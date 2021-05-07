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فورمولا 1 / جائزة إسبانيا الكبرى تقرير التجارب

بوتاس يتقدّم على فيرشتابن بـ 0.033 ثانية في التجارب الحرّة الأولى في برشلونة

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نجح الفنلندي فالتيري بوتاس في تسجيل الزمن الأسرع خلال حصّة التجارب الحرّة الأولى من جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا واحد ليتفوّق بـ 0.033 ثانية عن ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل.

بوتاس يتقدّم على فيرشتابن بـ 0.033 ثانية في التجارب الحرّة الأولى في برشلونة

مثلما أصبح معتادًا هذا الموسم فإنّ كلّ حصّة تقريبًا تنطلق بانزلاقة للروسي نيكيتا مازيبين سائق هاس، حيث حدث ذلك بخروجه من المنعطف السابع، لكنّه أفلت من المنطقة الحصويّة وتمكّن من المواصلة.

واستخدم السائقون إطارات "هارد" في المراحل الأولى للتعوّد على المسار، وكانت سرعة الرياح قويّة بعض الشيء وساهمت في بعض الأخطاء في ظلّ تعوّد السائقين على تعديلات المنعطف العاشر.

وعبر سيباستيان فيتيل على الحفف الجانبيّة بشكلٍ عنيف عند المنعطف الثامن، حيث قال عبر اللاسلكي: "لقد فقدت جزءًا من الجناح الأمامي عند المنعطف الثامن".

ومع بقاء 17 دقيقة على النهاية فقد انزلق البولندي روبرت كوبتسا السائق الاحتياطي لألفا روميو المشارك عوضًا عن كيمي رايكونن في هذه الحصّة، وعلقت السيارة على المنطقة الحصويّة ما استوجب رفع العلم الأحمر.

واستؤنفت الحصّة مع بقاء 9 دقائق على النهاية حيث عاد أغلب السائقين على إطارات "سوفت"، في حين اختار ثنائيّ فيراري تركيبة "ميديوم".

ولدى بدئه لفّته السريعة فقد سأل فيرشتابن مهندسه: "هل بطاريّتي على ما يرام؟"، فأجابه مهندسه بأنّها بخير.

كما كاد بوتاس أن يصطدم بكارلوس ساينز الإبن في المقطع الأخير في ظلّ تحضير الأخير لبدء لفّة سريعة.

لكنّ الزمن الأسرع ذهب في النهاية لبوتاس بتوقيت وقدره 1:18.504 دقيقة، وتقدّم الفنلندي على فيرشتابن بـ 0.033 ثانية فقط.

ولم يكن لويس هاميلتون سائق مرسيدس الآخر بعيدًا جدًا عنهما، حيث تواجد على بُعد 0.123 ثانية عن زميله.

وعلى عكس الجولتَين الماضيتين فقد حصل لاندو نوريس على بداية جيّدة لعطلة نهاية أسبوعه وتواجد في المركز الرابع مباشرة أمام شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن، بالرغم من أنّ الأخيرين استخدما إطارات "ميديوم" على عكسه.

وحلّ بيير غاسلي سابعًا أمام سيباستيان فيتيل الذي يبدو أنّه تعوّد أكثر على سيارة أستون مارتن، في حين أكمل سيرجيو بيريز ولانس سترول ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 25 1:18.504     213.466
2 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 19 1:18.537 0.033 0.033 213.377
3 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 22 1:18.627 0.123 0.090 213.132
4 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 24 1:18.944 0.440 0.317 212.277
5 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 25 1:18.996 0.492 0.052 212.137
6 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 22 1:19.020 0.516 0.024 212.072
7 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 26 1:19.062 0.558 0.042 211.960
8 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 24 1:19.234 0.730 0.172 211.500
9 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 17 1:19.349 0.845 0.115 211.193
10 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 25 1:19.429 0.925 0.080 210.980
11 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 22 1:19.669 1.165 0.240 210.345
12 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 25 1:19.681 1.177 0.012 210.313
13 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 23 1:19.694 1.190 0.013 210.279
14 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 24 1:19.732 1.228 0.038 210.179
15 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 25 1:19.950 1.446 0.218 209.606
16 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 25 1:20.270 1.766 0.320 208.770
17     ويليامز مرسيدس 23 1:20.700 2.196 0.430 207.657
18 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 23 1:20.766 2.262 0.066 207.488
19 88 Poland روبرت كوبتسا ألفا روميو فيراري 13 1:21.887 3.383 1.121 204.647
20 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 22 1:21.976 3.472 0.089 204.425
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