بوتاس يتقدّم على فيرشتابن بـ 0.033 ثانية في التجارب الحرّة الأولى في برشلونة

مثلما أصبح معتادًا هذا الموسم فإنّ كلّ حصّة تقريبًا تنطلق بانزلاقة للروسي نيكيتا مازيبين سائق هاس، حيث حدث ذلك بخروجه من المنعطف السابع، لكنّه أفلت من المنطقة الحصويّة وتمكّن من المواصلة.

واستخدم السائقون إطارات "هارد" في المراحل الأولى للتعوّد على المسار، وكانت سرعة الرياح قويّة بعض الشيء وساهمت في بعض الأخطاء في ظلّ تعوّد السائقين على تعديلات المنعطف العاشر.

وعبر سيباستيان فيتيل على الحفف الجانبيّة بشكلٍ عنيف عند المنعطف الثامن، حيث قال عبر اللاسلكي: "لقد فقدت جزءًا من الجناح الأمامي عند المنعطف الثامن".

ومع بقاء 17 دقيقة على النهاية فقد انزلق البولندي روبرت كوبتسا السائق الاحتياطي لألفا روميو المشارك عوضًا عن كيمي رايكونن في هذه الحصّة، وعلقت السيارة على المنطقة الحصويّة ما استوجب رفع العلم الأحمر.

واستؤنفت الحصّة مع بقاء 9 دقائق على النهاية حيث عاد أغلب السائقين على إطارات "سوفت"، في حين اختار ثنائيّ فيراري تركيبة "ميديوم".

ولدى بدئه لفّته السريعة فقد سأل فيرشتابن مهندسه: "هل بطاريّتي على ما يرام؟"، فأجابه مهندسه بأنّها بخير.

كما كاد بوتاس أن يصطدم بكارلوس ساينز الإبن في المقطع الأخير في ظلّ تحضير الأخير لبدء لفّة سريعة.

لكنّ الزمن الأسرع ذهب في النهاية لبوتاس بتوقيت وقدره 1:18.504 دقيقة، وتقدّم الفنلندي على فيرشتابن بـ 0.033 ثانية فقط.

ولم يكن لويس هاميلتون سائق مرسيدس الآخر بعيدًا جدًا عنهما، حيث تواجد على بُعد 0.123 ثانية عن زميله.

وعلى عكس الجولتَين الماضيتين فقد حصل لاندو نوريس على بداية جيّدة لعطلة نهاية أسبوعه وتواجد في المركز الرابع مباشرة أمام شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن، بالرغم من أنّ الأخيرين استخدما إطارات "ميديوم" على عكسه.

وحلّ بيير غاسلي سابعًا أمام سيباستيان فيتيل الذي يبدو أنّه تعوّد أكثر على سيارة أستون مارتن، في حين أكمل سيرجيو بيريز ولانس سترول ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: