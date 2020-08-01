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فورمولا 1 / جائزة بريطانيا الكبرى / تقرير التجارب

بوتاس يتقدّم على هاميلتون في التجارب الحرّة الثالثة في سيلفرستون

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بوتاس يتقدّم على هاميلتون في التجارب الحرّة الثالثة في سيلفرستون
من قبل:
01-08-2020

تقدّم فالتيري بوتاس ثنائيّة فريق مرسيدس مع نهاية التجارب الحرّة الثالثة من جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا واحد، بينما لم يكن ماكس فيرشتابن بعيدًا جدًا خلفهما.

مثلما كان متوقّعًا فإنّ الأجواء كانت أكثر برودًا اليوم السبت بالمقارنة مع تجارب الجمعة، إذ أنّ حرارة المسار اقتصرت على 30 درجة مئويّة فقط مقابل أكثر من 40 بالأمس.

وحاول سيباستيان فيتيل تعويض ما خسره بالأمس بسبب المشاكل التقنيّة التي عصفت بسيارته فيراري وبدأ سريعًا بإكمال اللفّات على إطارات "ميديوم".

وبعد أن تعرّض لحادثٍ بالأمس، تبعثرت الأوراق مجدّدًا بالنسبة لأليكسندر ألبون حتّى قبل دخوله للمسار أصلًا وذلك بعد أن شرع ميكانيكيو ريد بُل في نزع أرضيّة سيارته بعد التفطّن لوجود مشكلة كهربائيّة.

ومجدّدًا كان التفوّق واضحًا لثنائيّ مرسيدس إثر سلسلة اللفّات الأولى، بالرغم من أنّ ماكس فيرشتابن كان قريبًا منهما مجدّدًا في ظلّ تواجد بقيّة السائقين على بُعد ثانية عن الصدارة على الأقلّ عند تلك المرحلة.

وعاد السائقن مجدّدًا إثر ذلك على إطارات جديدة لإتمام المحاكاة الأخيرة قبل التوجّه إلى التصفيات، حيث كانت الصدارة من نصيب بوتاس هذه المرّة بتوقيت وقدره 1:25.873 دقيقة.

وبالرغم من محاولاته الإضافيّة إلّا أنّ هاميلتون أكمل الحصّة ثانيًا بفارق 0.138 ثانية عن زميله.

ونجح فيرشتابن في التواجد في المركز الثالث على بُعد 0.3 ثانية فقط عن الصدارة، بالرغم من أنّه اشتكى من وجود سلوك غريبٍ من سيارته في الزاوية الأماميّة اليسرى في بعض المنعطفات السريعة.

ونجح لانس سترول في التواجد في المركز الرابع لصالح ريسينغ بوينت، بينما تمكّن كارلوس ساينز الإبن من التفوّق على شارل لوكلير سائق فيراري ليحلّ خامسًا.

وذهب المركز السابع إلى سائق مكلارين الآخر لاندو نوريس، بينما أكمل دانيال ريكاردو وبيير غاسلي ترتيب العشرة الأوائل.

ونجح فريق ريد بُل في إكمال العمل على سيارة ألبون بالرغم من أنّه لم يحصل على فرصة إكمال الكثير من اللفّات وانتهى به المطاف في المركز الـ 13 أمام فيتيل الذي بشكلٍ غريب تكرّرت مشكلته مع دوّاسة الفرامل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 19 1:25.873     246.964
2 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 22 1:26.011 0.138 0.138 246.568
3 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 15 1:26.173 0.300 0.162 246.104
4 18 Canada لانس سترول ريسينغ بوينت مرسيدس 14 1:26.576 0.703 0.403 244.959
5 55 Spain كارلوس ساينز الإبن مكلارين رينو 22 1:26.664 0.791 0.088 244.710
6 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 19 1:26.771 0.898 0.107 244.408
7 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين رينو 23 1:26.798 0.925 0.027 244.332
8 3 Australia دانيال ريكاردو رينو رينو 15 1:26.841 0.968 0.043 244.211
9 27 Germany نيكو هلكنبرغ ريسينغ بوينت مرسيدس 15 1:26.872 0.999 0.031 244.124
10 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 20 1:27.046 1.173 0.174 243.636
11 26 Russian Federation دانييل كفيات ألفا تاوري هوندا 18 1:27.076 1.203 0.030 243.552
12 31 France إستيبان أوكون رينو رينو 16 1:27.158 1.285 0.082 243.323
13 23 Thailand ألكسندر ألبون ريد بُل هوندا 10 1:27.178 1.305 0.020 243.267
14 5 Germany سيباستيان فيتيل فيراري فيراري 21 1:27.251 1.378 0.073 243.064
15 8 France رومان غروجان هاس فيراري 18 1:27.537 1.664 0.286 242.270
16 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 17 1:27.738 1.865 0.201 241.715
17 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 16 1:27.825 1.952 0.087 241.475
18 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 15 1:27.860 1.987 0.035 241.379
19 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 20 1:27.976 2.103 0.116 241.061
20 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 16 1:28.112 2.239 0.136 240.689
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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة بريطانيا الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرّة الثالثة
الكاتب مروان الوافي

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