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فورمولا 1 / جائزة بلجيكا الكبرى / تقرير التجارب

بوتاس يتقدّم على زميله هاميلتون خلال التجارب الحرّة الأولى في بلجيكا

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بوتاس يتقدّم على زميله هاميلتون خلال التجارب الحرّة الأولى في بلجيكا
من قبل:
, رئيس التحرير

سجّل السائق الفنلندي فالتيري بوتاس الزمن الأسرع خلال التجارب الحرّة الأولى لسباق جائزة بلجيكا الكبرى على حلبة سبا-فرانكورشان التي تستضيف الجولة السابعة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد في موسم 2020.

لم يكن تفوّق مرسيدس مفاجئًا على الحلبة البلجيكية التي تتطلب لطاقة كبيرة من المحركات لا سيما في المقطعَين الأوّل والثالث، ولكن سائق ريد بُل ماكس فيرشتابن لم يكن بعيدًا عن السهام الفضية بحلوله ثالثًا.

انطلاقة الحصة كانت هادئة حيث كان شارل لوكلير الوحيد الذي سجّل زمنًا خلال الدقائق الـ 20 الأولى قبل أن تبدأ السيارات بالخروج إلى الحلبة من جديد مع فيرشتابن ولاندو نوريس.

وصعد الهولندي مباشرةً إلى الصدارة على الإطارات القاسية "هارد" بزمن بلغ دقيقة واحدة و45.886 ثانية. ولكن هاميلتون سُرعان ما كسر هذا الرقم مُستخدمًا الإطارات المتوسطة عبر إحرازه لدقيقة واحدة و45.298 ثانية.

ولكن الأوقات تهاوت بفارق ثانية تقريبًا مع توجّه السائقين إلى وضع الإطارات اللّينة "سوفت" في الدقائق الـ 30 الأخيرة، حيث تصدّر نوريس بدايةً، تبعه زميله ساينز، قبل أن يصعد بوتاس إلى الصدارة أمام زميله هاميلتون.

وأحرز بوتاس أسرع زمن في النهاية والذي بلغ دقيقة واحدة و44.493 ثانية، حيث تقدّم على هاميلتون بفارق 0.069 ثانية، بينما لم يكن فيرشتابن بعيدًا على الإطلاق بتواجده على بُعد 0.081 ثانية من بوتاس.

وتجدر الإشارة إلى أنّ فيرشتابن كان السائق الأسرع على الإطلاق في المقطع الثاني من الحلبة المتطلب للارتكازية.

سيرجيو بيريز الذي كان السائق الأسرع في المقطعين الأوّل والثالث أتى في المركز الرابع بفارق عُشر من الثانية عن الصدارة، حيث تقدّم على زميله لانس سترول، وسائق ريد بُل الآخر أليكسندر ألبون الذي كان بعيدًا عن المركز الأوّل بفارق نصف ثانية.

إستيبان أوكون سجّل المركز السابع لصالح فريقه رينو، حيث تقدّم على ساينز ودانيال ريكاردو، فيما أكمل نوريس ترتيب العشرة الأوائل.

ولكن المفاجأة الأكبر، كانت بتواجد فيراري خارج المراكز العشرة الأولى. فقد احتلّ لوكلير المركز الـ 14 أمام زميله سيباستيان فيتيل الذي اكتفى بالمركز الـ 15. وتُعتبر هذه النتيجة مفاجأة في الحقيقة بعدما سيطر الفريق بالكامل على مجريات هذه الجائزة العام الماضي.

وقد واجه فريق هاس مشاكل مع وحدة طاقة فيراري إذ اضطر رومان غروجان وبعد قيامه بلفة استطلاعية للدخول إلى منطقة الصيانة، حيث أوضح فريقه بأنه لن يتمكّن من العودة مجددًا إلى الحلبة. كما طرأت نفس المشكلة على سيارة كيفن ماغنوسن الذي بقي حبيس المرآب حيث لم يقم الثنائي بتسجيل أيّ زمن.

وهو الأمر الذي اختبره أنطونيو جيوفينازي كذلك الذي تذيّل ترتيب السائقين بعد إخفاقه في الخروج إلى الحلبة وتسجيل أيّ زمن.

ترتيب التجارب الحرّة الأولى

المركز السائق عدد اللفات التوقيت الفارق كم/س
1 Finland فالتيري بوتاس 18 1:44.493   241.302
2 United Kingdom لويس هاميلتون 17 1:44.562 0.069 241.143
3 Netherlands ماكس فيرشتابن 20 1:44.574 0.081 241.115
4 Mexico سيرجيو بيريز 22 1:44.629 0.136 240.988
5 Canada لانس سترول 22 1:44.868 0.375 240.439
6 Thailand ألكسندر ألبون 22 1:45.049 0.556 240.025
7 France إستيبان أوكون 20 1:45.099 0.606 239.910
8 Spain كارلوس ساينز الإبن 24 1:45.222 0.729 239.630
9 Australia دانيال ريكاردو 21 1:45.225 0.732 239.623
10 United Kingdom لاندو نوريس 28 1:45.274 0.781 239.512
11 Russian Federation دانييل كفيات 25 1:45.447 0.954 239.119
12 France بيير غاسلي 17 1:45.503 1.010 238.992
13 Finland كيمي رايكونن 19 1:45.704 1.211 238.537
14 Monaco شارل لوكلير 18 1:45.759 1.266 238.413
15 Germany سيباستيان فيتيل 15 1:46.179 1.686 237.470
16 Canada نيكولاس لاتيفي 19 1:46.488 1.995 236.781
17 United Kingdom جورج راسل 21 1:46.570 2.077 236.599
18 Denmark كيفن ماغنوسن 1      
19 France رومان غروجان 2      
20 Italy أنطونيو جيوفينازي 2      
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فيرشتابن: ريد بُل حقّقت "نتائج أفضل من أداء السيارة" في 2020 حتّى الآن

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة بلجيكا الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرّة الأولى
الكاتب خضر الراوي

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