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فورمولا 1 / جائزة أبوظبي الكبرى / تقرير التجارب

بوتاس يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الثانية في أبوظبي

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بوتاس يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الثانية في أبوظبي
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سجّل فالتيري بوتاس الزمن الأسرع خلال حصّة التجارب الحرّة الثانية من جائزة أبوظبي الكبرى ليتقدّم على زميله لويس هاميلتون في ظلّ ابتعاد مرسيدس بشكلٍ مريحٍ عن بقيّة منافساتها ضمن الجولة الختاميّة لموسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

دخلت جميع السيارات الـ 20 دفعة واحدة إلى الحلبة حال انطلاق الحصّة في ظلّ عمل الجميع على اختبار إطارات بيريللي لموسم 2021.

ولدى انتظاره في آخر خطّ الحظائر للدخول إلى الحلبة، تذمّر بيير غاسلي قائلًا: "هناك مصوّرٌ من فريق ويليامز يلتقط الكثير من الصور للسيارة".

ومع الانتهاء من اختبار إطارات بيريللي، انطلق السائقون في برامجهم الطبيعيّة وبدأت الأزمنة بالتحسّن إثر ذلك.

لكنّ إدارة السباق كانت صارمة للغاية على صعيد حدود المسار، وتمّ شطب العديد من الأزمنة بما فيها زمن هاميلتون الذي كان ليضعه في الصدارة.

وسمح ذلك لبوتاس بضمان الزمن الأسرع في الحصّة والبالغ 1:36.276 دقيقة، وذلك في ظلّ تركيز مرسيدس بالأساس على إطارات "ميديوم".

وحلّ هاميلتون ثانيًا بفارق 0.203 ثانية عن زميله وكان ليكون أسرع منه بعُشرين من الثانية لولا شطب زمنه.

لكنّ البريطاني واجه بعض المشاكل التقنيّة في نهاية الحصّة، حيث اضطرّ لإيقاف سيارته في خطّ الحظائر بعد عدم تمكّنه من نقل الغيارات، لكنّ كلّ شيء عاد لطبيعته إثر ذلك.

من جانبه كان ماكس فيرشتابن في لفّة سريعة واعدة، لكنّه ألغاها في المقطع الثالث، وانتهى به المطاف على بُعد ثلاثة أعشارٍ من الثانية عن الصدارة.

وذهب المركز الرابع إلى أليكسندر ألبون وكان الأخير ضمن مجال ثانية عن الصدارة.

وحلّ لاندو نوريس خامسًا أمام إستيبان أوكون الذي كاد أن يتسبّب في حادث مع ألبون في الدقائق الأخيرة.

وتواجد الفائز بسباق البحرين الثاني سيرجيو بيريز في المركز السابع أمام شارل لوكلير ودانيال ريكاردو.

وكان من اللافت أنّ 0.003 ثانية فقط غطّت المراكز من السادس إلى التاسع، بينما أكمل لانس سترول ترتيب العشرة الأوائل ولم يكن بعيدًا عنهم.

ويبدو أنّ هذا الموسم قد أنهك المحرّكات بشكلٍ كبير، حيث اشتعلت ألسنة اللهب في سيارة كيمي رايكونن مع بقاء رُبع ساعة على النهاية وهو ما تسبّب في رفع العلم الأحمر للتعامل معها، واستؤنفت الحصّة مع بقاء 6 دقائق على النهاية.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 28 1:36.276     207.677
2 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 30 1:36.479 0.203 0.203 207.240
3 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 30 1:37.046 0.770 0.567 206.030
4 23 Thailand ألكسندر ألبون ريد بُل هوندا 33 1:37.263 0.987 0.217 205.570
5 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين رينو 29 1:37.438 1.162 0.175 205.201
6 31 France إستيبان أوكون رينو رينو 30 1:37.505 1.229 0.067 205.060
7 11 Mexico سيرجيو بيريز ريسينغ بوينت مرسيدس 35 1:37.506 1.230 0.001 205.058
8 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 31 1:37.508 1.232 0.002 205.053
9 3 Australia دانيال ريكاردو رينو رينو 29 1:37.508 1.232 0.000 205.053
10 18 Canada لانس سترول ريسينغ بوينت مرسيدس 29 1:37.560 1.284 0.052 204.944
11 26 Russian Federation دانييل كفيات ألفا تاوري هوندا 32 1:37.596 1.320 0.036 204.869
12 55 Spain كارلوس ساينز الإبن مكلارين رينو 31 1:37.616 1.340 0.020 204.827
13 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 32 1:37.900 1.624 0.284 204.232
14 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 28 1:38.068 1.792 0.168 203.883
15 5 Germany سيباستيان فيتيل فيراري فيراري 32 1:38.198 1.922 0.130 203.613
16 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 34 1:38.504 2.228 0.306 202.980
17 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 31 1:38.564 2.288 0.060 202.857
18 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 24 1:38.817 2.541 0.253 202.337
19 51 Brazil بيترو فيتيبالدي هاس فيراري 25 1:39.027 2.751 0.210 201.908
20 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 31 1:39.132 2.856 0.105 201.694
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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة أبوظبي الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرّة الثانية
الكاتب مروان الوافي

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