّ تمتّع ريد بُل بالوتيرة الأقوى طوال الطلعة الأولى، حيث بدت الحظيرة النمساويّة معتمدة للإعدادات المناسبة لحلبة نوربورغرينغ منذ البداية.
لكنّ الأداء تقارب عند انتقال السائقين إلى محاكاة التصفيات على إطارات "سوفت"، بالرغم من معاناة السائقين من مشكلة تحبّب سطح الإطارات نتيجة الأجواء الباردة.
وبشكلٍ لافت لم يُجرِ السائقون أيّ محاكاة للمسافات الطويلة، بل قاموا بالتركيز على اللفّات القصيرة فحسب، وهو ما كان يعني عودتهم لسلسلة محاولات ثالثة.
ووسّع بوتاس أفضليّته حينها في الصدارة عبر توقيت وقدره 1:26.225 دقيقة وهو زمنٌ قياسيٌ جديدٌ للحلبة وفق صيغتها الحاليّة.
وذهب المركز الثاني إلى زميله هاميلتون بفارق 0.136 ثانية، بالرغم من أنّ الأخير خسر محاولته الأولى بسبب الأعلام الصفراء إثر انزلاق نيكولاس لاتيفي في المنعطف الأخير.
وبشكلٍ لافتٍ فإنّ ريد بُل لم تكن في المركز الثالث، بل كان شارل لوكلير سائق فيراري هو من تواجد في المركز الثالث وبفارق 0.456 ثانية، وكان ندًا لزمن بوتاس في أوّل مقطعين، لكنّه كان يخسر أغلب الفارق في المقطع الثالث السريع.
وحلّ فيرشتابن رابعًا في النهاية بفارق أكثر من عُشرين من الثانية عن لوكلير، بينما أكّد سيباستيان فيتيل أداء فيراري الأفضل بحلوله خامسًا.
وذهب المركز السادس إلى لاندو نوريس سائق مكلارين الذي دخل في منافسة مثيرة مع لوكلير على المسار في اللحظات الأخيرة.
أمّا سيرجيو بيريز المدافع الوحيد عن ألوان ريسينغ بوينت فقد حلّ سابعًا أمام دانيال ريكاردو، بينما أكمل أليكسندر ألبون وبيير غاسلي ترتيب العشرة الأوائل.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|#
|السائق
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|كم/س
|1
|77
|فالتيري بوتاس
|مرسيدس
|مرسيدس
|25
|1:26.225
|214.935
|2
|44
|لويس هاميلتون
|مرسيدس
|مرسيدس
|27
|1:26.361
|0.136
|0.136
|214.596
|3
|16
|شارل لوكلير
|فيراري
|فيراري
|25
|1:26.681
|0.456
|0.320
|213.804
|4
|33
|ماكس فيرشتابن
|ريد بُل
|هوندا
|24
|1:26.896
|0.671
|0.215
|213.275
|5
|5
|سيباستيان فيتيل
|فيراري
|فيراري
|25
|1:27.038
|0.813
|0.142
|212.927
|6
|4
|لاندو نوريس
|مكلارين
|رينو
|29
|1:27.167
|0.942
|0.129
|212.612
|7
|11
|سيرجيو بيريز
|ريسينغ بوينت
|مرسيدس
|25
|1:27.245
|1.020
|0.078
|212.422
|8
|3
|دانيال ريكاردو
|رينو
|رينو
|23
|1:27.392
|1.167
|0.147
|212.065
|9
|23
|ألكسندر ألبون
|ريد بُل
|هوندا
|23
|1:27.449
|1.224
|0.057
|211.926
|10
|10
|بيير غاسلي
|ألفا تاوري
|هوندا
|28
|1:27.528
|1.303
|0.079
|211.735
|11
|31
|إستيبان أوكون
|رينو
|رينو
|27
|1:27.634
|1.409
|0.106
|211.479
|12
|26
|دانييل كفيات
|ألفا تاوري
|هوندا
|26
|1:27.795
|1.570
|0.161
|211.091
|13
|55
|كارلوس ساينز الإبن
|مكلارين
|رينو
|29
|1:27.924
|1.699
|0.129
|210.782
|14
|7
|كيمي رايكونن
|ألفا روميو
|فيراري
|25
|1:27.956
|1.731
|0.032
|210.705
|15
|8
|رومان غروجان
|هاس
|فيراري
|27
|1:28.115
|1.890
|0.159
|210.325
|16
|20
|كيفن ماغنوسن
|هاس
|فيراري
|27
|1:28.293
|2.068
|0.178
|209.901
|17
|63
|جورج راسل
|ويليامز
|مرسيدس
|30
|1:28.343
|2.118
|0.050
|209.782
|18
|99
|أنطونيو جيوفينازي
|ألفا روميو
|فيراري
|25
|1:28.370
|2.145
|0.027
|209.718
|19
|6
|نيكولاس لاتيفي
|ويليامز
|مرسيدس
|26
|1:28.941
|2.716
|0.571
|208.371
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حول هذه المقالة
|السلاسل
|فورمولا 1
|الحدث
|جائزة إيفل الكبرى
|الحدث الفرعي
|التجارب الحرّة الثالثة
|الكاتب
|مروان الوافي