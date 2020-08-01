بوتاس يتقدّم على هاميلتون في التجارب الحرّة الثالثة في سيلفرستون

مثلما كان متوقّعًا فإنّ الأجواء كانت أكثر برودًا اليوم السبت بالمقارنة مع تجارب الجمعة، إذ أنّ حرارة المسار اقتصرت على 30 درجة مئويّة فقط مقابل أكثر من 40 بالأمس.

وحاول سيباستيان فيتيل تعويض ما خسره بالأمس بسبب المشاكل التقنيّة التي عصفت بسيارته فيراري وبدأ سريعًا بإكمال اللفّات على إطارات "ميديوم".

وبعد أن تعرّض لحادثٍ بالأمس، تبعثرت الأوراق مجدّدًا بالنسبة لأليكسندر ألبون حتّى قبل دخوله للمسار أصلًا وذلك بعد أن شرع ميكانيكيو ريد بُل في نزع أرضيّة سيارته بعد التفطّن لوجود مشكلة كهربائيّة.

ومجدّدًا كان التفوّق واضحًا لثنائيّ مرسيدس إثر سلسلة اللفّات الأولى، بالرغم من أنّ ماكس فيرشتابن كان قريبًا منهما مجدّدًا في ظلّ تواجد بقيّة السائقين على بُعد ثانية عن الصدارة على الأقلّ عند تلك المرحلة.

وعاد السائقن مجدّدًا إثر ذلك على إطارات جديدة لإتمام المحاكاة الأخيرة قبل التوجّه إلى التصفيات، حيث كانت الصدارة من نصيب بوتاس هذه المرّة بتوقيت وقدره 1:25.873 دقيقة.

وبالرغم من محاولاته الإضافيّة إلّا أنّ هاميلتون أكمل الحصّة ثانيًا بفارق 0.138 ثانية عن زميله.

ونجح فيرشتابن في التواجد في المركز الثالث على بُعد 0.3 ثانية فقط عن الصدارة، بالرغم من أنّه اشتكى من وجود سلوك غريبٍ من سيارته في الزاوية الأماميّة اليسرى في بعض المنعطفات السريعة.

ونجح لانس سترول في التواجد في المركز الرابع لصالح ريسينغ بوينت، بينما تمكّن كارلوس ساينز الإبن من التفوّق على شارل لوكلير سائق فيراري ليحلّ خامسًا.

وذهب المركز السابع إلى سائق مكلارين الآخر لاندو نوريس، بينما أكمل دانيال ريكاردو وبيير غاسلي ترتيب العشرة الأوائل.

ونجح فريق ريد بُل في إكمال العمل على سيارة ألبون بالرغم من أنّه لم يحصل على فرصة إكمال الكثير من اللفّات وانتهى به المطاف في المركز الـ 13 أمام فيتيل الذي بشكلٍ غريب تكرّرت مشكلته مع دوّاسة الفرامل.

نتيجة الحصّة: