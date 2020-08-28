بوتاس يتقدّم على زميله هاميلتون خلال التجارب الحرّة الأولى في بلجيكا

لم يكن تفوّق مرسيدس مفاجئًا على الحلبة البلجيكية التي تتطلب لطاقة كبيرة من المحركات لا سيما في المقطعَين الأوّل والثالث، ولكن سائق ريد بُل ماكس فيرشتابن لم يكن بعيدًا عن السهام الفضية بحلوله ثالثًا.

انطلاقة الحصة كانت هادئة حيث كان شارل لوكلير الوحيد الذي سجّل زمنًا خلال الدقائق الـ 20 الأولى قبل أن تبدأ السيارات بالخروج إلى الحلبة من جديد مع فيرشتابن ولاندو نوريس.

وصعد الهولندي مباشرةً إلى الصدارة على الإطارات القاسية "هارد" بزمن بلغ دقيقة واحدة و45.886 ثانية. ولكن هاميلتون سُرعان ما كسر هذا الرقم مُستخدمًا الإطارات المتوسطة عبر إحرازه لدقيقة واحدة و45.298 ثانية.

ولكن الأوقات تهاوت بفارق ثانية تقريبًا مع توجّه السائقين إلى وضع الإطارات اللّينة "سوفت" في الدقائق الـ 30 الأخيرة، حيث تصدّر نوريس بدايةً، تبعه زميله ساينز، قبل أن يصعد بوتاس إلى الصدارة أمام زميله هاميلتون.

وأحرز بوتاس أسرع زمن في النهاية والذي بلغ دقيقة واحدة و44.493 ثانية، حيث تقدّم على هاميلتون بفارق 0.069 ثانية، بينما لم يكن فيرشتابن بعيدًا على الإطلاق بتواجده على بُعد 0.081 ثانية من بوتاس.

وتجدر الإشارة إلى أنّ فيرشتابن كان السائق الأسرع على الإطلاق في المقطع الثاني من الحلبة المتطلب للارتكازية.

سيرجيو بيريز الذي كان السائق الأسرع في المقطعين الأوّل والثالث أتى في المركز الرابع بفارق عُشر من الثانية عن الصدارة، حيث تقدّم على زميله لانس سترول، وسائق ريد بُل الآخر أليكسندر ألبون الذي كان بعيدًا عن المركز الأوّل بفارق نصف ثانية.

إستيبان أوكون سجّل المركز السابع لصالح فريقه رينو، حيث تقدّم على ساينز ودانيال ريكاردو، فيما أكمل نوريس ترتيب العشرة الأوائل.

ولكن المفاجأة الأكبر، كانت بتواجد فيراري خارج المراكز العشرة الأولى. فقد احتلّ لوكلير المركز الـ 14 أمام زميله سيباستيان فيتيل الذي اكتفى بالمركز الـ 15. وتُعتبر هذه النتيجة مفاجأة في الحقيقة بعدما سيطر الفريق بالكامل على مجريات هذه الجائزة العام الماضي.

وقد واجه فريق هاس مشاكل مع وحدة طاقة فيراري إذ اضطر رومان غروجان وبعد قيامه بلفة استطلاعية للدخول إلى منطقة الصيانة، حيث أوضح فريقه بأنه لن يتمكّن من العودة مجددًا إلى الحلبة. كما طرأت نفس المشكلة على سيارة كيفن ماغنوسن الذي بقي حبيس المرآب حيث لم يقم الثنائي بتسجيل أيّ زمن.

وهو الأمر الذي اختبره أنطونيو جيوفينازي كذلك الذي تذيّل ترتيب السائقين بعد إخفاقه في الخروج إلى الحلبة وتسجيل أيّ زمن.

ترتيب التجارب الحرّة الأولى