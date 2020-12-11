بوتاس يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الثانية في أبوظبي

دخلت جميع السيارات الـ 20 دفعة واحدة إلى الحلبة حال انطلاق الحصّة في ظلّ عمل الجميع على اختبار إطارات بيريللي لموسم 2021.

ولدى انتظاره في آخر خطّ الحظائر للدخول إلى الحلبة، تذمّر بيير غاسلي قائلًا: "هناك مصوّرٌ من فريق ويليامز يلتقط الكثير من الصور للسيارة".

ومع الانتهاء من اختبار إطارات بيريللي، انطلق السائقون في برامجهم الطبيعيّة وبدأت الأزمنة بالتحسّن إثر ذلك.

لكنّ إدارة السباق كانت صارمة للغاية على صعيد حدود المسار، وتمّ شطب العديد من الأزمنة بما فيها زمن هاميلتون الذي كان ليضعه في الصدارة.

وسمح ذلك لبوتاس بضمان الزمن الأسرع في الحصّة والبالغ 1:36.276 دقيقة، وذلك في ظلّ تركيز مرسيدس بالأساس على إطارات "ميديوم".

وحلّ هاميلتون ثانيًا بفارق 0.203 ثانية عن زميله وكان ليكون أسرع منه بعُشرين من الثانية لولا شطب زمنه.

لكنّ البريطاني واجه بعض المشاكل التقنيّة في نهاية الحصّة، حيث اضطرّ لإيقاف سيارته في خطّ الحظائر بعد عدم تمكّنه من نقل الغيارات، لكنّ كلّ شيء عاد لطبيعته إثر ذلك.

من جانبه كان ماكس فيرشتابن في لفّة سريعة واعدة، لكنّه ألغاها في المقطع الثالث، وانتهى به المطاف على بُعد ثلاثة أعشارٍ من الثانية عن الصدارة.

وذهب المركز الرابع إلى أليكسندر ألبون وكان الأخير ضمن مجال ثانية عن الصدارة.

وحلّ لاندو نوريس خامسًا أمام إستيبان أوكون الذي كاد أن يتسبّب في حادث مع ألبون في الدقائق الأخيرة.

وتواجد الفائز بسباق البحرين الثاني سيرجيو بيريز في المركز السابع أمام شارل لوكلير ودانيال ريكاردو.

وكان من اللافت أنّ 0.003 ثانية فقط غطّت المراكز من السادس إلى التاسع، بينما أكمل لانس سترول ترتيب العشرة الأوائل ولم يكن بعيدًا عنهم.

ويبدو أنّ هذا الموسم قد أنهك المحرّكات بشكلٍ كبير، حيث اشتعلت ألسنة اللهب في سيارة كيمي رايكونن مع بقاء رُبع ساعة على النهاية وهو ما تسبّب في رفع العلم الأحمر للتعامل معها، واستؤنفت الحصّة مع بقاء 6 دقائق على النهاية.

نتيجة الحصّة: