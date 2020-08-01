بوتاس يتقدّم على هاميلتون في التجارب الحرّة الثالثة في سيلفرستون
تقدّم فالتيري بوتاس ثنائيّة فريق مرسيدس مع نهاية التجارب الحرّة الثالثة من جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا واحد، بينما لم يكن ماكس فيرشتابن بعيدًا جدًا خلفهما.
مثلما كان متوقّعًا فإنّ الأجواء كانت أكثر برودًا اليوم السبت بالمقارنة مع تجارب الجمعة، إذ أنّ حرارة المسار اقتصرت على 30 درجة مئويّة فقط مقابل أكثر من 40 بالأمس.
وحاول سيباستيان فيتيل تعويض ما خسره بالأمس بسبب المشاكل التقنيّة التي عصفت بسيارته فيراري وبدأ سريعًا بإكمال اللفّات على إطارات "ميديوم".
وبعد أن تعرّض لحادثٍ بالأمس، تبعثرت الأوراق مجدّدًا بالنسبة لأليكسندر ألبون حتّى قبل دخوله للمسار أصلًا وذلك بعد أن شرع ميكانيكيو ريد بُل في نزع أرضيّة سيارته بعد التفطّن لوجود مشكلة كهربائيّة.
ومجدّدًا كان التفوّق واضحًا لثنائيّ مرسيدس إثر سلسلة اللفّات الأولى، بالرغم من أنّ ماكس فيرشتابن كان قريبًا منهما مجدّدًا في ظلّ تواجد بقيّة السائقين على بُعد ثانية عن الصدارة على الأقلّ عند تلك المرحلة.
وعاد السائقن مجدّدًا إثر ذلك على إطارات جديدة لإتمام المحاكاة الأخيرة قبل التوجّه إلى التصفيات، حيث كانت الصدارة من نصيب بوتاس هذه المرّة بتوقيت وقدره 1:25.873 دقيقة.
وبالرغم من محاولاته الإضافيّة إلّا أنّ هاميلتون أكمل الحصّة ثانيًا بفارق 0.138 ثانية عن زميله.
ونجح فيرشتابن في التواجد في المركز الثالث على بُعد 0.3 ثانية فقط عن الصدارة، بالرغم من أنّه اشتكى من وجود سلوك غريبٍ من سيارته في الزاوية الأماميّة اليسرى في بعض المنعطفات السريعة.
ونجح لانس سترول في التواجد في المركز الرابع لصالح ريسينغ بوينت، بينما تمكّن كارلوس ساينز الإبن من التفوّق على شارل لوكلير سائق فيراري ليحلّ خامسًا.
وذهب المركز السابع إلى سائق مكلارين الآخر لاندو نوريس، بينما أكمل دانيال ريكاردو وبيير غاسلي ترتيب العشرة الأوائل.
ونجح فريق ريد بُل في إكمال العمل على سيارة ألبون بالرغم من أنّه لم يحصل على فرصة إكمال الكثير من اللفّات وانتهى به المطاف في المركز الـ 13 أمام فيتيل الذي بشكلٍ غريب تكرّرت مشكلته مع دوّاسة الفرامل.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|#
|السائق
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|كم/س
|1
|77
|فالتيري بوتاس
|مرسيدس
|مرسيدس
|19
|1:25.873
|246.964
|2
|44
|لويس هاميلتون
|مرسيدس
|مرسيدس
|22
|1:26.011
|0.138
|0.138
|246.568
|3
|33
|ماكس فيرشتابن
|ريد بُل
|هوندا
|15
|1:26.173
|0.300
|0.162
|246.104
|4
|18
|لانس سترول
|ريسينغ بوينت
|مرسيدس
|14
|1:26.576
|0.703
|0.403
|244.959
|5
|55
|كارلوس ساينز الإبن
|مكلارين
|رينو
|22
|1:26.664
|0.791
|0.088
|244.710
|6
|16
|شارل لوكلير
|فيراري
|فيراري
|19
|1:26.771
|0.898
|0.107
|244.408
|7
|4
|لاندو نوريس
|مكلارين
|رينو
|23
|1:26.798
|0.925
|0.027
|244.332
|8
|3
|دانيال ريكاردو
|رينو
|رينو
|15
|1:26.841
|0.968
|0.043
|244.211
|9
|27
|نيكو هلكنبرغ
|ريسينغ بوينت
|مرسيدس
|15
|1:26.872
|0.999
|0.031
|244.124
|10
|10
|بيير غاسلي
|ألفا تاوري
|هوندا
|20
|1:27.046
|1.173
|0.174
|243.636
|11
|26
|دانييل كفيات
|ألفا تاوري
|هوندا
|18
|1:27.076
|1.203
|0.030
|243.552
|12
|31
|إستيبان أوكون
|رينو
|رينو
|16
|1:27.158
|1.285
|0.082
|243.323
|13
|23
|ألكسندر ألبون
|ريد بُل
|هوندا
|10
|1:27.178
|1.305
|0.020
|243.267
|14
|5
|سيباستيان فيتيل
|فيراري
|فيراري
|21
|1:27.251
|1.378
|0.073
|243.064
|15
|8
|رومان غروجان
|هاس
|فيراري
|18
|1:27.537
|1.664
|0.286
|242.270
|16
|63
|جورج راسل
|ويليامز
|مرسيدس
|17
|1:27.738
|1.865
|0.201
|241.715
|17
|99
|أنطونيو جيوفينازي
|ألفا روميو
|فيراري
|16
|1:27.825
|1.952
|0.087
|241.475
|18
|20
|كيفن ماغنوسن
|هاس
|فيراري
|15
|1:27.860
|1.987
|0.035
|241.379
|19
|7
|كيمي رايكونن
|ألفا روميو
|فيراري
|20
|1:27.976
|2.103
|0.116
|241.061
|20
|6
|نيكولاس لاتيفي
|ويليامز
|مرسيدس
|16
|1:28.112
|2.239
|0.136
|240.689
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حول هذه المقالة
|السلاسل
|فورمولا 1
|الحدث
|جائزة بريطانيا الكبرى
|الحدث الفرعي
|التجارب الحرّة الثالثة
|الكاتب
|مروان الوافي