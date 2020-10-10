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فورمولا 1 / جائزة إيفل الكبرى / تقرير التجارب

بوتاس يتقدّم على هاميلتون في التجارب الحرّة الثالثة وسط اقتراب فيراري في نوربورغرينغ

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بوتاس يتقدّم على هاميلتون في التجارب الحرّة الثالثة وسط اقتراب فيراري في نوربورغرينغ
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حقّق فالتيري بوتاس الزمن الأسرع في التجارب الحرّة الثالثة الأخيرة ضمن جائزة إيفل الكبرى للفورمولا واحد، ليتقدّم على زميله لويس هاميلتون، في الوقت الذي وضع فيه شارل لوكلير سيارة فيراري في المركز الثالث.

لم يضع السائقون أيّ دقيقة تذكر وتوجّهوا مباشرة إلى الحلبة حال انطلاق الحصّة، وذلك لتعويض ما خسروه بالأمس نتيجة إلغاء الحصّتين.

وتسبّب ذلك بالكثير من الزحام على الحلبة، وحدثت مناوشة على المسار بين ماكس فيرشتابن وأحد سائقَي ألفا تاوري عند المنعطف الأوّل.

في المقابل كان لانس سترول غائبًا عن بداية الحصّة، قبل أن يُعلن الفريق عن أنّ حالته الصحيّة ليست على ما يرام، وسينتظر الفريق حتّى قبل التصفيات بفترة قصيرة لتقييم الوضع ورؤية خططه.

وكانت الأجواء الباردة للغاية تعني حضور الأخطاء بكثرة في الحصّة، وكان لويس هاميلتون وسيباستيان فيتيل من أبرز الخارجين عن المسار.

وبشكلٍ لافتٍ فقد كانت مرسيدس بعيدة جدًا في الخلف بأكثر من ثانيتين عن الصدارة في سلسلة اللفّات الأولى، لدرجة أنّ بوتاس قال عبر اللاسلكي ساخرًا: "هذه طريقة رائعة لإهدار بعض اللفّات".

وأتى ذلك في ظلّ تمتّع ريد بُل بالوتيرة الأقوى طوال الطلعة الأولى، حيث بدت الحظيرة النمساويّة معتمدة للإعدادات المناسبة لحلبة نوربورغرينغ منذ البداية.

لكنّ الأداء تقارب عند انتقال السائقين إلى محاكاة التصفيات على إطارات "سوفت"، بالرغم من معاناة السائقين من مشكلة تحبّب سطح الإطارات نتيجة الأجواء الباردة.

وبشكلٍ لافت لم يُجرِ السائقون أيّ محاكاة للمسافات الطويلة، بل قاموا بالتركيز على اللفّات القصيرة فحسب، وهو ما كان يعني عودتهم لسلسلة محاولات ثالثة.

ووسّع بوتاس أفضليّته حينها في الصدارة عبر توقيت وقدره 1:26.225 دقيقة وهو زمنٌ قياسيٌ جديدٌ للحلبة وفق صيغتها الحاليّة.

وذهب المركز الثاني إلى زميله هاميلتون بفارق 0.136 ثانية، بالرغم من أنّ الأخير خسر محاولته الأولى بسبب الأعلام الصفراء إثر انزلاق نيكولاس لاتيفي في المنعطف الأخير.

وبشكلٍ لافتٍ فإنّ ريد بُل لم تكن في المركز الثالث، بل كان شارل لوكلير سائق فيراري هو من تواجد في المركز الثالث وبفارق 0.456 ثانية، وكان ندًا لزمن بوتاس في أوّل مقطعين، لكنّه كان يخسر أغلب الفارق في المقطع الثالث السريع.

وحلّ فيرشتابن رابعًا في النهاية بفارق أكثر من عُشرين من الثانية عن لوكلير، بينما أكّد سيباستيان فيتيل أداء فيراري الأفضل بحلوله خامسًا.

وذهب المركز السادس إلى لاندو نوريس سائق مكلارين الذي دخل في منافسة مثيرة مع لوكلير على المسار في اللحظات الأخيرة.

أمّا سيرجيو بيريز المدافع الوحيد عن ألوان ريسينغ بوينت فقد حلّ سابعًا أمام دانيال ريكاردو، بينما أكمل أليكسندر ألبون وبيير غاسلي ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 25 1:26.225     214.935
2 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 27 1:26.361 0.136 0.136 214.596
3 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 25 1:26.681 0.456 0.320 213.804
4 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 24 1:26.896 0.671 0.215 213.275
5 5 Germany سيباستيان فيتيل فيراري فيراري 25 1:27.038 0.813 0.142 212.927
6 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين رينو 29 1:27.167 0.942 0.129 212.612
7 11 Mexico سيرجيو بيريز ريسينغ بوينت مرسيدس 25 1:27.245 1.020 0.078 212.422
8 3 Australia دانيال ريكاردو رينو رينو 23 1:27.392 1.167 0.147 212.065
9 23 Thailand ألكسندر ألبون ريد بُل هوندا 23 1:27.449 1.224 0.057 211.926
10 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 28 1:27.528 1.303 0.079 211.735
11 31 France إستيبان أوكون رينو رينو 27 1:27.634 1.409 0.106 211.479
12 26 Russian Federation دانييل كفيات ألفا تاوري هوندا 26 1:27.795 1.570 0.161 211.091
13 55 Spain كارلوس ساينز الإبن مكلارين رينو 29 1:27.924 1.699 0.129 210.782
14 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 25 1:27.956 1.731 0.032 210.705
15 8 France رومان غروجان هاس فيراري 27 1:28.115 1.890 0.159 210.325
16 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 27 1:28.293 2.068 0.178 209.901
17 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 30 1:28.343 2.118 0.050 209.782
18 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 25 1:28.370 2.145 0.027 209.718
19 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 26 1:28.941 2.716 0.571 208.371
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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إيفل الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرّة الثالثة
الكاتب مروان الوافي

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